Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поручил Комитету Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции, а также Комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах и по вопросам депутатской этики запросить в Центризбиркоме РФ информацию о возможном наличии гражданства иностранного государства или вида на жительства у ряда депутатов.

с чего всё началось

Обращение за двумя подписями - Василия Пискарева и моей. Сколько и кого по этому поводу будет проверять ЦИК - мне не известно. Речь идет о депутатах, о которых в прессе говорится и о которых сказал депутат Парфенов.

В своем запросе Парфенов призывает проверить – в связи с поправками в Конституцию, запрещающих двойное гражданство государственным деятелям РФ – депутатов, сенаторов и других должностных лиц на наличие иностранного паспорта.

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