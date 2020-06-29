Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВолочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина

Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин.
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Как рассказал глава Нижегородской области Глеб Никитин в своем Instagram
, звезда шоу-бизнеса пробралась в село «окольными путями» и не без помощи местных друзей.
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Дивеевский монастырь
Монастырь
Православный женский монастырь Нижегородской епархии Русской православной церкви. Расположен в селе Дивеево Нижегородской области. Почитается Поместными православными церквями как четвёртый «земной Удел Пресвятой Богородицы». До своего закрытия в 1927 году, как и ныне, был в Нижегородской епархии, в статусе монастыря с 1861 года.
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