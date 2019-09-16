Политика

REGNUMREGNUMВолкер назвал условия для реализации «формулы Штайнмайера» в Донбассе

Специальный представитель Соединенных Штатов на Украине Курт Волкер заявил, что реализация «формулы Штайнмайера» в Донбассе, которая включает в себя механизм предоставления региону особого статуса, возможна только после того, как в регионе состоятся выборы.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Волкер: реализация «формулы Штайнмайера» возможна лишь после выборов в Донбассе

ТАСС14:54

США отказались давить на Киев по вопросу особого статуса Донбасса

Lenta.ru14:43

Волкер назвал условия реализации «формулы Штайнмайера»

Московский Комсомолец17:38

Волкер связал предоставление особого статуса Донбассу с выборами в регионе

Известия16:37

Волкер назвал условия для реализации «формулы Штайнмайера» в Донбассе

REGNUM16:50

В присутствии Волкера Киев официально отказался от особого статуса Донбасса

Накануне.Ru08:11

Волкер назвал условие реализации «формулы Штайнмайера» в Донбассе

Народные новости18:52
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 21:30, Вашингтон
Энергетика

Мировые цены на нефть значительно выросли

RT на русском 21:19
Армия и оружие

Корабль ВМС США вошел в Черное море

Корабль ВМС США пересек пролив Босфор и вошел в воды Черного моря. Об этом сообщает ресурс Bosphorus Observer.
Газета.Ru вчера в 23:55
Общество

В Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения

Затворы комплексов защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений закрыли из-за резкого подъема воды.
РБК 10:52
Здоровье

Главный онколог Минздрава перечислил доказанные факторы развития рака

Главный онколог Минздрава Андрей Каприн заявил, что генетический вклад в заболеваемость рака составляет лишь 15–20 процентов.
Вечерняя Москва вчера в 10:43
Происшествия

Поиски пропавшего в Якутии вертолета прервали до утра

Поиски вертолета Eurocopter, который пропал в Якутии, прекращаются на ночь.
ТАСС 08:22
Политика

Вандалы осквернили памятник евреям и оставили записку Зеленскому

Lenta.ru 13:32
Политика

Российский Су-35 показал фигуры высшего пилотажа в небе над Стамбулом

Российский истребитель Су-35 и самолет-амфибия Бе-200 продемонстрировали возможности в небе над Стамбулом, сообщило агентство Anadolu.
РИА Новости 10:59
Политика

Захарова оценила слова посла США о бомбардировках в Сербии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила заявление посла США в Сербии Кайла Скотта о рассмотрении бомбардировок Югославии в 1999 году "в более широкой перспективе".
Газета.Ru 11:55
Происшествия

В Казахстане поезд столкнулся с автобусом

Недалеко от Адлма-Аты в Казахстане произошло ДТП с участием поезда и автобуса. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:43
Единоборства

Канадец Циркунов победил на турнире UFC уникальным удушающим приемом

Канадско-латвийский боец смешанного стиля русского происхождения (ММА) Михаил Циркунов одержал победу на турнире UFC Fight Night 158, проходившем в Ванкувере, с помощью уникального удушающего приёма.
REGNUM 07:57
Политика

Авен рассказал, почему Путин рассердился на Березовского

На встрече присутствовал в том числе и Борис Березовский, которого Авен также попросил о помощи в организации, "потому что они интересовались инвестициями, у меня контактов в бизнесе не было в то время".
Вести.Ru 09:09
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк подключили к аппарату искусственного дыхания

Медикам потребовалось подключить актрису к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Состояние жизни поддерживается при помощи медикаментов.
OAnews 05:02
Политика

Немецкие журналисты рассказали о «проклятом» советском наследии

iReactor 12 сентября в 23:50
Шоу-бизнес

Мария Бутырская рассказала, за что убили ее гражданского мужа

В это воскресенье гостем нового выпуска провокационного шоу «Секрет на миллион» станет фигуристка, заслуженный мастер спорта, трёхкратная чемпионка Европы и шестикратная чемпионка России Мария Бутырская.
7Дней.ру 13 сентября в 13:00
Здоровье

Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк

РИА Новости вчера в 19:41
Энергетика

«Газпром» снизил поставки по Opal

Ранее Суд ЕС по иску Польши отменил решение Еврокомиссии, по которому "Газпром" мог полностью использовать мощности газопровода Opal, принимающего газ "Северного потока".
Газета.Ru вчера в 03:15
Хоккей

Хоккеиста Кузнецова наказали за употребление кокаина

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» россиянин Евгений Кузнецов будет дисквалифицирован за употребление кокаина максимум три игры регулярного чемпионата НХЛ.
Взгляд.ру вчера в 10:25
Политика

Джонсон заявил о выходе Британии из ЕС 31 октября «со сделкой или без»

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своей статье, опубликованной в газете The Daily Telegraph, заявил, что в ближайшие время Лондон и Брюссель смогут договориться об условиях выхода Британии из Евросоюза.
РБК 21:13
Происшествия

При пожаре в жилом доме в Красноярске погибли 8 человек

Газета.Ru 17:45
Футбол

Бистрович рассказал о своем фантастическом голе в ворота «Тамбова»

Sport24.ru 15:58
Гаджеты

Смартфон Vivo Nex 3 5G получил процессор Snapdragon 855 Plus

UfaTime.ru 12:19
Технологии

Около 14 млн записей компаний и покупателей попали в Сеть

Около 14 млн записей о юридических и физических лицах, включая информацию о покупках и уплаченных налогах, попали в открытый доступ.
Известия 18:43
Политика

Стали известны детали экономической интеграции РФ и Белоруссии

Россия и Белоруссия частично объединят свои экономические системы. Программа интеграции рассчитана на полтора года.
News.ru 20:37
Культура

Песни групп Queen и Nirvana вошли в культурный норматив школьника

В список Минкульта попали группы Nirvana, The Beatles, ABBA и Queen.
RuNews24.ru вчера в 04:47
Политика

Экс-президент Польши посоветовал Зеленскому не мстить Порошенко

Квасьневский отметил, что Зеленский не должен мстить Порошенко, поскольку это скажется не только на репутации самого действующего президента, но и Украины.
Аргументы недели 15:03
Волейбол

Двукратная чемпионка мира Екатерина Гамова стала мамой

Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова в ночь на воскресенье стала мамой, у нее родился сын, сообщил РИА Новости муж прославленной спортсменки Михаил Мукасей.
РИА Новости 09:55
Авто

Рестайлинговая Lada 4x4 может появиться в продаже в 2020 году

Внедорожник по-прежнему будет оснащаться 1,7-литровым атмосферным двигателем мощностью 83 «лошадки», пару которому составит 5-ступенчатая «механика».
Автоновости дня 06:31
Здоровье

Регуляторы проверяют безопасность препарата от изжоги

Регуляторы из Европы и США проверяют безопасность препарата от изжоги.
Актуальные Новости 09:20
Политика

Глава Бурятии приехал на митинг несогласных с выборами мэра Улан-Удэ

Глава Бурятии Алексей Цыденов приехал в парк «Юбилейный» в Улан-Удэ, где местные жители проводят согласованный с властями митинг «Против полицейского беспредела и за новые честные выборы».
РБК 12:19
Политика

Премьер Украины хочет соединить Балтийское и Черное моря водным путем

РИА Новости вчера в 04:33
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное