Депутаты Госдумы до слез рассмешили спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина идеей транслировать пленарные заседания в «места для размышлений», сообщает РИА Новости в среду, 19 февраля. Он обратился к комитету по регламенту с просьбой определить перечень мест, где депутаты размышляют.

Володин до слез расхохотался на заседании Госдумы

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