с чего всё началось

Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин.

Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина

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Авто Xiaomi занята разработкой автомобиля В Сети появилась информация о том, что китайский бренд Xiaomi занялся разработкой автомобиля. 1

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Культура Асмус снова снимется в откровенной сцене в новом фильме Актриса Кристина Асмус снова снимется в откровенной сцене в фильме "Китобой", рассказал о фильме своего ученика Филиппа Юрьева режиссер Алексей Учитель, пишет сайт kp.ru. 171

Экономика Бизнес получит субсидии на приобретение средств дезинфекции Размер субсидии составит первоначальные 15 тыс. руб. и текущие расходы, рассчитываемые по количеству работников в мае 2020 г – по 6,5 тыс. руб. на каждого. 1

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