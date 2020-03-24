"В связи с нехваткой компонентов, поставляемых с европейских заводов, Volkswagen Group Rus временно приостановит производство на автомобильном заводе в Калуге и контрактную сборку в Нижнем Новгороде на две недели - с 30 марта по 10 апреля 2020 года", - говорится в сообщении автоконцерна.

с чего всё началось

Компания Volkswagen приостановит производство автомобилей на своих заводах в Калуге и Нижнем Новгороде в связи с нехваткой поставляемых из Европы компонентов. Простой продлится почти две недели – с 30 марта по 10 апреля 2020 года, сообщили в пресс-службе Volkswagen Group Rus.

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