Политика
REGNUMВолкер назвал условия для реализации «формулы Штайнмайера» в Донбассе
Специальный представитель Соединенных Штатов на Украине Курт Волкер заявил, что реализация «формулы Штайнмайера» в Донбассе, которая включает в себя механизм предоставления региону особого статуса, возможна только после того, как в регионе состоятся выборы.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 19:51, Вашингтон
Общество
На месте «Зимней вишни» в Кемерово открыли «Сквер ангелов»
В память о погибших в пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", который был в Кемерово, открыли "Сквер ангелов".
Газета.Ru вчера в 22:29
Политика
Российский Су-35 показал фигуры высшего пилотажа в небе над Стамбулом
Российский истребитель Су-35 и самолет-амфибия Бе-200 продемонстрировали возможности в небе над Стамбулом, сообщило агентство Anadolu.
РИА Новости 10:59
Армия и оружие
Военные США и Канады выполнят наблюдательный полет над Россией
Американские и канадские военные выполнят на этой неделе в рамках Договора по открытому небу наблюдательный полет над территорией России, в то время как специалисты из РФ - над территорией Бельгии, Нидерландов, Люксембурга и Португалии.
ТАСС 18:04
Политика
В проект бюджета Украины заложили почти $10 млрд на оборону
Правительство Украины заложило в бюджет 245,8 млрд гривен (более $9,9 млрд) для обеспечения обороны и безопасности страны, заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова.
Коммерсантъ 10:47
Единоборства
Гэтжи нокаутировал Серроне и вызвал на бой Хабиба
В главном бое турнира UFC в Ванкувере американец Джастин Гэтжи одержал досрочную победу над своим соотечественником Дональдом Серроне.
Нева Спорт 01:12
Политика
Сноуден хочет получить убежище во Франции
Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден сообщил, что еще в 2013 году попросил убежище во Франции, и хотел бы, чтобы нынешний французский лидер Эмманнуэль Макрон его предоставил.
РИА Новости вчера в 16:35
Технологии
В Сеть утекли данные 14 млн компаний и покупателей
Утечка произошла 9 сентября у оператора фискальных данных (ОФД) "Дримкас". Три дня доступ к информации был открыт.
РЕН ТВ 17:25
Шоу-бизнес
Накануне свадьбы Константин Богомолов напал на журналистов НТВ
Актеры в студии, обсуждавшие громкую свадьбу, вспомнили, что предыдущий муж Собчак - Максим Виторган - тоже страдал от подобных вопросов, но никогда не позволял себе нападать на журналистов.
Телепрограмма 16:19
Политика
Авен рассказал, почему Путин рассердился на Березовского
На встрече присутствовал в том числе и Борис Березовский, которого Авен также попросил о помощи в организации, "потому что они интересовались инвестициями, у меня контактов в бизнесе не было в то время".
Вести.Ru 09:09
Экономика
Социальные пенсии россиян проиндексируют на 7% в 2020 году
Кабмин в 2020 году планирует проиндексировать страховые пенсии в России на 6,6%, а социальные - на 7%, заявила зампред правительства РФ Татьяна Голикова.
Интерфакс 13 сентября в 04:39
Общество
Власти Италии выплатят по 25 тысяч евро за переезд в забытые города
Народные новости 13 сентября в 20:56
Армия и оружие
National Interest оценил мощь российской торпеды «Шквал»
Эксперты американского издания National Interest заявили, что уникальные скоростные показатели российской подводной торпеды "Шквал" могут перевернуть с ног на голову образ боевых действий в море.
РЕН ТВ вчера в 09:41
Авто
Самопроизвольно тормозящие Nissan Rogue спровоцировали 14 ДТП
Всего насчитывается 843 случая ложного срабатывания AEB, 14 из которых привели к ДТП с пятью пострадавшими.
Motor 13 сентября в 10:42
Политика
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» доставлять газ вместо газопровода OPAL
«Если „Газпром“ хочет продолжать доставлять эти объемы газа туда же, куда они шли через Opal, но более коротким путем, украинская и словацкая газотранспортные системы с легкостью с этим справятся», — написал он в Facebook.
Евразия Daily вчера в 09:38
Единоборства
Объявлена дата боя между Александром Емельяненко и Михаилом Кокляевым
Объявлена дата и место поединка бойца смешанного стиля (MMA) Александра Емельяненко со стронгменом Михаилом Кокляевым, передает ТАСС.
Газета.Ru 18:06
Общество
Власти хотят провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
В Минтруде на этой неделе пройдет совещание, на котором планируется обсудить введение четырехдневной рабочей недели в тестовом режиме на предприятиях, входящих в нацпроект по повышению производительности.
Известия 18:07
Здоровье
Врач назвал главные симптомы рака мозга
Нейрохирург Алексей Кащеев рассказал о главных симптомах рака мозга, которые часто игнорируют.
Известия 03:07
Футбол
«Болонья» навестила Михайловича после победы в матче серии А
Игроки «Болоньи» приехали под окна больничной палаты главного тренера Синиши Михайловича после матча с «Брешией».
Чемпионат 19:25
Гаджеты
Первые умные очки Huawei EyeWear поступили в продажу
В продажу поступили первые уникальные очки от китайской компании Huawei, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 04:11
Футбол
«Монако» Головина проиграл «Марселю» в матче с семью голами
«Марсель» обыграл «Монако» со счетом 4:3 в гостевом матче пятого тура чемпионата Франции по футболу. Об этом сообщается на сайте «Марселя».
РБК 18:42
Политика
Чемезов опроверг существование при Путине «политбюро»
Глава Ростеха Сергей Чемезов заявил об отсутствии процедуры коллегиального принятия решений ближним кругом президента РФ, который называют «Политбюро 2.0».
News.ru 18:04
Шоу-бизнес
Собчак станцевала на свадьбе в корсете и чулках
Известная российская телеведущая Ксения Собчак на праздновании свадьбы с режиссером Константином Богомоловым исполнила танец в корсете и чулках.
ФАН вчера в 03:18
Гаджеты
Роскачество обновило рейтинг лучших смартфонов
На основе нового рейтинга потребители на официальном сайте Роскачества могут ознакомиться с лучшими устройствами и определится, какое именно больше подойдёт конкретно им. В новом рейтинге список возглавили три модели от компании Samsung, а это модели Galaxy S10+, Galaxy Note 10+ и Galaxy Note 10.
Astera 13 сентября в 14:12
Наука
Пей сколько хочешь. Ученые развеяли миф о пользе 2 литров воды в день
Не меньше двух литров жидкости в день На самом деле вы можете пить то количество воды в день, которое чувствуете необходимым.
ГТРК Южный Урал вчера в 11:04
Технологии
Оборудование для блокировки Telegram испытают в Тюмени
Операторы связи в Тюмени в скором времени испытают оборудование, которое должно блокировать мессенджер Telegram и запрещенные интернет-ресурсы, сообщает Рейтер.
Интермонитор.ру вчера в 14:24