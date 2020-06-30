Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВолочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина

Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин.
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 Никитин написал, что жители деревни Дивеево, где введен карантин, прислали ему фото "известного человека", который позирует на фоне Дивеевских святынь.
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