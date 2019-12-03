Политика

REGNUMREGNUMВенгрия просит Россию помочь защитить на Украине право на родной язык

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил об обращении Венгрии за помощью в защите прав проживающих на территории Украины венгров, передает корреспондент ИА REGNUM 3 декабря.
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с чего всё началось

Парламент Венгрии предложил Думе вместе защищать права нацменьшинств на Украине

Национальное собрание Венгрии обратилось к Госдуме с просьбой объединить усилия для защиты прав национальных меньшинств на Украине. Об этом во вторник в ходе пленарного заседания нижней палаты парламента РФ сообщил ее спикер Вячеслав Володин.
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