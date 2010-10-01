Общество
Deita.ruВолна протестов накрыла Дальний Восток
Акции протеста продолжаются в городах Дальнего Востока, сообщает ИА DEITA.RU. Самая масштабная протестная акция проходит в эти минуты в Хабаровске.
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Политика
Жириновский заявил, что готов встать на колени перед хабаровчанами
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что готов встать на колени перед жителями Хабаровского края.
ФАН 00:09
Единоборства
Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко на турнире АСА 107
Турнир АСА 107 изначально привлекал большое внимание - одной лишь вывески главного поединка Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым было предостаточно.
Газета.Ru вчера в 16:03
Общество
В Хабаровске назвали число участников акции в поддержку Фургала
Около 6,5 тысяч человек вышли в субботу на несанкционированную акцию в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала в Хабаровске, сообщает мэрия города.
РИА Новости 00:42
Происшествия
СБУ задержала бывшего сотрудника в рамках дела об убийстве Захарченко
В июне 2019 года в МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили, что Байдала, агент пятого департамента контрразведки СБУ, причастен к гибели главы республики Александра Захарченко.
РИА Новости 22 июля в 18:11
Политика
Китай объявил о закрытии консульства США в городе Чэнду
Китай потребовал от США закрыть генеральное консульство в городе Чэнду (провинция Сычуань).
РБК вчера в 00:19
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%
Банки в принципе неохотно снижают кредитные ставки, несмотря на уменьшение ключевой ставки ЦБ, обращает внимание инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверова.
Газета.Ru вчера в 09:24
Политика
Климкин призвал сделать Крым проблемой для России
Бывший глава МИД Украины Павел Климкин призвал Киев создать из Крыма внутреннюю и внешнюю проблему для России.
Газета.Ru 02:29
Политика
Врио главы Хабаровского края сменил трех чиновников из команды Фургала
РИА Новости 23 июля в 21:36
Путешествия
Больше всего россияне ждут полетов в Турцию, Белоруссию и Египет
На втором месте списка с результатом в 14% оказалась Беларусь. Третью позицию поделили Египет и Греция, набрав по 7% голосов респондентов.
Цензуры.Нет вчера в 11:57
Политика
Тимошенко назвала неожиданное для страны решение Зеленского
Известия 23 июля в 22:56
Происшествия
Один человек погиб в результате стрельбы на базе ВВС США во Флориде
Интерфакс вчера в 23:53
Политика
В раде упрекнули Зеленского в желании понравиться Путину
Президент Украины Владимир Зеленский стремится понравиться российскому лидеру Владимиру Путину, заявил экс-спикер Верховной рады, депутат от «Европейской солидарности» Андрей Парубий.
Известия 01:00
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru вчера в 03:56
Общество
Южная Корея и Россия могут возобновить авиаперевозки с 1 августа
24 июля российский премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал возобновление международного авиасообщения РФ с 1 августа.
Известия вчера в 22:44
Футбол
«Манчестер Юнайтед» может купить Облака на замену де Хеа
«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к голкиперу «Атлетико» Яну Облаку, сообщает Daily Mail.
Чемпионат вчера в 19:59
Политика
ЦИК объявил о трехдневном голосовании в сентябре
Председатель ЦИК Элла Памфилова предложила провести трехдневное голосование на выборах в сентябре.
Газета.Ru вчера в 07:06
Происшествия
Жертвами ДТП с поездом и машиной на Алтае стали два человека
Два человека погибли, по уточненным данным, и двое пострадали при столкновении грузового поезда и пожарной машины в Алтайском крае.
Известия вчера в 12:08
Кино
Два российских фильма покажут на Венецианском кинофестивале
NewInform вчера в 13:06
Происшествия
В Подмосковье пропал в лесу олимпийский чемпион Иваницкий
В Подмосковье пропал олимпийский чемпион по вольной борьбе Александр Иваницкий.
Газета.Ru вчера в 05:51
Футбол
Игрок сборной Германии подтвердил трансфер Хаверца в «Челси»
Новоиспеченный форвард "Баварии" и игрок сборной Германии Лерой Зане проговорился о трансфере его соотечественника Кая Хаверца из леверкузенского "Байера" в "Челси".
Газета.Ru 02:11
Общество
За сутки в Саратовской области выявлено 98 случаев коронавируса
Сегодня, 25 июля оперштаб при Правительстве Саратовской области сообщает о лабораторно подтвержденных новых 98 случаях заболевания коронавирусом.
Саратов.Экспресс 02:31
Общество
Шемякин оценил изменения в памятнике на могиле Высоцкого
Скульптор, художник Михаил Шемякин прокомментировал изменения в памятнике на могиле актёра, поэта и барда Владимира Высоцкого.
RT на русском вчера в 16:39
Происшествия
На юго-западе Москвы снова подрались выходцы из Азербайджана и Армении
В Москве произошла очередная драка между представителями азербайджанской и армянской диаспор, сообщил РБК.
РИА Новости вчера в 12:53
Общество
Еще шесть пациентов с COVID-19 скончались в Иркутской области
В Иркутской области за сутки скончались шесть человек с коронавирусом, сообщили 25 июля в оперативном штабе.
Твой Иркутск 01:38
Политика
Украинские активисты поддержали акции протеста в Хабаровске
Митинги в Хабаровске привлекли внимание украинских провокаторов. Иностранные активисты призывают к отделению Хабаровского края от России.
Политическая Экспертиза вчера в 14:00
Общество
Собянин пообещал прививать москвичей от коронавируса бесплатно
С 16 июля москвичи могут бесплатно пройти ПЦР-тестирование на коронавирусную инфекцию в 207 поликлиниках города.
ТВ Центр вчера в 14:43
Кино
Компания Disney отложила премьеры своих фильмов из-за пандемии
Компания Disney отложила сразу несколько премьер новых фильмов из-за пандемии коронавирусной инфекции.
iReactor вчера в 02:20
Футбол
Гол Неймара помог ПСЖ обыграть «Сент-Этьен» и завоевать Кубок Франции
С 31-й минуты «Сент-Этьен» играл в меньшинстве из-за удаления Лоика Перрина. ПСЖ в 13-й раз в истории стал обладателем Кубка Франции.
RT на русском вчера в 17:13
Общество
Россиянам предложили альтернативу утреннему кофе
Полезной для сердца и нервной системы альтернативой могут выступить кофейные зерна в шоколаде, рассказала в интервью радио Sputnik нейропсихолог Ирина Хвингия.
РИА Новости вчера в 23:26
Здоровье
Медики назвали главные факторы развития рака желудка
Британские врачи утверждают, что одним из наиболее важных факторов риска при развитии рака желудка является бактерия Helicobacter pylori.
Pravda.Ru вчера в 08:28