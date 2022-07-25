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Volkswagen возглавил составленный Forbes топ-50 иностранных компаний в России

Возглавил список немецкий автоконцерн Volkswagen.
Коммерсантъ
После начала «специальной военной операции» на Украине французский автопроизводитель продал российские активы.
Sostav.ru
На втором и третьем месте названы Leroy Merlin (456,6 миллиарда рублей выручки) и Groupe Renault (456,3 миллиарда).
Lenta.ru
В 2021 году лидером рейтинга стала Philip Morris International, выручка которой по итогам 2020 года составила 359,5 млрд руб.
Коммерсантъ

Подробнее о событии

Volkswagen возглавил рейтинг самых крупных иностранных компаний в России по версии Forbes
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Volkswagen возглавил топ-50 иностранных компаний в России по версии Forbes
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Volkswagen возглавил составленный Forbes топ-50 иностранных компаний в России
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Немецкий Volkswagen возглавил составленный Forbes топ-50 иностранных компаний в России
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