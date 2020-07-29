Политика
Вести.RuВолодин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
В своем запросе Парфенов призывает проверить – в связи с поправками в Конституцию, запрещающих двойное гражданство государственным деятелям РФ – депутатов, сенаторов и других должностных лиц на наличие иностранного паспорта.
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В соответствии с федеральным законодательством о выборах ЦИК РФ имеет полномочия обращаться в соответствующие органы с представлением о проверке их достоверности.
— Василий Пискарев, российский политикРЕН ТВ 19:59
с чего всё началось
Вячеслав Володин поручил запросить информацию о возможном наличии двойного гражданства у ряда депутатов ГД
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поручил Комитету Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции, а также Комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах и по вопросам депутатской этики запросить в Центризбиркоме РФ информацию о возможном наличии гражданства иностранного государства или вида на жительства у ряда депутатов.Государственная Дума РФ10:15
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Профильный комитет направил запрос в ЦИК по данным о возможном двойном гражданстве депутатов
Государственная Дума РФ13:16
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Политика
В Европе призвали ответить на санкции США против «Северного потока-2»
Глава австрийской нефтегазовой корпорации OMV Райнер Зеле призвал дать «политический ответ» на угрозы США ввести санкции против компаний, занятых в строительстве газопровода «Северный поток 2». Об этом пишет издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Lenta.ru 22:15
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Собчак показала кадры со свадьбы журналиста Колесникова
Журналист Андрей Колесников расстался с холостяцкой жизнью и женился на коллеге Дарие Донсковой. Кадры со свадьбы показала Ксения Собчак.
ФАН 11:04
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Ранее наш ресурс сообщал о том, что в Госдуме РФ одобрили продление денежной выплаты в размере 10 000 рублей на август для семей с детьми.
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Соколиный Глаз, коллаборация с Fortnite и другие подробности Marvel’s Avengers
Приключения героя станут очередной ступенью в развитии всего сюжета Marvel’s Avengers, и на каждое из новых заданий можно будет отправиться любым из доступных героев.
Srnsk 14:24
Политика
Посольство РФ уведомили о задержании россиян в Белоруссии
После задержания ЧВК Вагнера в Белоруссии Пригожину посоветовали обратиться к психиатру Отмечается, что в посольство поступило соответствующее уведомление от белорусского МИД.
Национальная служба новостей 14:14
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Снижение рождаемости на фоне последствий пандемии новой коронавирусной инфекции может стать угрозой для американской экономики, сообщает Bloomberg.
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Известия 07:41
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После операции медики рассказали, что в будущем Алена не сможет иметь детей.
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Со своим особым мнением сегодня выступает экономист Константин Сонин.
Эхо Москвы 12:48
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В США оценили военные учения Ирана с макетом авианосца
Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля военные Ирана во время учений в Персидском заливе и западной части Ормузского пролива отработали атаку по макету американского авианосца.
REGNUM вчера в 20:11
Общество
В сенате США заявили о попытках Ротенбергов обойти санкции
Российские миллиардеры Аркадий и Борис Ротенберги (Forbes оценивает состояние первого в $2,9 млрд, а второго — в $1,2 млрд) использовали рынок произведений искусства, чтобы уклоняться от введенных против них санкций США, говорится в докладе, представленном в среду членами постоянного подкомитета по расследованиям комитета Сената США по внутренней безопасности и государственным делам.
РБК 15:38
Политика
Трамп усомнился в необходимости защищать Германию от России
Президент США Дональд Трамп в Twitter задался вопросом о необходимости защиты Германии от России, о том, что Берлин закупает у Москвы энергоносители.
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За рулем Кубань 01:52
Происшествия
Суд по делу младшей из сестёр Хачатурян начнётся 10 августа
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RT на русском вчера в 14:44
Авто
Компания Skoda показала интерьер нового кроссовера Skoda Enyaq iV
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В КХЛ могут появиться клубы из Венгрии, Южной Кореи и ОАЭ
Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал о возможном расширении лиги за счёт появления клубов из других стран.
Metaratings 07:24
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Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
Lenta.ru вчера в 18:51
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В GTA Online могут добавить Либерти-Сити из GTA IV
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В Минздраве рассказали о подготовке изменений в медосмотре водителей
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Происшествия
Спасатели нашли в Иркутской области пропавший самолет Ан-2
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Политика
Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России успокаивается
Ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась, но в ряде регионов останется сложной, заявил Владимир Путин на онлайн-совещании с главами ведомств и руководителями регионов.
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Общество
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Общество
Житель Украины заболел коронавирусом в третий раз
Житель Тернопольской области Украины, дважды переболевший коронавирусом, заразился в третий раз.
РБК 21:31