с чего всё началось

Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин.

Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина

Общество В ВОЗ заявили об ускорении распространения коронавируса Распространение пандемии COVID-19 ускоряется, несмотря на улучшение ситуации в ряде государств, заявил в ходе брифинга генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. 479

Политика Небензя объяснил выход РФ из механизма деконфликтинга ООН в Сирии Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что выход России из специального механизма деконфликтинга ООН в Сирии связан с тем, что система не была регламентирована Собвезом, передает РИА "Новости". 32

Политика ЕС продлил экономические санкции против России до 31 января Совет Евросоюза продлил на полгода, до 31 января 2021 года, секторальные экономические санкции против России, введенные в связи с ситуацией на юго-востоке Украины, из-за невыполнения минских соглашений по Донбассу. 661

Транспорт Открылся участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе Церемония открытия движения транспорта по новому 23-километровому участку от Можайского до Новорижского шоссе на пятом пусковом комплексе Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) прошла в понедельник, 29 июня. 172

Политика Рейтинг Зеленского обвалился в два раза Рейтинг действующего президента Украины Владимира Зеленского упал более чем в два раза, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на опубликованные украинскими СМИ результаты опроса Центра Разумкова. 525

Технологии Стали известны преимущества отключения геолокации на смартфоне Эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко рассказал агентству «Прайм» о том, почему именно нужно отключать функцию геолокации на своем смартфоне. 185

Финансы Эксперт оценил ситуацию на валютном рынке Руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган оценил ситуацию на валютном рынке. 2

Здоровье Побывавший в «красной зоне» врач раскрыл странности коронавируса Врач-реаниматолог Специализированного центра инфекционных заболеваний Мурманской областной больницы Максим Лифинский, пробывший в «красной зоне» — с активными зараженными — 45 дней, раскрыл россиянам особенности и странности коронавирусной инфекции. 1

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Общество Токаев поручил ужесточить карантин в Казахстане Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе видеоконференции по ситуации с коронавирусом поручил за два дня внести предложения по ужесточенному карантину, сообщается 29 июня на официальном сайте президента. 293

Футбол Бюро исполкома РФС частично приняло поправки в регламент РПЛ По информации новостного ресурса RT, в понедельник состоялось совещание исполкома РФС, на котором обсуждались некоторые поправки в регламент чемпионата.

Гаджеты Смартфоны Redmi получили обновление до MIUI 12 Планируется, что уже завтра, тридцатого июня, начнется распространение стабильной версии оболочки MIUI 12 для первых смартфонов производителя. 26

Общество Минпросвещения намерено начать внедрение цифровой образовательной среды в 14 регионах Минпросвещения подготовило проект постановления, в рамках которого предлагает начать создание и внедрение цифровой образовательной среды (ЦОС) для учебных заведений в 14 регионах РФ с 1 сентября 2020 года. 498