Коронавирус
Вести.RuВолочкову оштрафовали за поездку в Дивеево и нарушение карантина
Танцовщице Анастасии Волочковой выписали штраф за то, что она посетила монастырь в закрытом на карантин поселке Дивеево (Нижегородская область). Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин. О поездке в Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь Волочкова рассказала в Instagram.
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Волочкова устроила скандал в монастыре, унизив оштрафовавшего ее полицейского
Московский Комсомолец08:48
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Площадь возгорания в здании драматического театра во Владимире выросла с 50 до 500 квадратных метров, пожар локализован, сообщила РИА Новости представитель ГУМЧС по региону.
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В материале «Какого количества смертей от COVID-19 удалось избежать российскому обществу» авторы пришли к выводу, что если бы власти и население проигнорировали сообщения об эпидемии и не принимали бы необходимых мер, жертвами пандемии потенциально могли бы стать 3,8 млн человек.
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Владимир Путин откроет Ржевский мемориал Советскому солдату
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Суд не смог решить, оглашать ли переписку историка Соколова с Ещенко
Суд отложил заседание по делу историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, для принятия решения об оглашении личной переписки влюбленных, передает корреспондент РИА Новости из Октябрьского районного суда.
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Телеведущая Лера Кудрявцева показала фото на отдыхе с дочкой Машей и внуком Лёвой - сыном своего старшего сына Жана.
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Экономика
ОСК ожидает показатель EBITDA на уровне более 27 млрд руб. по итогам 2020 года
В 2019 году ожидается рост выручки на 14-17% Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) ожидает показатель EBITDA на уровне более 27 млрд руб. по итогам 2020 года.
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Внимание издания «Хуаньцю шибао» привлекли, в частности, российские «смертоносные машины»: танки Т-90М и Т-80БВМ, а также реактивная система залпового огня ТОС-2.
Lenta.ru 10:06
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Россиян призовут из запаса в этом году для военных сборов в ВС РФ, войсках Росгвардии, органах государственной охраны и ФСБ, соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Общество
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Общество
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Изначально планировалось, что Всероссийская перепись населения должна была пройти в октябре 2020 года, но из-за пандемии COVID-19 Росстат предложил правительству РФ перенести ее на 2021 год.
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Алла Пугачева впервые за много лет сменила прическу
Певица Алла Пугачева предпочитает появляться на публике с распущенными волосами, однако впервые за много лет она решилась на эксперимент и сменила прическу.
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У Надежды Бабкиной нашли недвижимость за рубежом
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Коклюшкин считает, что Брухунова не подходит Петросяну
Коклюшкин уверен, что Брухунова не подходит Петросяну.
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В России создадут резерв из 300 млн масок
Порядка 300 млн масок войдут в создаваемый в России резерв средств индивидуальной защиты (СИЗ), сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью газете "Ведомости".
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Суд продлил арест обвиняемому по делу о двойном убийстве Быкову
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Мосгаз опроверг версию взрыва газа в доме на улице Проходчиков
Газовое оборудование не могло стать причиной взрыва и пожара в доме на северо-востоке столицы, сообщает пресс-служба АО "Мосгаз".
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В России заявили о возможности поездок за границу через Белоруссию
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Lenta.ru 05:03
Технологии
Перечислены преимущества отключения геолокации на смартфоне
Эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко считает, что функцию определения геолокации на смартфонах нужно ограничивать или отключать, если пользователь устройства переживает за распространение своих личных данных.
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Общество
Президент Казахстана поручил продумать возврат к жесткому карантину
«С целью принятия экстренных мер по стабилизации текущей эпидемиологической ситуации поручаю Госкомиссии в двухдневный срок проработать и внести мне предложение по вопросу введения жесткого карантина по аналогии с тем, который действовал в марте—мае текущего года», — заявил президент.
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В США объявил о банкротстве добытчик сланцевой нефти Chesapeake Energy
Американская компания Chesapeake Energy, специализирующаяся на добыче сланцевой нефти, объявила о банкротстве.
Известия вчера в 23:30
Энергетика
Биржевая цена бензина АИ-95 побила исторический рекорд
На торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи установилась рекордная цена на бензин АИ-95.
РИА Новости 10:03
Политика
США призвали ЕС избавиться от оборудования КНР для досмотра пассажиров
Сообщается, что США аргументируют свой призыв якобы имеющейся угрозой бизнесу и безопасности, которую несет для стран Евросоюза оборудование китайской компании-производителя Nuctech Co. Компания производит скрининговые системы досмотра грузов и багажа пассажиров, путешествующих по странам Европы.
ИА Красная Весна вчера в 12:46
Общество
В ЦИК получили 115 жалоб на голосование по поправкам в Конституцию
РИА "Новости" В ЦИК поступило 115 жалоб на возможное принуждение к голосованию по поправкам в Конституцию.
РЕН ТВ вчера в 10:21
Экономика
Мишустин утвердил расширение программы льготной ипотеки
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении программы льготной ипотеки.
Газета.Ru 10:15
Общество
Минпросвещения намерено начать внедрение цифровой образовательной среды в 14 регионах
Минпросвещения подготовило проект постановления, в рамках которого предлагает начать создание и внедрение цифровой образовательной среды (ЦОС) для учебных заведений в 14 регионах РФ с 1 сентября 2020 года.
ТАСС 26 июня в 14:55
Культура
Асмус снова снимется в откровенной сцене в новом фильме
Актриса Кристина Асмус снова снимется в откровенной сцене в фильме "Китобой", рассказал о фильме своего ученика Филиппа Юрьева режиссер Алексей Учитель, пишет сайт kp.ru.
Газета.Ru 07:41