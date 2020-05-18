Авто
Экономика сегодняVolkswagen объявил цены на новый Polo в России
Заказы на новую генерацию Volkswagen Polo стали принимать в России с 18 мая. Лифтбэк предлагается в России в четырех комплектациях и по стоимости выходит от 792,9 тысячи рублей и до 1,209 миллиона.
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Политика
Владимир Путин попросил мусульман отпраздновать Ураза-байрам дома
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Происшествия
Квартиру погибшего бортпроводника мурманского рейса отобрал отец
Бросивший семью мужчина отсудил долю квартиры своего сына-бортпроводника, погибшего в результате катастрофы с самолётом рейса Москва - Мурманск.
Северпост 15:12
Экономика
В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии
Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
RT на русском вчера в 23:21
Общество
Мишустин: рост заболеваемости коронавирусом в России остановлен
В России удалось остановить рост заболеваемости коронавирусом COVID-19, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Газета.Ru 09:11
Общество
Хабиб Нурмагомедов рассказал о тяжелом состоянии отца
РИА Новости 16:09
Шоу-бизнес
Представитель Гагариной прокомментировал новости о ее разводе с мужем
Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о ее расставании с мужем Дмитрием Исхаковым, передает "360".
Газета.Ru 17:01
Общество
Попова рассказала, когда в России откроются кинотеатры и спортзалы
На втором этапе, отметила Попова, откроются маленькие магазины, затем магазины побольше, а также уличная торговля.
REGNUM 06:34
Политика
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали свыше 200 тысяч человек
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали примерно 200 000 человек.
Evo-rus.com 03:11
Энергетика
Цена нефти Urals превысила $30 впервые с середины марта
Баррель российской нефти Urals в Европе впервые с середины марта превысил отметку в $30.
Известия 12:05
Здоровье
Врачи курской БСМП написали губернатору открытое письмо
Напомним, в понедельник в соцсетях появилось открытое письмо медиков БСМП к губернатору Курской области.
Kursk.com 14:02
Футбол
ЦСКА отмечает 15-летие победы в Кубке УЕФА
Metaratings 06:30
Политика
Аверьянов: в январе Путин предотвратил госпереворот олигархов
Отставкой правительства во главе с Дмитрием Медведевым президент России Владимир Путин "сломал" бунт олигархов, целью которого был государственный переворот.
Pravda.Ru вчера в 08:48
Здоровье
В Тульской области 470 медиков заразились коронавирусом
В ходе совещания руководитель Управления Роспотребнадзора по Тульской области Александр Ломовцев сообщил, что всего в регионе 2545 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
Тульские новости 15:11
Здоровье
Группа крови не может повлиять на склонность к заболеваниям
Глава НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева Александр Румянцев заявил, что группа крови или ее резус-фактор не могут влиять на предрасположенность организма к различным заболеванием.
Live24 13:59
Общество
В Бельгии медики устроили «коридор позора» премьер-министру
Бельгийские медики устроили "коридор позора" премьер-министру страны Софи Вильмес из-за ситуации с COVID-19 в стране.
РИА Новости вчера в 13:47
Происшествия
Медведь прокусил бедро жителю Ярославля
Таксист отвез пострадавшего в больницу. Другие жители Ярославля также говорят, что видели медведя, который бегал по трамвайным путям.
BFM.ru 11:49
Технологии
Assassin’s Creed: Valhalla удивит фанатов огромным миром
Похоже, что несмотря на более раннее заявление, Assassin’s Creed: Valhalla на PlayStation 5 и Xbox Series X предоставит игрокам очень большую карту мира.
МИТ 10:29
Происшествия
Жительницу Петербурга насмерть сбили на тротуаре на глазах детей
На кадрах видно, как такси цепляет попутную машину, выезжает по диагонали на встречную полосу, задевает легковушку, после чего на скорости вылетает на тротуар, где в тот момент с двумя детьми шла 45-летняя женщина.
Вести.Ru 06:01
Экономика
Чубайс заявил о выходе России на плато по коронавирусу
Глава УК «Роснано» Анатолий Чубайс заявил, что в последние несколько дней Россия могла выйти на плато по распространению коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 17:30
Здоровье
Новый госпиталь для пациентов с коронавирусом откроют на Камчатке
Многопрофильный госпиталь на 150 мест для пациентов с коронавирусной инфекцией откроется на этой неделе в краевой больнице, это поможет решить вопрос с нехваткой коек, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы правительства Камчатского края.
РИА Новости 06:55
Спорт
Южнокорейский футбольный клуб усадил на трибуны секс-кукол
Наша версия 05:30
Финансы
Рубль укрепился на фоне роста цен на нефть
Москва, 18 мая 2020, 22:43 — REGNUM Курс рубля укрепился по отношению к доллару и евро на вечерних торгах 18 мая на фоне роста мировых цен на нефть.
REGNUM 15:43
Общество
Геймерам вернут деньги, если купленная игра подешевеет
Российская газета 10:52
Армия и оружие
Российские военные доставили гумпомощь в отдаленные части Сирии
Военные делали остановки и оставляли часть груза региональным отделам российского Центра по примирению враждующих сторон.
РЕН ТВ вчера в 22:00
Общество
Объяснена низкая смертность от коронавируса в России
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург объяснил низкую смертность от коронавируса в России.
Lenta.ru 08:59
Здоровье
Минздрав назвал число медиков, получивших дополнительные выплаты
Почти 123 тыс. медиков, которые работают с пациентами с коронавирусной инфекцией COVID-19, получили дополнительные выплаты.
RT на русском 11:21
Политика
Аксенов назвал порчей бумаги украинскую стратегию «деоккупации» Крыма
Планы "деоккупации" Крыма, разработанные Министерством иностранных дел Украины, останутся пустым сотрясанием воздуха и порчей бумаги, считает глава российского региона Сергей Аксенов.
ТАСС 15:43
Кино
Скончался французский актер Мишель Пикколи
Французский актер кино и театра Мишель Пикколи скончался от инсульта на 95-м году жизни, сообщает AFP со ссылкой на его семью и друзей.
МИР 24 11:14