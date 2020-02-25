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РИА НовостиРИА НовостиVolkswagen представил новый Polo для России

На российском рынке новое поколение Volkswagen Polo будет представлено в четырех вариантах: Origin, Respect, Status и Exclusive, сообщил "Автостат" со ссылкой на пресс-службу компании.
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