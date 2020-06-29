Танцовщице Анастасии Волочковой выписали штраф за то, что она посетила монастырь в закрытом на карантин поселке Дивеево (Нижегородская область). Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин. О поездке в Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь Волочкова рассказала в Instagram.

Волочкову оштрафовали за поездку в Дивеево и нарушение карантина

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