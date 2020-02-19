Политика
Lenta.ruВолодин до слез расхохотался на заседании Госдумы
Депутаты Госдумы до слез рассмешили спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина идеей транслировать пленарные заседания в «места для размышлений», сообщает РИА Новости в среду, 19 февраля. Он обратился к комитету по регламенту с просьбой определить перечень мест, где депутаты размышляют.
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