Происшествия

RT на русскомRT на русскомВ Хабаровске эвакуировали 35 детсадов из-за сообщений о минировании

В Хабаровске эвакуировали 35 детских садов из-за полученных сообщений о минировании зданий. Об этом сообщили в городской администрации.
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с чего всё началось

Более 90 детских садов эвакуировали в четырех регионах Дальнего Востока

Сообщения об угрозах взрыва поступили в более 90 детских садов в четырех регионах Дальнего Востока, рассказали ТАСС в администрациях городов в четверг. Эвакуация дошкольных учреждений прошла в Хабаровском и Приморском краях, Амурской области и ЕАО.
ТАССвчера в 19:43

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«Минирования» детских садов в Хабаровске. Главное

АиФ Хабаровск01:51

Сообщения об угрозе взрыва в детских садах на Дальнем Востоке не подтвердились

ТАСС03:30

В Хабаровском крае проверили детсады после сообщений о минировании

РИА Новости01:44

Число «заминированных» детских садов достигло 49 в Хабаровске

AmurMedia.ru01:13

В Хабаровске эвакуированы 22 детских сада

Хабаровский край сегоднявчера в 20:25

Сотрудников управления образования Хабаровска эвакуировали из-за угрозы взрыва

Губерния00:19

Все сообщения о взрывных устройствах в детсадах Хабаровского края оказались ложными, проверка завершена - полиция

Интерфакс - Россия01:15
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Общество

«Ъ»: установлен новый порядок замены проржавевших номеров на машинах

Правительство установило новые требования дополнительной маркировки транспортных средств со сгнившими или проржавевшими заводскими идентификационными номерами на кузове и раме.
Газета.Ru 01:19
Общество

Большинство задержанных в Домодедово израильтян отпустили

Большинство израильтян, которые были задержаны в среду в аэропорту Домодедово, отпустили.
РБК вчера в 12:24
Политика

Сенаторы США пригрозили крахом подрядчику «Северного потока-2»

Сенаторы Тед Круз и Рон Джонсон направили письмо в адрес швейцарской компании Allseas, занимающейся укладкой труб газопровода «Северный поток-2».
РБК вчера в 15:10
Общество

В Петербурге выведен из цеха уникальный тральщик из стеклопластика

В Санкт-Петербурге начались испытания нового корабля-тральщика.
Общественное телевидение России 02:17
Религия

Что запрещено делать 19 декабря, в день Николая Чудотворца

Святой Николай считается их покровителем. Поэтому 19 декабря крики и грубость по отношению к ребенку особенно недопустимы.
Вечерний Волгоград 01:50
Политика

Узбекистан признан страной года по версии The Economist

Британский журнал The Economist выбрал Узбекистан страной 2019 года.
Газета.Ru 01:55
Единоборства

ММА. Боец Дуракович проиграл за 9 секунд без единого удара

В Хорватии состоялся турнир по смешанным единоборствам Fight Nation Championship, на котором состоялся необычный бой.
Вести.Ru 02:29
Фигурное катание

Траньков сравнил конфликт Тарасовой и Тутберидзе со скандалом в США

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков считает, что скандал, возникший в результате высказываний Татьяны Тарасовой и Этери Тутберидзе, не является самым громким в истории фигурного катания.
RT на русском 03:15
Политика

Журналисты приехали на пресс-конференцию Путина с подарками

Российские и иностранные журналисты собираются в Центре международной торговли в Москве, где состоится ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина.
REGNUM 03:24
Общество

В Петербурге из-за угрозы наводнения закрыли дамбу

В Санкт-Петербурге из-за угрозы наводнения закрыли затворы всех водопропускных отверстий на «Комплексе защитных сооружений».
RT на русском вчера в 09:39
Политика

В Раде оценили потери ВВП Украины в случае остановки транзита газа

В случае остановки транзита газа Украина может потерять около 2% ВВП, сообщил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Сергей Левочкин в эфире телеканала «Россия 1».
РБК 01:16
Происшествия

В США 17-летняя девушка попыталась угнать самолет

17-летняя нарушительница порядка перелезла через забор с колючей проволокой в международном аэропорту Фресно Йосемити, пробралась к небольшому частному самолету King Air 200 и запустила его двигатель.
Известия 02:28
Экономика

