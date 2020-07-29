Политика
Вести.RuВолодин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
В своем запросе Парфенов призывает проверить – в связи с поправками в Конституцию, запрещающих двойное гражданство государственным деятелям РФ – депутатов, сенаторов и других должностных лиц на наличие иностранного паспорта.
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В соответствии с федеральным законодательством о выборах ЦИК РФ имеет полномочия обращаться в соответствующие органы с представлением о проверке их достоверности.
— Василий Пискарев, российский политикРЕН ТВ вчера в 19:59
с чего всё началось
Вячеслав Володин поручил запросить информацию о возможном наличии двойного гражданства у ряда депутатов ГД
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поручил Комитету Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции, а также Комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах и по вопросам депутатской этики запросить в Центризбиркоме РФ информацию о возможном наличии гражданства иностранного государства или вида на жительства у ряда депутатов.Государственная Дума РФвчера в 10:15
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Вячеслав Володин поручил узнать у ЦИКа, не нарушают ли в Госдуме конституционный запрет
Коммерсантъвчера в 16:39
Профильный комитет направил запрос в ЦИК по данным о возможном двойном гражданстве депутатов
Государственная Дума РФвчера в 13:16
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Происшествия
Предварительное заседание по делу Ефремова отложено на 30 июля
Mossovetinfo.ru – Предварительное заседание суда по делу актера Михаила Ефремова было отложено на 30 июля.
Моссовет вчера в 04:53
Происшествия
Экс-полицейским по делу Голунова предъявили окончательное обвинение
"Сегодня моему подзащитному Ляховцу предъявили обвинение в окончательной редакции", - рассказал собеседник агентства.
РИА Новости вчера в 09:21
Общество
Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей
Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru 28 июля в 12:50
Политика
Среди задержанных в Белоруссии боевиков есть члены батальона Прилепина
Писатель Захар Прилепин сообщил NEWS.ru, что среди задержанных под Минском боевиков ЧВК Вангера есть члены его батальона.
News.ru вчера в 09:34
Энергетика
В ОПЕК предсказали конец нефтяной эры
Прогноз на 2030 год снизился с 118 до 108,3 млн баррелей. Как считают эксперты, кризис может положить конец нефтяной эре.
Газета.Ru вчера в 12:20
Общество
Врач назвала самые опасные алкогольные коктейли
Врач-диетолог Анна Белоусова тоже усомнилась в возможности такого тяжелого эффекта после одного напитка.
Вечерняя Москва вчера в 13:49
Политика
Депутаты Заксобрания Ульяновской области устроили драку на заседании
Первый заместитель председателя Законодательного собрания Ульяновской области, руководитель фракции "Единая Россия" Василий Гвоздев принес извинения ульяновцам за потасовку между депутатами, которая произошла в среду во время заседания регионального парламента.
ТАСС вчера в 16:03
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег
Ранее, 28 июля, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия 28 июля в 19:56
Политика
В Европе призвали ответить на санкции США против «Северного потока-2»
Генеральный директор австрийской энергетической группы OMV Райнер Зеле призвал европейские страны дать "политический ответ" на угрозы Вашингтона ввести санкции против компаний, занятых в строительстве газопровода "Северный поток-2".
Российская газета 00:18
Шоу-бизнес
Жигунов пожаловался на стрелявшего в него Аверина
РИА Новости вчера в 07:44
Политика
Задержанные под Минском россияне направлялись в Турцию
Задержанные в Белоруссии россияне направлялись в Турцию в связи с контрактом на охрану нефтяного объекта в Ливии, сообщает Telegram-канал Reverse Side of the Medal.
Сегодня.ру вчера в 17:00
Шоу-бизнес
Алена Водонаева перенесла операцию и стала бесплодной
После операции медики рассказали, что в будущем Алена не сможет иметь детей.
CT news вчера в 19:32
Экономика
Регионам выделят 9 млрд рублей на льготы россиянам по оплате ЖКУ
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионам на предоставление льгот гражданам по оплате услуг ЖКХ выделят свыше 9 млрд рублей.
