Политика

Вести.RuВести.RuВолодин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

В своем запросе Парфенов призывает проверить – в связи с поправками в Конституцию, запрещающих двойное гражданство государственным деятелям РФ – депутатов, сенаторов и других должностных лиц на наличие иностранного паспорта.
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Василий Пискарев
В соответствии с федеральным законодательством о выборах ЦИК РФ имеет полномочия обращаться в соответствующие органы с представлением о проверке их достоверности.
— Василий Пискарев, российский политикРЕН ТВ 19:59
с чего всё началось

Вячеслав Володин поручил запросить информацию о возможном наличии двойного гражданства у ряда депутатов ГД

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поручил Комитету Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции, а также Комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах и по вопросам депутатской этики запросить в Центризбиркоме РФ информацию о возможном наличии гражданства иностранного государства или вида на жительства у ряда депутатов.
Государственная Дума РФ10:15

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Госдума проверит депутатов на наличие двойного гражданства

Газета.Ru17:03

Вячеслав Володин поручил узнать у ЦИКа, не нарушают ли в Госдуме конституционный запрет

Коммерсантъ16:39

Если иностранное гражданство у депутатов не подтвердится, на Парфенова могут подать в суд

ТАСС13:52

В комитете ГД прокомментировали запрос о двойном гражданстве депутатов

Аргументы недели14:24

ЦИК попросили проверить гражданство депутатов Жукова и Родниной

Интерфакс13:22

Профильный комитет направил запрос в ЦИК по данным о возможном двойном гражданстве депутатов

Государственная Дума РФ13:16

Володин дал поручение проверить депутатов Госдумы на двойное гражданство

РИА Новости15:43
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Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег

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Известия вчера в 19:56
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Путешествия

Ростуризм назвал условия для получения кешбэка за туры по России

В Ростуризме рассказали, при выполнении каких условий люди смогут получить возврат части средств за туры по России в рамках программы кешбэка.
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Политика

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Тункинский район, Бурятия, 29 июля 2020, 12:07 — REGNUM Для участия в поисках на земле пропавшего в Бурятии самолёта Ан-2 направились 19 сотрудников республиканской поисково-спасательной службы.
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Армия и оружие

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Мерсон посоветовал «Челси» купить Стоунса у «Манчестер Сити»

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Sony выпускает первые в мире карты памяти CFexpress Type-A

Карты памяти Sony формата CFexpress Type A и устройства для работы с ними станут доступны в сентябре 2020 года.
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