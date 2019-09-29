Политика

Вести.RuВести.RuВолкера подозревают в лоббировании интересов производителя Javelin

Именно Волкер сразу после назначения стал выступать за усиление военной помощи Украине и за поставки летального оружия, в том числе ПРК Javelin (о закупке которых несколько дней назад сообщило Минобороны Украины).
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Подробнее о событии

СМИ раскрыли тайну Волкера о поставках оружия на Украину

Российская газета11:57

Волкера подозревают в лоббировании интересов производителя Javelin

Вести.Ru11:38

В США может быть инициировано уголовное преследование Курта Волкера

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СМИ заподозрили Волкера в коррупции при поставках «Джавелинов» на Украину

Ридус10:13

Стало известно о возможной заинтересованности Волкера в военной помощи Украине

Lenta.ru10:04

Politico: Волкер мог лоббировать интересы производителя Javelin на Украине

ТАСС08:03

Политолог: Украина стала объектом военно-мошеннических операций США

Взгляд.ру12:25
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Курт Волкер не просто так проталкивал «Джавелины» на Украину

Вести.UZ09:43
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Курт Волкер
Американский дипломат
Американский карьерный дипломат. Постоянный представитель США в НАТО. С 2011 года занимает пост директора Института Маккейна в Аризоне. С 7 июля 2017 года - специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины.
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