Заказы на новую генерацию Volkswagen Polo стали принимать в России с 18 мая. Лифтбэк предлагается в России в четырех комплектациях и по стоимости выходит от 792,9 тысячи рублей и до 1,209 миллиона.

Volkswagen объявил цены на новый Polo в России

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