Политика
РБКВолодин назвал циничной провокацией допрос депутата Госдумы в США
По словам председателя Госдумы, в США есть силы, желающие обострения отношений с Россией. Действия, создающие неблагоприятную атмосферу в двусторонних отношениях, «недопустимы и заслуживают осуждения», добавил Володин.
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Инга Юмашева координирует в Госдуме работу группы по связям с Конгрессом США, взаимодействует со своими коллегами, участвует в непростом диалоге. И поведение спецслужб США в связи с этим можно оценить только как циничную провокацию.
— Вячеслав Володин, российский политикТАСС 02:17
с чего всё началось
Депутат Государственной Думы Инга Юмашева получила приглашение для участия в международном форуме, американское посольство выдало ей визу. Инга Юмашева координирует в ГД работу группы по связям в Конгрессом США, взаимодействует со своими коллегами, участвует в непростом диалоге.Государственная Дума РФ02:17
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Вячеслав Володин назвал циничной провокацией поведение спецслужб США в отношении депутата ГД
Государственная Дума РФ02:17
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