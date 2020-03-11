Госдума на заседании в среду приняла в третьем - заключительном - чтении законопроект о поправке к Конституции. За это решение проголосовали 383 депутата, против не выступил никто. 43 депутата (фракция КПРФ) воздержались от голосования.

с чего всё началось

Депутаты Госдумы в третьем, окончательном, чтении приняли поправки к Конституции. За проголосовало 383 депутата, против — 0, воздержалось 43 (все из фракции КПРФ). Утром у здания Госдумы начались одиночные пикеты против принятия поправок к Конституции.

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