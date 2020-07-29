Политика
Вести.RuВолодин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
В своем запросе Парфенов призывает проверить – в связи с поправками в Конституцию, запрещающих двойное гражданство государственным деятелям РФ – депутатов, сенаторов и других должностных лиц на наличие иностранного паспорта.
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Обращение за двумя подписями - Василия Пискарева и моей. Сколько и кого по этому поводу будет проверять ЦИК - мне не известно. Речь идет о депутатах, о которых в прессе говорится и о которых сказал депутат Парфенов.
— Отари Аршба, российский политикИнтерфакс 13:22
с чего всё началось
Вячеслав Володин поручил запросить информацию о возможном наличии двойного гражданства у ряда депутатов ГД
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поручил Комитету Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции, а также Комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах и по вопросам депутатской этики запросить в Центризбиркоме РФ информацию о возможном наличии гражданства иностранного государства или вида на жительства у ряда депутатов.Государственная Дума РФ10:15
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Профильный комитет направил запрос в ЦИК по данным о возможном двойном гражданстве депутатов
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