Политика
REGNUMВенгрия просит Россию помочь защитить на Украине право на родной язык
Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил об обращении Венгрии за помощью в защите прав проживающих на территории Украины венгров, передает корреспондент ИА REGNUM 3 декабря.
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с чего всё началось
Национальное собрание Венгрии обратилось к Госдуме с просьбой объединить усилия для защиты прав национальных меньшинств на Украине. Об этом во вторник в ходе пленарного заседания нижней палаты парламента РФ сообщил ее спикер Вячеслав Володин.ТАСС05:23
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Парламенты РФ и Венгрии будут вместе защищать права нацменьшинств на Украине
Государственная Дума РФ06:47
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