Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина
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Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин.В источнике
С чего всё началось
Как рассказал глава Нижегородской области Глеб Никитин в своем Instagram, звезда шоу-бизнеса пробралась в село «окольными путями» и не без помощи местных друзей.
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«Да ты чмо последнее!»: появилось видео, как Анастасию Волочкову оштрафовали за «паломничество»
Радио Комсомольская правда09:59