Общество
REGNUMВольный принос криминализирует золотодобычу: Союз старателей России
Союз старателей РФ высказался против допуска частных старателей к добыче золота. В настоящее время готовится законопроект о «вольном приносе», который в первую очередь будет применён на Колыме, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Политика
«Нафтогаз» призвал «Газпром» «показать свою Суджу»
"Нафтогаз" призвал "Газпром" разрешить Киеву провести проверку газоизмерительной станции "Суджа", заявил глава украинской компании Андрей Коболев.
Армия и оружие
В Минобороны Украины заявили о готовности защититься от РФ
Украинский министр обороны Андрей Загороднюк заявил о готовности страны "самостоятельно защититься от России в случае нападения".
Политика
Глава МИД Украины рассказал, где «лежит» закон об амнистии в Донбассе
Закон об амнистии участников конфликта в Донбассе, принятый украинским парламентом прошлого созыва, в нарушение конституции не был передан на подпись президенту, он "лежит где-то в столе", заявил во вторник глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
Хоккей
«Даллас» выведет из обращения номер Сергея Зубова
«Даллас» выведет из обращения 56-й номер, под которым ранее выступал защитник Сергей Зубов.
Футбол
Ливерпуль на Энфилде обыграл Манчестер Сити
Ливерпуль опережает Сити на 9 очков в турнирной таблице чемпионата Англии Ливерпуль — Манчестер Сити 3:1Голы: Фабиньо, 6, Салах, 13, Мане, 51 — Б. Силва, 78 Ранее bethub сообщал о результатах матчей чемпионата России.
Политика
Мексика предоставила Моралесу политическое убежище
Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард заявил, что Мексика в ответ на просьбу подавшего в отставку с поста президента Боливии Эво Моралеса предоставила ему политическое убежище, и призвал международное сообщество гарантировать его безопасность.
Происшествия
Историк Соколов назвал причины убийства аспирантки
Ранее News.ru сообщал, что Соколов раскаивается в содеянном. Об этом рассказал его адвокат Александр Почуев.
Политика
Трамп назвал отставку Моралеса сигналом для Никарагуа и Венесуэлы
Американский президент Дональд Трамп назвал отставку президента Боливии Эво Моралеса «важным моментом» для демократии в Западном полушарии.
Транспорт
Более 12 тысяч билетов продано на первые поезда в Крым и обратно
Политика
Россиянина Буркова экстрадируют из Израиля в США
Россиянина Алексея Буркова экстрадируют из Израиля в США, сообщил «РИА Новости» его адвокат Михаил Ирони.
Космос
Первые пятна нового цикла активности обнаружены на Солнце
Первый заместитель директора ИСЗФ СО РАН доктор физико-математических наук Сергей Олемской считает, что о наступлении нового цикла можно будет говорить, только если в ближайшее время начнется интенсивный рост пятен.
Кино
«Джокер» может стать самым прибыльным фильмом в истории кинокомиксов
Шоу-бизнес
Организаторы отменили три концерта Елены Темниковой
Спорт
Глава WADA анонсировал лишение статуса соответствия РУСАДА
Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди ожидает, что после доклада экспертов Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) будет будет лишено статуса соответствия, передает РИА "Новости".
Авто
Новая технология Hyundai позволит сэкономить на шумоизоляции
Компания Hyundai разработала новую систему активного шумоподавления, которая успешнее борется с посторонними звуками, проникающими в салон при движении.
Общество
Первый час «Дня холостяка» принес Alibaba $13 млрд
Китайская интернет-компания Alibaba заработала в первый час традиционного дня распродаж — «Дня холостяка» — 91,2 млрд юаней ($13 млрд), передает Reuters.
Авто
Lexus назвал дату премьеры первого серийного электрокара
Компания Lexus опубликовала тизер своей первой серийной модели с полностью электрической силовой установкой.
Наука
Тайга оказалась источником парниковых газов
Исследование, проведенное учеными из Хельсинкского университета под руководством Катерины Мачаковой, показало, что бореальные леса Северного полушария служат источником закиси азота N2O — вещества, парниковая активность которого в 298 раз выше, чем у углекислого газа.
Кино
Супергерои в сборе: вышел первый тизер кроссовера «Кризис на Бесконечных Землях»
Политика
На Украине вопрос о продаже земли иностранцам вынесут на референдум
Вопрос о продаже земли иностранцам на Украине будет вынесен на всеукраинский референдум, до положительного решения на референдуме продажа и покупка земли иностранцам будет запрещена, заявил в понедельник украинский президент Владимир Зеленский.
Происшествия
У фирменного поезда Москва – Белгород на ходу отцепились вагоны
В пресс-службе Юго-Восточной железной дороги заявили о технической причине, очевидцы происшествия говорят, что у поезда на ходу отцепились восемь вагонов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Происшествия
Все материалы по делу Голунова оказались засекречены
По уголовному делу журналиста Ивана Голунова засекречены все документы.
Музыка
Составлен список песен, которые не надоедает слушать
На первом месте оказалась песня «Welcome to the Black Parade» американской рок-группы My Chemical Romance.
Наука
В человеческом мозге обнаружили «рецептор плохого настроения»
Международная команда ученых обнаружила в малоизученном участке мозга рецептор, который может отвечать за регуляцию плохого настроения.
Футбол
Матч между «Динамо» и «Шахтером» завершился расистским скандалом
Общество
Росконтроль назвал лучшее сгущенное молоко
Специалисты Росконтроля протестировали 13 торговых марок сгущенного молока и выявили нарушения у некоторых производителей.