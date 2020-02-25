Авто

РИА НовостиРИА НовостиVolkswagen представил новый Polo для России

На российском рынке новое поколение Volkswagen Polo будет представлено в четырех вариантах: Origin, Respect, Status и Exclusive, сообщил "Автостат" со ссылкой на пресс-службу компании.
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Раскрыты комплектации нового Volkswagen Polo для России

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Новый VW Polo для России представлен официально

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Представлен новый Volkswagen Polo для России

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Volkswagen раскрыл комплектации нового Polo для России

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В России представили новый Volkswagen Polo

Автоновости дня05:41

Volkswagen рассказал о новом Polo для России

AutoNews06:03

Полу-Polo

Авторевю05:00
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