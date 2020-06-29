Коронавирус

Вести.RuВести.RuВолочкову оштрафовали за поездку в Дивеево и нарушение карантина

Танцовщице Анастасии Волочковой выписали штраф за то, что она посетила монастырь в закрытом на карантин поселке Дивеево (Нижегородская область). Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин. О поездке в Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь Волочкова рассказала в Instagram.
Читать в источнике
Комментировать57

Подробнее о событии

Власти Нижегородской области оштрафовали Волочкову за визит в закрытое на карантин село

ТАСС08:41

Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина

РИА Новости07:35

На посетившую Дивеевский монастырь Волочкову составили протокол

Газета.Ru08:14

Волочкова устроила скандал в монастыре, унизив оштрафовавшего ее полицейского

Московский Комсомолец08:48

Волочкова оскорбила полицейских во время паломничества в закрытое на карантин Дивеево

Взгляд.ру08:36

Анастасия Волочкова послала на три буквы полицейских в Дивееве

Ньюс-НН07:27

Волочкова возмущается, что храм в Дивеево до сих пор закрыт

ВладТаймвчера в 06:45
Показать все источники
Автоматически обработаны 7244 источника, обновлено в 09:12, Ашберн
Транспорт

Открылся участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе

Коммерсантъ 03:50
79
Автоспорт

«Мерседес» представил новую ливрею болида в знак борьбы против расизма

Команда "Формулы-1" "Мерседес" представила новую ливрею болида на сезон-2020.
РИА Новости 06:28
Общество

РСА запустил новую электронную базу данных ОСАГО

Российский союз автостраховщиков (РСА) объявил о запуске новой автоматизированной информационной системы (АИС) ОСАГО.
Право.ру 05:11
7
Политика

Трамп высказался о причине исключения России из G8

По мнению президента США Дональда Трампа, американская сторона настояла на исключении России из G8 из-за того, что Москва переиграла во внешней политике экс-президента США Барака Обаму.
RT на русском вчера в 22:12
860
Армия и оружие

Российские Су-27 перехватили военные самолеты США над Чёрным морем

REGNUM 08:48
882
Политика

В Кремле назвали уткой публикацию о сговоре России с талибами

Публикации американских газет о сговоре боевиков афганского движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России) с российскими властями, предложившими вознаграждение за убийство военнослужащих США, являются ложью.
РБК 06:00
11
Общество

Греф высказался о претензиях Михалкова

Глава Сбербанка Герман Греф отреагировал на прозвучавшие в его адрес претензии со стороны кинорежиссера Никиты Михалкова, которые тот высказал в своей программе "Бесогон".
Газета.Ru 03:27
123
Политика

Путин подписал указ о призыве россиян из запаса на военные сборы

Россиян призовут из запаса в этом году для военных сборов в ВС РФ, войсках Росгвардии, органах государственной охраны и ФСБ, соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 08:24
427
Авто

Названы 5 «неубитых» премиальных кроссоверов не дороже 500 тыс. рублей

Новые автомобили 05:51
24
Происшествия

Число пострадавших при взрыве в Москве увеличилось до четырех

Четыре человека пострадали в Москве при взрыве в жилом доме, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Газета.Ru 07:07
457
Политика

Песков оценил решение ПФР о перечислении выплат на детей с 1 июля

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин предложил сделать выплаты в размере 5 000 рублей на детей в возрасте до трех лет, а также единовременную выплату в размере 10 000 рублей на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет.
REGNUM 07:17
17
Шоу-бизнес

Жена Михаила Ефремова заявила, что дочь хочет посадить актера в тюрьму

Четвертая жена актера Михаила Ефремова Ксения Качалина сообщила о том, что их общая дочь Анна Мария Ефремова будет рада, если отца отправят в тюрьму, а мать - в психиатрическую лечебницу.
Газета.Ru 07:17
23
Общество

Суд приговорил экс-премьера Франции к 5 годам тюрьмы

Суд приговорил экс-премьера Франции Француа Фийона к пяти годам тюрьмы по делу о финансовых нарушениях, сообщает BFM TV.
Газета.Ru 08:50
Политика

Матвиенко предложила голосовать в течение нескольких дней на выборах

Голосование по поправкам в Конституцию РФ в течение нескольких дней себя оправдало и такой формат может быть использован в дальнейшем.
News.ru 08:15
19
Гаджеты

