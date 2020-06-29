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РИА НовостиРИА Новости

Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина

Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин.В источнике
С чего всё началось
Как рассказал глава Нижегородской области Глеб Никитин в своем Instagram, звезда шоу-бизнеса пробралась в село «окольными путями» и не без помощи местных друзей.
Петербургский дневник11:29
Подробнее о событии

«Прима-балерина всея Руси» Волочкова обжалует штраф за нарушение карантина

Вести.Ru14:52

«Вы в намордниках будете ходить всю свою оставшуюся жизнь»

Рамблер14:27

Волочкова поссорилась с нижегородским губернатором из-за штрафа

SM News09:42

Волочкова прокомментировала ситуацию с посещением монастыря в карантин

РИА Новости11:34

Приезд Волочковой в Дивеево будут рассматривать в суде

Нижний Новгород on-line14:14

«Да ты чмо последнее!»: появилось видео, как Анастасию Волочкову оштрафовали за «паломничество»

Радио Комсомольская правда09:59

Волочкова назвала полицейского «чмом» в закрытом на карантин селе

Газета.Ru12:07
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Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно

"За самоотверженность, проявленную в борьбе с коронавирусной инфекцией (COVID-19), наградить орденом Пирогова Анурьеву Светлану Борисовну — волонтера, Ульяновская область (посмертно)", — говорится в тексте Указа.
Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно
РИА Новости12:25
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Уволенный начальник курской ГИБДД восстановлен на службе

Ленинский райсуд принял решение удовлетворить иск экс-начальника Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД России по Курской области Алексея Баланина, требовавшего восстановить его в должности.
Kursk.com09:03
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«Оренбургу» присуждено техническое поражение в матче с «Краснодаром»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) присудил техническое поражение "Оренбургу" в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Краснодара", сообщает официальный сайт организации.
Газета.Ru14:15
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Побывавший в «красной зоне» врач раскрыл странности коронавируса

Врач-реаниматолог Специализированного центра инфекционных заболеваний Мурманской областной больницы Максим Лифинский, пробывший в «красной зоне» — с активными зараженными — 45 дней, раскрыл россиянам особенности и странности коронавирусной инфекции.
Lenta.ru13:34
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В Тульской области сняли ряд ограничений из-за коронавируса

В понедельник, 29 июня, губернатор Тульской области Алексей Дюмин внёс изменения в Указ №41 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области».
7 новостей09:05
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В Москве выявили превышение числа участников голосования на дому

Превышение количества участников надомного голосования зафиксировано в Москве на участках 2771 и 2773 в районе Раменки, сообщил журналистам руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Илья Массух.
РИА Новости14:07
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