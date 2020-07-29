Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поручил Комитету Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции, а также Комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах и по вопросам депутатской этики запросить в Центризбиркоме РФ информацию о возможном наличии гражданства иностранного государства или вида на жительства у ряда депутатов.

с чего всё началось

В соответствии с федеральным законодательством о выборах ЦИК РФ имеет полномочия обращаться в соответствующие органы с представлением о проверке их достоверности.

В своем запросе Парфенов призывает проверить – в связи с поправками в Конституцию, запрещающих двойное гражданство государственным деятелям РФ – депутатов, сенаторов и других должностных лиц на наличие иностранного паспорта.

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