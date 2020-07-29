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Вести.Ru
Вести.Ru

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

В своем запросе Парфенов призывает проверить – в связи с поправками в Конституцию, запрещающих двойное гражданство государственным деятелям РФ – депутатов, сенаторов и других должностных лиц на наличие иностранного паспорта.В источнике
С чего всё началось
Государственная Дума РФ

Вячеслав Володин поручил запросить информацию о возможном наличии двойного гражданства у ряда депутатов ГД

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поручил Комитету Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции, а также Комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах и по вопросам депутатской этики запросить в Центризбиркоме РФ информацию о возможном наличии гражданства иностранного государства или вида на жительства у ряда депутатов.
Государственная Дума РФвчера в 10:15
Подробнее о событии
Аргументы недели

В комитете ГД прокомментировали запрос о двойном гражданстве депутатов

Аргументы неделивчера в 14:24
Газета.Ru

Госдума проверит депутатов на наличие двойного гражданства

Газета.Ru17:03
Коммерсантъ

Вячеслав Володин поручил узнать у ЦИКа, не нарушают ли в Госдуме конституционный запрет

Коммерсантъвчера в 16:39
РИА Новости

Депутат Госдумы Щапов опроверг данные о наличии у него ВНЖ в Испании

РИА Новости03:34
Интерфакс

ЦИК попросили проверить гражданство депутатов Жукова и Родниной

Интерфаксвчера в 13:22
Государственная Дума РФ

Профильный комитет направил запрос в ЦИК по данным о возможном двойном гражданстве депутатов

Государственная Дума РФвчера в 13:16
ТАСС

Если иностранное гражданство у депутатов не подтвердится, на Парфенова могут подать в суд

ТАССвчера в 13:52
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В Петербурге супругу рэпера из Украины подозревают в расчленении мужа

Супруга гражданина Украины задержана в Петербурге по подозрению в расчленении мужа, предположительно, скончавшегося от передозировки наркотиков, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
В Петербурге супругу рэпера из Украины подозревают в расчленении мужа
РИА Новости03:04
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Жену соперника Лукашенко вызвали в МВД для дачи показаний

Жену Валерия Цепкало, который не был зарегистрирован в качестве кандидата на президентские выборы в Белоруссии и бежал от ареста в Россию, Веронику Цепкало вызвали в полицию для дачи показаний по иску турецко-белорусского бизнесмена к ее мужу.
РБК03:15
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Как батька взвод вагнеровцев в плен взял. КГБ Беларуси утверждает, что задержал наемников из ЧВК Вагнера. «Новая газета» подтвердила это документами

Белорусское КГБ комментирует, что бойцы прибыли «для дестабилизации обстановки в период предвыборной кампании».
Новая газета03:38
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Чистый убыток «Аэрофлота» за первое полугодие вырос в три раза

Чистый убыток авиакомпании "Аэрофлот" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за первые шесть месяцев 2020 года составил 42,3 млрд руб. Это в три раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (14,1 млрд руб.), следует из отчетности компании.
РБКвчера в 13:45
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