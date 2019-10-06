Депутат Государственной Думы Инга Юмашева получила приглашение для участия в международном форуме, американское посольство выдало ей визу. Инга Юмашева координирует в ГД работу группы по связям в Конгрессом США, взаимодействует со своими коллегами, участвует в непростом диалоге.

с чего всё началось

Инга Юмашева координирует в Госдуме работу группы по связям с Конгрессом США, взаимодействует со своими коллегами, участвует в непростом диалоге. И поведение спецслужб США в связи с этим можно оценить только как циничную провокацию.

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