Газета.Ru вчера в 06:53
Футбол
«Зенит» сыграет с «Ротором» в первом туре нового сезона РПЛ
Российская Премьер-лига опубликовала календарь на новый сезон чемпионата России. Так, первый тур пройдет в период с 8 по 11 августа.
Vprognoze.ru вчера в 03:16
Здоровье
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 29 июля
В июле пики возврата россиянами микрозаймов приходились на даты перечисления госвыплат на детей от трех до 16 лет, которые президент Владимир Путин предложил в качестве поддержки в условиях кризиса и пандемии.
РБК 00:38
Общество
Сын правозащитницы Ольги Романовой обвинил ее в краже своей квартиры
Сын главы фонда "Русь сидящая" правозащитницы Ольги Романовой Дмитрий Романов обратился в полицию с требованием возбудить уголовное дело в отношении его матери по статьям о мошенничестве и хищении имущества.
Газета.Ru вчера в 14:24
Происшествия
Житель Забайкалья выстрелил в мальчика, забравшегося на его машину
Причиной стало то, что ребенок забрался на запасное колесо внедорожника подозреваемого.
Российская газета вчера в 21:21
Происшествия
Число пострадавших при взрыве в префектуре Фукусима выросло до 17
РИА Новости вчера в 22:26
Армия и оружие
Пушков оценил планы США перебросить войска к границам России
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал вечером в среду, 29 июля, заявление главы Пентагона Марка Эспера о планах по переброске части военных к границам России и возможное будущее размещение дополнительных военных сил в Польше и странах Балтии.
Известия вчера в 22:27
Происшествия
Генпрокуратура потребовала изъять имущество Арашукова и его семьи
Ведомости 28 июля в 07:56
Путешествия
Туроператоры сообщили об изменении цен на отдых в Турции
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что цены на отдых в Турции стали расти в сравнении с прошлой неделей, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:11
Культура
«Россия давно мечтает о каком-то намеке на федерализм»: Шнуров – о протестах в Хабаровске
Российский рок-музыкант и сопредседатель «Партии роста» Сергей Шнуров прокомментировал протесты в Хабаровске, жители которого требуют освободить выбранного губернатора Сергея Фургала из-под ареста.
Европейско-Азиатские новости вчера в 23:47
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил об опасности новых штаммов вируса гриппа
В свою очередь, Попова предупредила, что в Россию осенью могут прийти новые штаммы вируса гриппа, от которых граждане еще не прививались.
Газета.Ru вчера в 09:34
Политика
Дегтярев заявил о провокаторах из Грузии на акциях в Хабаровске
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил о нахождении в регионе провокаторов из других стран, в том числе из Грузии.
Коммерсантъ вчера в 19:54
Здоровье
Череповчанка за три месяца похудела на 14 килограммов
Медиа-Центр 35media.ru вчера в 08:11
Происшествия
Губерниев прокомментировал резонансное убийство в Барнауле
Телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал трагедию в Барнауле, когда во время драки мужчина убил другого одним ударом.
РИА Новости вчера в 23:14
Космос
Корабль Crew Dragon отстыкуется от МКС 2 августа
Американский космический корабль Crew Dragon, на борту которого будут находиться астронавты Даг Херли и Роберт Бенкен отстыкуется от Международной космической станции 2 августа в 02:34 мск.
Накануне.Ru вчера в 20:43
Технологии
Microsoft выпустила новую сборку Windows 10 для разработчиков с дальнейшими улучшениями «Пуска»
На прошлой неделе Microsoft выпустила новую сборку Windows 10 20H2 Insider Preview, которая несёт в себе множество функций, таких, как обновлённое меню «Пуск», ранее доступных как раз только разработчикам.
3DNews вчера в 15:27
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян расплакалась при встрече с Канье Уэстом
Журналисты заметили, что при встрече с рэпером, Кардашьян расплакалась.
ИнфоСМИ 28 июля в 08:46
Финансы
Евро превысил 85 рублей впервые со 2 апреля
Доллар США и евро заметно ускорили рост на Московской бирже днем во вторник, при этом курс евро превысил 85 руб./EUR1 впервые со 2 апреля, доллар торгуется выше 72 руб./$1.
Интерфакс 28 июля в 08:50