Политика

КоммерсантъКоммерсантъГосдума приняла поправки к Конституции

Депутаты Госдумы в третьем, окончательном, чтении приняли поправки к Конституции. За проголосовало 383 депутата, против — 0, воздержалось 43 (все из фракции КПРФ). Утром у здания Госдумы начались одиночные пикеты против принятия поправок к Конституции.
Читать в источнике
Комментировать2,5K
с чего всё началось

Госдума приняла закон о поправке к Конституции

Госдума на заседании в среду приняла в третьем - заключительном - чтении законопроект о поправке к Конституции. За это решение проголосовали 383 депутата, против не выступил никто. 43 депутата (фракция КПРФ) воздержались от голосования.
ТАСС03:49

Подробнее о событии

Обнуление преемственности

Национальная служба новостей12:00

Госдума приняла закон о поправке к Конституции

ТАСС03:49

В Госдуме поддержали поправки к законопроекту об изменениях в Конституции

Москва 24вчера в 07:26

Госдума одобрила поправки в Конституцию

РИА Новости05:20

Госдума приняла поправки к Конституции

Коммерсантъ03:49

Эволюция конституционного сознания за 100 лет

Парламентская газета07:00

Госдума приняла закон о поправке в Конституцию

Московский Комсомолец03:55
Показать все источники
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 20:13, Ашберн
Футбол

Действующий победитель Лиги чемпионов «Ливерпуль» выбыл из турнира

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Атлетико» завершился победой испанского клуба со счетом 3:2 в дополнительное время.
РБК 18:44
Общество

В Вашингтоне введен режим ЧС из-за коронавируса

В США власти столичного округа Колумбия объявили о введении режима чрезвычайной ситуации из-за опасений распространения коронавируса, передает ТАСС.
Газета.Ru 18:14
Происшествия

В Ростовской области четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом

В результате ДТП четыре человека погибли и еще пятеро были госпитализированы, сообщает "Интерфакс".
Российская газета вчера в 23:24
Общество

Суд приговорил Харви Вайнштейна к 23 годам тюрьмы

RT на русском 11:11
Хоккей

Хоккеисты «Салавата Юлаева» выбили «Авангард» из Кубка Гагарина

Вести.Ru 12:44
Наука

Сидение на корточках оказалось полезным для здоровья

Naked Science вчера в 11:47
Музыка

Little Big представит песню для «Евровидения» уже в четверг

АБН вчера в 09:50
Общество

Билли Айлиш разделась на концерте в Майами

РИА Новости 04:20
Футбол

У защитника «Ювентуса» выявили коронавирус

Тест защитника футбольного клуба «Ювентус» Даниэле Ругани на китайский коронавирус 2019-nCoV дал положительный результат.
РБК 19:01
Политика

Совфед одобрил закон о поправках в Конституцию

Совфед одобрил закон о поправках в Конституцию, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:33
Армия и оружие

Атомная субмарина США всплыла неподалёку от российской базы в Арктике

Вашингтон, 11 марта 2020, 09:07 — REGNUM Подводная лодка ВМС США USS Toledo (SSN-769) совершила всплытие в Арктике в непосредственной близости от зоны интересов Северного флота РФ.
REGNUM 02:07
Экономика

Собеседник: Зять российского премьер-министра связан с банком, который обслуживал предыдущее ведомство Мишустина

Зять российского премьер-министра связан с банком, который обслуживал предыдущее ведомство Михаила Мишустина, пишет еженедельник «Собеседник».
Эхо Москвы 12:03
Общество

Дорогую недвижимость дочери и внука Назарбаева арестовали в Лондоне

Политическая Экспертиза 05:53
Энергетика

Новак рассказал о ценах на бензин после обвала на нефтяном рынке

Глава Минэрго России Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что цены на бензин в стране не взлетят вслед за резким падением стоимости нефти.
Национальная служба новостей вчера в 06:35
Армия и оружие

Эрдоган сообщил об уничтожении восьми ЗРПК «Панцирь» в Сирии

РБК вчера в 09:37
Культура

Вдова Магомаева прокомментировала выбор Биковича на роль певца

News.ru вчера в 11:27
Кино

Дочь Миллы Йовович снялась в «Черной вдове» со Скарлетт Йоханссон

Голливудская актриса Милла Йовович поздравила свою старшую дочь Эвер с ролью в фантастическом боевике «Черная вдова» на своей странице в Instagram.
Культуромания 05:03
Политика

Вакарчук сложил полномочия главы партии «Голос»

Украинский музыкант, лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что партийный съезд избрал на место руководителя Киру Рудик.
РИА Новости 16:17
Армия и оружие

По базе США в Ираке нанесен ракетный удар

По базе США "Кэмп-Тадж" в Ираке нанесен ракетный удар. Погибли, как предполагается, два американца и один гражданин Великобритании.
Вести.Ru 16:27
Авто

Новый Toyota Highlander сертифицировали в России

В открытой базе Росстандарта опубликовано Одобрение типа транспортного средства для нового поколения внедорожника Toyota Highlander.
32CARS.ru 00:19
Футбол

Мамаев помог «Ростову» обыграть ЦСКА в матче 21-го тура РПЛ

ФАН 09 марта в 10:08
Космос

Blue Origin показала ракету-конкурента Falcon Heavy

Обтекатель тяжёлой ракеты диаметром более семи метров обладает настолько внушительными габаритами, что внутри него может полностью поместиться New Shepard, другая ракета, разработанная Blue Origin.
Машины и Механизмы 16:24
Общество

ВОЗ объявила пандемию коронавируса

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что распространение новой инфекции Covid-2019 можно назвать пандемией.
Газета.Ru 13:39
Футбол

ЦСКА приостановил продажу билетов на матч с «Зенитом»

Московский ЦСКА объявил о временном прекращении продажи билетов на матчи чемпионата России против "Уфы" и петербургского "Зенита".
Газета.Ru 05:51
Кино

Представлен финальный трейлер «Черной вдовы»

Студия Marvel представила финальный трейлер кинокомикса «Черная вдова».
Профиль вчера в 05:45
Экономика

Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля

Со слов зампреда комитета Совета Федерации по соцполитике Елены Бибиковой, социальные выплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля, пишет РИА Новости.
Инфорос 09 марта в 08:03
Наука

Развитие друг друга ускорили нервные и мышечные клетки

Anonsens 17:31
Экономика

Авиакомпании напомнили Мишустину о компенсации расходов на топливо

В письме отмечается, что органы исполнительной власти предварительно рассчитали сумму компенсаций, а правительство подготовило соответствующий проект постановления, однако решение о выплате еще не принято.
РБК 19:53
Общество

В Турции хотят перенести начало турсезона из-за коронавируса

В среду, 11 марта, министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой призвал отели перенести начало туристического сезона на более поздний период из-за борьбы с распространением коронавируса.
Аргументы недели 14:57
Происшествия

Школьник умер на уроке физкультуры в Магнитогорске

Напомним, в конце февраля в другой магнитогорской школе на уроке умер ученик второго класса: мальчик наклонился за упавшей ручкой и потерял сознание.
АиФ Челябинск 05:56
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное