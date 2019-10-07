Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что допрошенная ФБР в аэропорту Нью-Йорка депутат Инга Юмашева вернётся в Россию во вторник, 8 октября.

Происшествия Самолет «ЮТэйр» сел в Воронеже из-за смерти пассажира Самолет авиакомпании «ЮТэйр» совершил внеплановую посадку в Воронеже по причине смерти пассажира на борту, сообщил представитель региональных служб в понедельник, 7 октября.

Армия и оружие Российский истребитель вызвал фурор на индийском параде Судя по восторженным словам местных СМИ, занятых освещающением процесса подготовки и репетиции летчиками выступления для парада, местные мастера пилотирования покажут максимум, на что они способны — в том числе и продемонстрируют фигуры высшего пилотажа, которые будут выполнены на многоцелевом истребителе Су-30МКИ, спроектированном в России.

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Политика Трамп пригрозил разрушить экономику Турции Президент США Дональд Трамп заявил, что разрушит экономику Турции, если она сделает что-то «непозволительное».

Армия и оружие Шойгу провел телефонный разговор с главой Пентагона Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в понедельник провел телефонные переговоры со своим американским коллегой Марком Эспером, сообщает Минобороны РФ.

Транспорт Грузовые поезда запустят через мост в Крым в июне 2020 года Движение пассажирских поездов через мост в Крым будет запущено в конце 2019 года, а грузовое - в июне 2020 года из-за обнаруженного памятника археологии, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса России.