Политика
Lenta.ruВолодин до слез расхохотался на заседании Госдумы
Депутаты Госдумы до слез рассмешили спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина идеей транслировать пленарные заседания в «места для размышлений», сообщает РИА Новости в среду, 19 февраля. Он обратился к комитету по регламенту с просьбой определить перечень мест, где депутаты размышляют.
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Происшествия
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В Кремле назвали возможную операцию Турции в Сирии «худшим сценарием»
Песков отметил, что в рамках сочинских договоренностей, борьба с террористическими группами в Идлибе - обязанность Турции, однако, по его словам, операция против ВС Сирии - худший сценарий.
Шоу-бизнес
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Общество
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Космос
Первая ступень Falcon 9 упала в воду при посадке на плавучую платформу
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Ирина Шейк поделилась пикантным снимком в новинке от Intimissimi
В комментариях фолловеры пишут, - несмотря на то, что на фото нет обнажённых частей тела - всё равно Шейк выглядит невероятно пикантно и нежно.
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Общество
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Политика
США ввели санкции против подразделения «Роснефти»
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Экономика
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В товарищеском матче на сборе в Испании «Ростов» встречался с норвежским клубом «Мольде».