Политика
REGNUMВолкер назвал условия для реализации «формулы Штайнмайера» в Донбассе
Специальный представитель Соединенных Штатов на Украине Курт Волкер заявил, что реализация «формулы Штайнмайера» в Донбассе, которая включает в себя механизм предоставления региону особого статуса, возможна только после того, как в регионе состоятся выборы.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 02:00, Вашингтон
Общество
В России готовят эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
В Минтруде обсудят эксперимент по введению четырехдневной рабочей недели на предприятиях, входящих в нацпроект по повышению производительности, пишет газета "Известия" со ссылкой на замглавы Минэкономразвития Петра Засельского.
РИА Новости вчера в 22:49
Происшествия
Прокурор Лесосибирска погиб вместе с семьей при пожаре в Красноярске
При пожаре, который произошел в ночь на понедельник в многоквартирном жилом доме в Красноярске, погиб прокурор Лесосибирска Василий Федорцов, его семья и семья его сестры, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РБК 01:28
Политика
Ким Чен Ын пригласил Трампа в Пхеньян
Глава КНДР Ким Чен Ын обратился к американскому лидеру Дональду Трампу с предложением провести встречу в Пхеньяне, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 21:31
Политика
Чемезов анонсировал начало серийного производства С-500
Коммерсантъ вчера в 17:50
Политика
В Кремле анонсировали встречу Путина с президентами Турции и Ирана
REGNUM 13 сентября в 07:45
Происшествия
В Москве задержали экс-игрока КХЛ по делу о мошенничестве
REGNUM вчера в 12:35
Гаджеты
Роскачество составило рейтинг лучших новых смартфонов
Роскачество протестировало 23 новых смартфона по 231 параметру. В результате лидером рейтинга стал смартфон Samsung Galaxy S10+.
RuNews24.ru 13 сентября в 05:20
Общество
Самого опытного российского космонавта исключили из отряда по здоровью
РБК 14 сентября в 23:59
Футбол
«Краснодар» в матче с тремя пенальти победил «Крылья Советов»
"Краснодар", лидировавший перед паузой на игры национальных сборных, к началу противостояния с самарцами, оказался уже четвертым в турнирной таблице - "Зенит", ЦСКА и "Локомотив" одержали синхронные виктории, а "Ростову" (он опережает кубанцев по дополнительным показателям) в понедельник еще предстоит встреча с "Ахматом".
Российская газета вчера в 14:00
Политика
Стало известно о возможности поставок газа в ЕС без контракта с Киевом
Брюссель может предложить Москве поставлять российский газ в Европу в 2020 году без заключения нового газового контракта с Киевом.
РБК вчера в 13:41
Космос
Российские космонавты могут получить огнестрельное оружие
Газета.Ru вчера в 23:45
Экономика
Стали известны детали экономической интеграции России и Белоруссии
Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году власти России и Белоруссии после ряда переговоров на высшем уровне объявили о начале процесса углубления интеграции в рамках Союзного государства России и Белоруссии.
REGNUM 00:17
Шоу-бизнес
Представителю Заворотнюк запретили комментировать состояние актрисы
Стас Христов, представитель Анастасии Заворотнюк, заявил, что больше не сможет комментировать информацию о состоянии здоровья актрисы.
ТК Звезда вчера в 12:46
Общество
Москвичей и петербуржцев предупредили о «барической пиле»
Жителей Москвы, столичного региона и Санкт-Петербурга предупредили о резких колебаниях атмосферного давления.
Lenta.ru вчера в 06:45
Армия и оружие
Отряды сирийской оппозиции ведут ожесточенные бои между собой
Красная весна 14 сентября в 03:42
Политика
Адвокат объяснил желание Сноудена покинуть Россию
Желание экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена уехать во Францию или Германию не говорит о том, что ему плохо в России.
Известия вчера в 22:21
Экономика
Wildberries и «Русский стандарт» провели первую покупку по QR-коду
Онлайн-ритейлер Wildberries и банк «Русский стандарт» провели первую оплату товаров в интернете по QR-коду, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу банка.
Коммерсантъ 01:16
Наука
Ученые: человеческое тело продолжает двигаться после смерти
МедиаПоток 14 сентября в 07:01
Авто
В Уфе арестованные автомобили выставили на аукцион
Picsnews.net 01:48
Армия и оружие
В России стартуют стратегические военные учения «Центр-2019»
РИА Новости вчера в 17:41
Космос
Роскосмос создаст двигатель для космического ядерного буксира
В 2020 году Роскосмос планирует испытания макета двигателя для космического ядерного буксира.
Российская газета 14 сентября в 08:01
Армия и оружие
В Арктике развернута система ПВО С-400 «Триумф»
Зенитный ракетный полк Северного флота на арктическом архипелаге Новая Земля полностью перевооружен на комплексы С-400.
Российская газета 01:48
Здоровье
Нейрохирург назвал главные симптомы рака мозга
Кандидат медицинских наук Алексей Кащеев рассказал «Вечерней Москве», что глиобластома —злокачественная опухоль головного мозга, она неизлечима.
Югополис вчера в 05:44
Гаджеты
«Умные» очки Huawei EyeWear поступили в продажу
"Умные" очки EyeWear совместно разработанные компаниями Huawei и Gentle Monster, наконец поступили в продажу.
Дни24 14 сентября в 19:00
Экономика
Forbes назвал крупнейшие частные компании России
Компания «ЛУКОЙЛ» в седьмой раз подряд возглавила список крупнейших частных компаний России по версии журнала Forbes.
РБК 01:06
Общество
Роскачество рассказало, как правильно прочитать маркировку товара
Чтение маркировки товара зачастую становится проблемным для потребителей, советы, как быстро сориентироваться в ее содержании, приводятся в сообщении Роскачества.
РИА Новости 01:04
Происшествия
Шесть человек погибли в результате ДТП в Чечне
Столкновение двух легковых автомобилей произошло в Чечне в воскресенье, в результате погибли шесть человек, сообщили ТАСС в пресс-службе УГИБДД МВД РФ по региону.
ТАСС вчера в 15:01
Происшествия
Сотрудника Росгвардии на Сахалине зарезали из-за замечания о курении
Сотрудник Росгвардии на Сахалине умер от ранений, которые ему нанесли в ответ на сделанное замечение о курении в общественном месте, заявили ТАСС в Росгвардии.
ТАСС 00:12