Коронавирус
Автоновости дняVolkswagen приостановит производство автомобилей в России
Компания Volkswagen приостановит производство автомобилей на своих заводах в Калуге и Нижнем Новгороде в связи с нехваткой поставляемых из Европы компонентов. Простой продлится почти две недели – с 30 марта по 10 апреля 2020 года, сообщили в пресс-службе Volkswagen Group Rus.
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с чего всё началось
"В связи с нехваткой компонентов, поставляемых с европейских заводов, Volkswagen Group Rus временно приостановит производство на автомобильном заводе в Калуге и контрактную сборку в Нижнем Новгороде на две недели - с 30 марта по 10 апреля 2020 года", - говорится в сообщении автоконцерна.ТАСС04:14
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