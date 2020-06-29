Коронавирус
РИА НовостиВолочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина
Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин.
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с чего всё началось
Как рассказал глава Нижегородской области Глеб Никитин в своем Instagram, звезда шоу-бизнеса пробралась в село «окольными путями» и не без помощи местных друзей.Петербургский дневник11:29
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«Нашествие ментов с претензией»: Волочкова прокомментировала свой конфликт с полицией в Дивеево
Нижний Новгород on-line11:48
Автоматически обработаны 7244 источника, обновлено в 13:49, Ашберн
Экономика
Мишустин утвердил расширение программы льготной ипотеки
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении программы льготной ипотеки.
Газета.Ru 10:15
Политика
В Китае оценили российские «смертоносные машины» на параде Победы
Внимание издания «Хуаньцю шибао» привлекли, в частности, российские «смертоносные машины»: танки Т-90М и Т-80БВМ, а также реактивная система залпового огня ТОС-2.
Lenta.ru 10:06
Общество
В ВОЗ заявили об ускорении распространения коронавируса
Распространение пандемии COVID-19 ускоряется, несмотря на улучшение ситуации в ряде государств, заявил в ходе брифинга генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
Российская газета 12:22
Политика
Путин подписал указ о призыве на военные сборы
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы.
Lenta.ru 08:52
Политика
Небензя объяснил выход РФ из механизма деконфликтинга ООН в Сирии
Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что выход России из специального механизма деконфликтинга ООН в Сирии связан с тем, что система не была регламентирована Собвезом, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:20
Происшествия
Пожар во владимирском драмтеатре потушен
Известия 12:35
Политика
ЕС продлил экономические санкции против России до 31 января
Совет Евросоюза продлил на полгода, до 31 января 2021 года, секторальные экономические санкции против России, введенные в связи с ситуацией на юго-востоке Украины, из-за невыполнения минских соглашений по Донбассу.
Коммерсантъ 11:00
Общество
Мишустин: с 1 апреля безработица в России выросла более чем в 3,5 раза
"С 1 апреля число людей, которые были официально зарегистрированы в органах службы занятости как безработные, выросло более, чем в 3,5 раза", - сказал председатель правительства в понедельник на совещании о ситуации на рынке труда.
ТАСС 09:34
Транспорт
Открылся участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе
Церемония открытия движения транспорта по новому 23-километровому участку от Можайского до Новорижского шоссе на пятом пусковом комплексе Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) прошла в понедельник, 29 июня.
Известия 12:06
Политика
Рейтинг Зеленского обвалился в два раза
Рейтинг действующего президента Украины Владимира Зеленского упал более чем в два раза, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на опубликованные украинскими СМИ результаты опроса Центра Разумкова.
Газета.Ru вчера в 10:08
Технологии
Стали известны преимущества отключения геолокации на смартфоне
Эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко рассказал агентству «Прайм» о том, почему именно нужно отключать функцию геолокации на своем смартфоне.
Live24 00:40
Политика
Действующий президент Польши прошел во второй тур выборов
Деловое.ТВ 02:36
Общество
Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости вчера в 18:20
Финансы
Эксперт оценил ситуацию на валютном рынке
Руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган оценил ситуацию на валютном рынке.
RT на русском 08:53
Наука
В Японии создали робота для уничтожения COVID-19 в помещениях
Японская компания Farmroid разработала робота, который в автоматическом режиме уничтожает в помещении вирусы гриппа, в том числе COVID-19, передает News.ru.
Москва 24 06:51
Здоровье
Побывавший в «красной зоне» врач раскрыл странности коронавируса
Врач-реаниматолог Специализированного центра инфекционных заболеваний Мурманской областной больницы Максим Лифинский, пробывший в «красной зоне» — с активными зараженными — 45 дней, раскрыл россиянам особенности и странности коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 13:34
Финансы
В России банки снизили лимит овердрафта по дебетовым картам
По статистике "Эквифакса", на 1 июня нынешнего года в РФ обращалось 903 тыс. карт с овердрафтом, а совокупный лимит по ним был на уровне 13,2 млрд руб. Напомним, на фоне пандемии доля проблемных микрозаймов в России превысила в апреле 40%.
Коммерсантъ вчера в 22:13
Общество
Кинотеатры в России возобновят работу 15 июля
Обновлено в 18:17 Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что российские кинотеатры снова откроются 15 июля.
BFM.ru 08:50
Общество
Токаев поручил ужесточить карантин в Казахстане
Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе видеоконференции по ситуации с коронавирусом поручил за два дня внести предложения по ужесточенному карантину, сообщается 29 июня на официальном сайте президента.
Общественная служба новостей 10:36
Политика
ВЦИОМ: около 76% россиян поддержали поправки за четыре дня голосования
Около 76 процентов россиян поддержали поправки в Конституцию за четыре дня голосования, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
РИА Новости 02:45
Происшествия
Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова
Российская газета 13:44
Футбол
Бюро исполкома РФС частично приняло поправки в регламент РПЛ
По информации новостного ресурса RT, в понедельник состоялось совещание исполкома РФС, на котором обсуждались некоторые поправки в регламент чемпионата.
CT news 13:36
Авто
Названы автомобили с самыми проблемными двигателями
Газета DAILY 12:16
Здоровье
Эксперты перечислили продукты для очищения легких от вредной слизи
Вечерний курьер 01:13
Общество
Площадь разлива нефти на Химкинском водохранилище увеличилась
РИА Новости 12:19
Гаджеты
Смартфоны Redmi получили обновление до MIUI 12
Планируется, что уже завтра, тридцатого июня, начнется распространение стабильной версии оболочки MIUI 12 для первых смартфонов производителя.
ToDay News Ufa 09:54
Общество
Минпросвещения намерено начать внедрение цифровой образовательной среды в 14 регионах
Минпросвещения подготовило проект постановления, в рамках которого предлагает начать создание и внедрение цифровой образовательной среды (ЦОС) для учебных заведений в 14 регионах РФ с 1 сентября 2020 года.
ТАСС 26 июня в 14:55
Экономика
Fitch ухудшило прогноз по падению ВВП России в 2020 году
Международное рейтинговое агентство Fitch обновило прогноз по снижению ВВП России в 2020 году с 5% до 5,8%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на июньский прогноз агентства Global Economic Outlook.
Газета.Ru 10:53