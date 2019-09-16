Политика

REGNUMREGNUMВолкер назвал условия для реализации «формулы Штайнмайера» в Донбассе

Специальный представитель Соединенных Штатов на Украине Курт Волкер заявил, что реализация «формулы Штайнмайера» в Донбассе, которая включает в себя механизм предоставления региону особого статуса, возможна только после того, как в регионе состоятся выборы.
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Волкер: реализация «формулы Штайнмайера» возможна лишь после выборов в Донбассе

ТАССвчера в 14:54

США отказались давить на Киев по вопросу особого статуса Донбасса

Lenta.ruвчера в 14:43

Волкер назвал условия реализации «формулы Штайнмайера»

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Волкер связал предоставление особого статуса Донбассу с выборами в регионе

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Волкер назвал условия для реализации «формулы Штайнмайера» в Донбассе

REGNUMвчера в 16:50

В присутствии Волкера Киев официально отказался от особого статуса Донбасса

Накануне.Ruвчера в 08:11

Волкер назвал условие реализации «формулы Штайнмайера» в Донбассе

Народные новостивчера в 18:52
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 02:00, Вашингтон
Энергетика

Цены на нефть взлетели из-за сокращения саудовской добычи

Газета.Ru 01:37
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РИА Новости вчера в 22:49
Происшествия

Прокурор Лесосибирска погиб вместе с семьей при пожаре в Красноярске

При пожаре, который произошел в ночь на понедельник в многоквартирном жилом доме в Красноярске, погиб прокурор Лесосибирска Василий Федорцов, его семья и семья его сестры, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РБК 01:28
Политика

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Глава КНДР Ким Чен Ын обратился к американскому лидеру Дональду Трампу с предложением провести встречу в Пхеньяне, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 21:31
Политика

Чемезов анонсировал начало серийного производства С-500

Коммерсантъ вчера в 17:50
Политика

В Кремле анонсировали встречу Путина с президентами Турции и Ирана

REGNUM 13 сентября в 07:45
Происшествия

В Москве задержали экс-игрока КХЛ по делу о мошенничестве

REGNUM вчера в 12:35
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Певец Рик Окасек скончался в США

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Роскачество составило рейтинг лучших новых смартфонов

Роскачество протестировало 23 новых смартфона по 231 параметру. В результате лидером рейтинга стал смартфон Samsung Galaxy S10+.
RuNews24.ru 13 сентября в 05:20
Общество

Самого опытного российского космонавта исключили из отряда по здоровью

РБК 14 сентября в 23:59
Футбол

«Краснодар» в матче с тремя пенальти победил «Крылья Советов»

"Краснодар", лидировавший перед паузой на игры национальных сборных, к началу противостояния с самарцами, оказался уже четвертым в турнирной таблице - "Зенит", ЦСКА и "Локомотив" одержали синхронные виктории, а "Ростову" (он опережает кубанцев по дополнительным показателям) в понедельник еще предстоит встреча с "Ахматом".
Российская газета вчера в 14:00
Политика

Стало известно о возможности поставок газа в ЕС без контракта с Киевом

Брюссель может предложить Москве поставлять российский газ в Европу в 2020 году без заключения нового газового контракта с Киевом.
РБК вчера в 13:41
Космос

Российские космонавты могут получить огнестрельное оружие

Газета.Ru вчера в 23:45
Экономика

Стали известны детали экономической интеграции России и Белоруссии

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году власти России и Белоруссии после ряда переговоров на высшем уровне объявили о начале процесса углубления интеграции в рамках Союзного государства России и Белоруссии.
REGNUM 00:17
Шоу-бизнес

Представителю Заворотнюк запретили комментировать состояние актрисы

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ТК Звезда вчера в 12:46
Общество

Москвичей и петербуржцев предупредили о «барической пиле»

Жителей Москвы, столичного региона и Санкт-Петербурга предупредили о резких колебаниях атмосферного давления.
Lenta.ru вчера в 06:45
Армия и оружие

Отряды сирийской оппозиции ведут ожесточенные бои между собой

Красная весна 14 сентября в 03:42
Политика

Адвокат объяснил желание Сноудена покинуть Россию

Желание экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена уехать во Францию или Германию не говорит о том, что ему плохо в России.
Известия вчера в 22:21
Экономика

Wildberries и «Русский стандарт» провели первую покупку по QR-коду

Онлайн-ритейлер Wildberries и банк «Русский стандарт» провели первую оплату товаров в интернете по QR-коду, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу банка.
Коммерсантъ 01:16
Наука

Ученые: человеческое тело продолжает двигаться после смерти

МедиаПоток 14 сентября в 07:01
Авто

В Уфе арестованные автомобили выставили на аукцион

Picsnews.net 01:48
Армия и оружие

В России стартуют стратегические военные учения «Центр-2019»

РИА Новости вчера в 17:41
Космос

Роскосмос создаст двигатель для космического ядерного буксира

В 2020 году Роскосмос планирует испытания макета двигателя для космического ядерного буксира.
Российская газета 14 сентября в 08:01
Армия и оружие

В Арктике развернута система ПВО С-400 «Триумф»

Зенитный ракетный полк Северного флота на арктическом архипелаге Новая Земля полностью перевооружен на комплексы С-400.
Российская газета 01:48
Здоровье

Нейрохирург назвал главные симптомы рака мозга

Кандидат медицинских наук Алексей Кащеев рассказал «Вечерней Москве», что глиобластома —злокачественная опухоль головного мозга, она неизлечима.
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«Умные» очки Huawei EyeWear поступили в продажу

"Умные" очки EyeWear совместно разработанные компаниями Huawei и Gentle Monster, наконец поступили в продажу.
Дни24 14 сентября в 19:00
Экономика

Forbes назвал крупнейшие частные компании России

Компания «ЛУКОЙЛ» в седьмой раз подряд возглавила список крупнейших частных компаний России по версии журнала Forbes.
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Общество

Роскачество рассказало, как правильно прочитать маркировку товара

Чтение маркировки товара зачастую становится проблемным для потребителей, советы, как быстро сориентироваться в ее содержании, приводятся в сообщении Роскачества.
РИА Новости 01:04
Происшествия

Шесть человек погибли в результате ДТП в Чечне

Столкновение двух легковых автомобилей произошло в Чечне в воскресенье, в результате погибли шесть человек, сообщили ТАСС в пресс-службе УГИБДД МВД РФ по региону.
ТАСС вчера в 15:01
Происшествия

Сотрудника Росгвардии на Сахалине зарезали из-за замечания о курении

Сотрудник Росгвардии на Сахалине умер от ранений, которые ему нанесли в ответ на сделанное замечение о курении в общественном месте, заявили ТАСС в Росгвардии.
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