Общество

REGNUMREGNUMВольный принос криминализирует золотодобычу: Союз старателей России

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Союз старателей РФ высказался против допуска частных старателей к добыче золота. В настоящее время готовится законопроект о «вольном приносе», который в первую очередь будет применён на Колыме, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Союз старателей России выступил категорически против закона о «вольном приносе» на Колыме

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Вольный принос криминализирует золотодобычу: Союз старателей России

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