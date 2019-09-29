Политика

Вести.RuВести.RuВолкера подозревают в лоббировании интересов производителя Javelin

Именно Волкер сразу после назначения стал выступать за усиление военной помощи Украине и за поставки летального оружия, в том числе ПРК Javelin (о закупке которых несколько дней назад сообщило Минобороны Украины).
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Подробнее о событии

Politico узнало о возможной выгоде Волкера от поставок оружия на Украину

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В США может быть инициировано уголовное преследование Курта Волкера

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Политолог: Украина стала объектом военно-мошеннических операций США

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Стало известно о возможной заинтересованности Волкера в военной помощи Украине

Lenta.ru10:04

Politico: Волкер мог лоббировать интересы производителя Javelin на Украине

ТАСС08:03

Волкера подозревают в лоббировании интересов производителя Javelin

Вести.Ru11:38
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Курт Волкер не просто так проталкивал «Джавелины» на Украину

Вести.UZ09:43
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 17:22, Вашингтон
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