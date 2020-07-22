Волочкову суд оштрафовал на 20 тысяч рублей за нарушение карантина
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Москва, 22 июля 2020, 20:34 — REGNUM Тверской суд Москвы оштрафовал бывшую балерину Анастасию Волочкову на 20 тысяч рублей за нарушение правил при угрозе возникновения ЧС при посещении Серафимо-Дивеевского монастыря в Нижегородской области. Решение суда было оглашено сегодня, 22 июля.В источнике
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