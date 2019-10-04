Политика
Газета.RuВолкер 10 часов давал показания конгрессу по импичменту Трампа
Причиной для слушаний в конгрессе с участием Волкера стал телефонный разговор президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, в котором они обсуждали ситуацию вокруг работы на Украине сына бывшего американского вице-президента Джо Байдена.
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Ушедший в отставку Волкер даст показания в рамках процедуры импичмента Трампа
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Волкер заявил Конгрессу, что советовал Украине не вмешиваться в политику США
Коммерсантъвчера в 23:59
Конгресс США выслушает показания Волкера в рамках процедуры импичмента
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Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 02:58, Вашингтон
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На Украине при аварийной посадке Ан-12 погибли четыре человека
В результате аварийной посадки самолета Ан-12 на Украине, по предварительным данным, погибли четыре человека.
Российская газета 02:50
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Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, российская фигуристка Евгения Медведева выиграла короткую программу на турнире Shanghai Trophy в Шанхае (Китай).
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Соловьев заявил о травле против него
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Глава BP Роберт Дадли покинет свой пост
Глава BP Роберт Дадли заявил, что уйдет с поста главы компании, но соответствующего решения совета директоров пока нет.
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Президент США Дональд Трамп попал впросак после решения потрогать за колено своего коллегу из Финляндии Саули Ниинистё на пресс-конференции по итогам двусторонних переговоров в Вашингтоне.
Российская газета вчера в 10:49
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Путин выступил на заседании клуба «Валдай»
В Сочи прошло пленарное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай", в нем принял участие Владимир Путин.
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Выступление РФ в ПАСЕ прервали криками о терроризме
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Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
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