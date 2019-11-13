Благодаря очередной победе футбольная команда из Волгограда вышла на второе место в турнирной таблице. 13 ноября в 23-м туре ФНЛ «Ротор» на выезде встретился с подмосковными «Химками». Первый тайм закончился со счетом 0:0, но во второй половине игры волгоградцы сумели проявить все свои навыки.

Волгоградский «Ротор» выиграл у «Химок» со счетом 2:0

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