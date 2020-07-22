Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
REGNUM
REGNUM

Волочкову суд оштрафовал на 20 тысяч рублей за нарушение карантина

Москва, 22 июля 2020, 20:34 — REGNUM Тверской суд Москвы оштрафовал бывшую балерину Анастасию Волочкову на 20 тысяч рублей за нарушение правил при угрозе возникновения ЧС при посещении Серафимо-Дивеевского монастыря в Нижегородской области. Решение суда было оглашено сегодня, 22 июля.В источнике
Подробнее о событии
РБК

Суд оштрафовал Волочкову после посещения закрытого из-за COVID-19 Дивеево

РБКвчера в 13:18
Известия

Суд оштрафовал Волочкову за нарушение карантина

Известиявчера в 11:52
ТАСС

Волочкову оштрафовали после поездки во время карантина в монастырь в Дивеево

ТАССвчера в 12:09
Пятый канал

Столичный суд оштрафовал Волочкову на 20 тысяч за поездку в Дивеево

Пятый каналвчера в 12:09
Говорит Москва

Суд оштрафовал Анастасию Волочкову за нарушение карантина

Говорит Москвавчера в 11:59
РИА Новости

Волочкову оштрафовали на 20 тысяч рублей за нарушение карантина

РИА Новостивчера в 12:18
РЕН ТВ

Волочкова отказалась от маски из-за «нежелания скрывать свою красоту»

РЕН ТВвчера в 10:07
Реклама
Реклама
Реклама

Власти Кубани усилят контроль за соблюдением правил Роспотребнадзора

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в регионе усилят контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора из-за роста случаев COVID-2019, передает РИА "Новости".
Газета.Ruвчера в 16:29
101
Реклама
Реклама

Новые договоренности по перемирию в Донбассе вступят в силу 27 июля

"С понедельника вступят в силу приказы руководства ВСУ и руководства Народной милиции (ДНР - ИФ) о дополнительных мерах по поддержке и соблюдению действующего бессрочного перемирия на весь период до полного всеобъемлющего урегулирования конфликта", - говорится в сообщении, распространенном 22 июля пресс-службой МИД ДНР по итогам переговоров.
Интерфаксвчера в 14:41
97
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама