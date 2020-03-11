Политика
КоммерсантъГосдума приняла поправки к Конституции
Депутаты Госдумы в третьем, окончательном, чтении приняли поправки к Конституции. За проголосовало 383 депутата, против — 0, воздержалось 43 (все из фракции КПРФ). Утром у здания Госдумы начались одиночные пикеты против принятия поправок к Конституции.
Читать в источнике
Оценить4,1K
с чего всё началось
Госдума на заседании в среду приняла в третьем - заключительном - чтении законопроект о поправке к Конституции. За это решение проголосовали 383 депутата, против не выступил никто. 43 депутата (фракция КПРФ) воздержались от голосования.ТАСС03:49
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 20:13, Ашберн
Футбол
Действующий победитель Лиги чемпионов «Ливерпуль» выбыл из турнира
Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Атлетико» завершился победой испанского клуба со счетом 3:2 в дополнительное время.
Общество
В Вашингтоне введен режим ЧС из-за коронавируса
В США власти столичного округа Колумбия объявили о введении режима чрезвычайной ситуации из-за опасений распространения коронавируса, передает ТАСС.
Происшествия
В Ростовской области четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом
В результате ДТП четыре человека погибли и еще пятеро были госпитализированы, сообщает "Интерфакс".
Общество
Суд приговорил Харви Вайнштейна к 23 годам тюрьмы
Наука
Сидение на корточках оказалось полезным для здоровья
Музыка
Little Big представит песню для «Евровидения» уже в четверг
Общество
Билли Айлиш разделась на концерте в Майами
Футбол
У защитника «Ювентуса» выявили коронавирус
Тест защитника футбольного клуба «Ювентус» Даниэле Ругани на китайский коронавирус 2019-nCoV дал положительный результат.
Политика
Совфед одобрил закон о поправках в Конституцию
Совфед одобрил закон о поправках в Конституцию, передает РИА "Новости".
Армия и оружие
Атомная субмарина США всплыла неподалёку от российской базы в Арктике
Вашингтон, 11 марта 2020, 09:07 — REGNUM Подводная лодка ВМС США USS Toledo (SSN-769) совершила всплытие в Арктике в непосредственной близости от зоны интересов Северного флота РФ.
Экономика
Собеседник: Зять российского премьер-министра связан с банком, который обслуживал предыдущее ведомство Мишустина
Зять российского премьер-министра связан с банком, который обслуживал предыдущее ведомство Михаила Мишустина, пишет еженедельник «Собеседник».
Общество
Дорогую недвижимость дочери и внука Назарбаева арестовали в Лондоне
Энергетика
Новак рассказал о ценах на бензин после обвала на нефтяном рынке
Глава Минэрго России Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что цены на бензин в стране не взлетят вслед за резким падением стоимости нефти.
Культура
Вдова Магомаева прокомментировала выбор Биковича на роль певца
Кино
Дочь Миллы Йовович снялась в «Черной вдове» со Скарлетт Йоханссон
Голливудская актриса Милла Йовович поздравила свою старшую дочь Эвер с ролью в фантастическом боевике «Черная вдова» на своей странице в Instagram.
Политика
Вакарчук сложил полномочия главы партии «Голос»
Украинский музыкант, лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что партийный съезд избрал на место руководителя Киру Рудик.
Армия и оружие
По базе США в Ираке нанесен ракетный удар
По базе США "Кэмп-Тадж" в Ираке нанесен ракетный удар. Погибли, как предполагается, два американца и один гражданин Великобритании.
Авто
Новый Toyota Highlander сертифицировали в России
В открытой базе Росстандарта опубликовано Одобрение типа транспортного средства для нового поколения внедорожника Toyota Highlander.
Футбол
Мамаев помог «Ростову» обыграть ЦСКА в матче 21-го тура РПЛ
Космос
Blue Origin показала ракету-конкурента Falcon Heavy
Обтекатель тяжёлой ракеты диаметром более семи метров обладает настолько внушительными габаритами, что внутри него может полностью поместиться New Shepard, другая ракета, разработанная Blue Origin.
Общество
ВОЗ объявила пандемию коронавируса
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что распространение новой инфекции Covid-2019 можно назвать пандемией.
Футбол
ЦСКА приостановил продажу билетов на матч с «Зенитом»
Московский ЦСКА объявил о временном прекращении продажи билетов на матчи чемпионата России против "Уфы" и петербургского "Зенита".
Кино
Представлен финальный трейлер «Черной вдовы»
Студия Marvel представила финальный трейлер кинокомикса «Черная вдова».
Экономика
Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля
Со слов зампреда комитета Совета Федерации по соцполитике Елены Бибиковой, социальные выплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля, пишет РИА Новости.
Экономика
Авиакомпании напомнили Мишустину о компенсации расходов на топливо
В письме отмечается, что органы исполнительной власти предварительно рассчитали сумму компенсаций, а правительство подготовило соответствующий проект постановления, однако решение о выплате еще не принято.
Общество
В Турции хотят перенести начало турсезона из-за коронавируса
В среду, 11 марта, министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой призвал отели перенести начало туристического сезона на более поздний период из-за борьбы с распространением коронавируса.
Происшествия
Школьник умер на уроке физкультуры в Магнитогорске
Напомним, в конце февраля в другой магнитогорской школе на уроке умер ученик второго класса: мальчик наклонился за упавшей ручкой и потерял сознание.