Сбербанк и Mail.ru Group закрыли сделку по СП в еде и транспорте

Сбербанк и Mail.ru Group (MRG) закрыли сделку по созданию совместного предприятия в сфере цифровых технологий для рынка продуктов питания и транспорта, сообщили компании.
Ведомости 02:00
Политика

В США проголосовали за импичмент Трампу

Палата представителей конгресса США проголосовала за импичмент президенту Дональду Трампу, сообщает РИА Новости.
РИА Новости Крым 01:26
Наука

Российские физики создали материал, способный поймать темную материю

Пресс-служба Санкт-Петербургского государственного университета подтвердила, что российским физикам совместно с иностранными коллегами удалось создать новый класс материалов, которые можно задействовать для создания детектора темной материи.
Вечерняя Москва вчера в 18:51
Общество

Врач назвала возрастной порог для рождения первого ребенка

Доктор медицинских наук Ксения Краснопольская заявила, что первого ребенка лучше всего рожать до 35 лет.
Известия вчера в 21:34
Армия и оружие

Армия России получила первую партию автоматов АДС

Российская армия получила на вооружение первую партию автоматов АДС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на "Ростех".
Газета.Ru вчера в 19:47
Общество

Суд выставил квартиру Киркорова в Латвии на торги из-за долгов

ТАСС 01:35
Происшествия

В Москве пенсионерка устроила взрыв, готовя по рецепту из интернета

В Москве 65-летняя пенсионерка устроила взрыв во время приготовления домашней наливки по рецепту из интернета, получив при этом ожоги трети поверхности тела.
РИА Новости вчера в 18:59
Политика

Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
РИА Новости 17 декабря в 04:19
Армия и оружие

На Украине заявили о начале подготовки военных к штурму шахт

Батальонные тактические группы проведут учения по ведению боя в городских условиях, сообщил портал АрмияInform со ссылкой начальник отдела боевой подготовки Сухопутных войск ВСУ Владислав Пономарев.
РИА Новости 02:13
Происшествия

Ущерб от пожара «Адмиралу Кузнецову» оценили в 95 миллиардов рублей

Пожар, случившийся на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», нанес кораблю ущерб в размере 95 миллиардов рублей.
Lenta.ru вчера в 14:22
Общество

Роскачество нашло формальдегид в искусственных елках

Роскачество проверило искусственные елки семи брендов по цене от трех до 11 тысяч рублей как отечественных, так и импортных производителей.
Российская газета 00:00
Экономика

Раскрыты масштабы подорожания жилья в России

За 2019 год квадратный метр строящегося жилья в России подорожал на 10 процентов, до 76 тысяч рублей в среднем по стране, следует из материалов портала Domofond.ru, поступивших в редакцию «Ленты.ру».
Lenta.ru 02:22
Футбол

Братья Березуцкие, скорее всего, не войдут в штаб Слуцкого в «Рубине»

Как стало известно «СЭ», вероятность появления братьев Василия и Алексея Березуцких в тренерском штабе казанской команды после назначения Леонида Слуцкого не велика.
Спорт-Экспресс 17 декабря в 07:51
Армия и оружие

С начала года в Донбассе погибли 97 украинских военных — генштаб ВСУ

REGNUM 03:04
Транспорт

Строительство железнодорожной части Крымского моста завершено

Ростехнадзор уведомил, что официально завершено строительство железнодорожной части Крымского моста.
Газета.Ru вчера в 09:50
Футбол

Гол Роналду принёс «Ювентусу» победу над «Сампдорией»

Победу «Ювентусу» принёс на 45-й минуте Криштиану Роналду, который забил головой, выпрыгнув на 71 см. В момент удара по мячу он находился на высоте 256 см над землёй.
REGNUM 01:19
Происшествия

Расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова признали потерпевшим

Газета.Ru 17 декабря в 09:53
Политика

Власти Эстонии угрожают сотрудникам Sputnik Estonia уголовными делами

Власти Эстонии угрожают сотрудникам агентства Sputnik Estonia уголовными делами, если те до 1 января 2020 года не прекратят работать на МИА "Россия сегодня".
Вести.Ru вчера в 10:32
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