Коронавирус
РИА НовостиВолочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина
Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин.
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с чего всё началось
На своей странице в Instagram Никитин написал, что жители деревни Дивеево, где введен карантин, прислали ему фото "известного человека", который позирует на фоне Дивеевских святынь.Инфоросвчера в 08:39
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Общая явка на электронное голосование по поправкам достигла 90%
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Некоторые тарифы на ЖКХ возрастут с июля
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Газета.Ru вчера в 08:37
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Парламент Китая принял закон о нацбезопасности в Гонконге
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Коммерсантъ вчера в 23:27
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В пресс-службе Роспотребнадзора 30 июня сообщили, что государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» зарегистрировал более 100 штаммов коронавируса на территории России.
Моя Москва.онлайн 03:13
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Нападающий "Зенита" Сердар Азмун вновь нарушил регламент российской Премьер-Лиги по возобновлению сезона.
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Политика
Лукашенко высказался о союзе Белоруссии и РФ
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Народные новости вчера в 03:04
Политика
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BFM.ru 00:54
Политика
МИД РФ назвал деструктивной позицию США в отношении ядерных испытаний
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Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе россиян на военные сборы в 2020 году.
РБК вчера в 09:10
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Это не звездная пыль. На поверхности Бетельгейзе увидели пятна
29.06.2020 Астрономы обнаружили гигантские пятна на поверхности Бетельгейзе.
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В лидерах роста к середине сессии пребывали акции ОГК-2 (+2,58%) и котировки Полюса (+2,10%). Бумаги Полиметалла прибавили 1,73%.
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Тимати подарил 8-летнему сыну Киркорова мотоцикл в честь дня рождения
Певец отпраздновал праздник единственного сына Мартина в компании звёзд и их детей Российский эстрадный певец и продюсер Филипп Киркоров устроил большой детский праздник в честь восьмого дня рождения сына Мартина.
Inc-news.ru 00:39
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Мишустин выделил банкам на льготные автокредиты 22,5 млрд рублей
Правительство РФ выделило на расширенную программу льготного автокредитования 22,5 млрд рублей.
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71-летняя Алла Пугачева опубликовала селфи с прогулки
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Вокруг ТВ вчера в 06:24
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Петербуржцу дважды выдали бюллетень для голосования по поправкам
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Армия и оружие
Истребитель ВВС Германии растерял в небе топливо на учениях НАТО
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Утро.ru вчера в 14:35