В 20-м туре чемпионата Футбольной национальной лиги «Ротор» гостил в «Городе невест», где встречался с местным «Текстильщиком», одним из аутсайдеров турнира. Как передает корреспондент «Родного города», наши ребята открыли счет уже на 16-й минуте матча.

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