Процессоры AMD Ryzen 4000 на архитектуре Zen 3 почти готовы к анонсу

К концу этого года компания AMD должна представить настольные процессоры Ryzen с архитектурой Zen 3, которые известны под условным обозначением Vermeer.
3DNews 04:57
4
Армия и оружие

Курды потребовали от российских военных разобраться с Турцией

Авторы твита пишут, что демонстранты потребовали от россиян разобраться с действиями Турции.
Военное дело 06:51
8
Политика

Глава УПЦ требует от Константинопольского патриарха новый томос

Подписание томоса со стороны Константинополя произошло с нарушением всех фундаментальных канонических церковных правил, заявила каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата.
Вести.Ru 08:03
1
Происшествия

Историк Соколов устроил истерику в суде

REGNUM 08:58
1
Политика

Трамп заявил о прекращении вандализма в США после ужесточения законов

Глава Белого дома написал в Twitter в воскресенье: "С тех пор, как была введена очень действенная мера тюремного заключения сроком на десять лет для тех, кто занимается вандализмом в отношении памятников и статуй, и множество граждан по всей стране были задержаны, вандализм полностью прекратился".
РЕН ТВ вчера в 10:03
Происшествия

В Коми завершено расследование дела о крупной взятке сотруднику РЖД

По версии следствия, начальник Сосногорского агентства фирменного транспортного обслуживания – филиала ОАО «РЖД» Лапко через посредника получил 1,08 млн руб. от руководителя транспортной компании за возможность перевозки железнодорожным транспортом опасных грузов с нарушениям действующего законодательства.
ИА БНК 08:33
Общество

Лучшие снимки НЛО за последние 40 лет сделали в Польше

Уфологи Филипп Мэнтл и Джейсон Гливс считают, что это лучшие по качеству снимки за последние 40 лет.
LentaChel.ru 07:30
23
Общество

В Китае назвали три недостатка россиянок

Lenta.ru вчера в 09:51
713
Игры

Cyberpunk 2077 позволит погладить кошек, собаки под вопросом

3DNews 02:23
2
Шоу-бизнес

Мария Порошина пережила выкидыш в браке с Гошей Куценко

Полина родилась не сразу, прошло несколько лет.
Pravda.Ru 05:11
1
Политика

Иран выдал ордер на арест Трампа и запросил помощь Интерпола

Власти Ирана выдали ордер на арест президента США Дональда Трампа и ещё более 30 лиц, которые, по мнению иранских властей, причастны к убийству командующего спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани.
RT на русском 07:51
24
Экономика

Мишустин подписал постановление об увеличении размера льготной ипотеки

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, расширяющее максимальный размер кредита по программе льготной ипотеки.
Ведомости 06:18
17
Футбол

Сергей Рыжиков был близок к переходу из «Рубина» в «Барселону»

Сафонов добавил, что при таком переходе Рыжиков терял в зарплате около 300-400 тысяч евро чистыми в год, но вратарь сказал, что готов бесплатно играть в «Барселоне».
Нева Спорт 06:19
Происшествия

Актер из «Улиц разбитых фонарей» ударил жену ножом в лицо

Между супругами возникла ссора, в ходе которой артист «рассвирепел, схватил нож и поранил лицо жены».
Lenta.ru 06:45
14
Происшествия

Главврач больницы в Коммунарке назвал число пациентов на лечении

Известия 05:15
909
Экономика

Греф ожидает укрепления рубля к доллару к концу 2020 года

Российский рубль должен укрепиться к концу года, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
Коммерсантъ 04:06
1K
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Анастасия Волочкова
Российский общественный деятель
Российская балерина, танцовщица и общественная деятельница, заслуженная артистка Российской Федерации, народная артистка Карачаево-Черкесии (2006) и народная артистка Северной Осетии-Алании (2007). Лауреат Международного конкурса имени Сержа Лифаря, обладательница приза «Бенуа танца».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Дивеевский монастырь
Монастырь
Православный женский монастырь Нижегородской епархии Русской православной церкви. Расположен в селе Дивеево Нижегородской области. Почитается Поместными православными церквями как четвёртый «земной Удел Пресвятой Богородицы». До своего закрытия в 1927 году, как и ныне, был в Нижегородской епархии, в статусе монастыря с 1861 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное