Политика
RT на русскомВолодин назвал дату возвращения депутата Юмашевой из США
Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что допрошенная ФБР в аэропорту Нью-Йорка депутат Инга Юмашева вернётся в Россию во вторник, 8 октября.
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Политика
Путин повысил зарплату себе и Медведеву
Зарплата Путина и Медведева с 1 октября 2019 года повышается на 4,3%.
Спорт
Глава РУСАДА заявил о риске отстранения России от двух Олимпиад
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил об угрозе отстранения России от участия в двух Олимпиадах.
Происшествия
В МЧС рассказали о способах остановить агрессивную собаку
Футбол
Черчесов считает матч с Шотландией определяющим для сборной России
Происшествия
Самолет «ЮТэйр» сел в Воронеже из-за смерти пассажира
Самолет авиакомпании «ЮТэйр» совершил внеплановую посадку в Воронеже по причине смерти пассажира на борту, сообщил представитель региональных служб в понедельник, 7 октября.
Шоу-бизнес
Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением
Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».
Армия и оружие
ВСУ признали гибель одного боевика
Армия и оружие
Российский истребитель вызвал фурор на индийском параде
Судя по восторженным словам местных СМИ, занятых освещающением процесса подготовки и репетиции летчиками выступления для парада, местные мастера пилотирования покажут максимум, на что они способны — в том числе и продемонстрируют фигуры высшего пилотажа, которые будут выполнены на многоцелевом истребителе Су-30МКИ, спроектированном в России.
Происшествия
В Петербурге нашлась школьница, ушедшая из дома в новогоднюю ночь
В Санкт-Петербурге нашлась школьница, которая ушла из дома 31 декабря 2018 года.
Общество
Врач назвал симптомы рака на теле человека
Врач Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» перечислил симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии онкологических заболеваний.
Происшествия
В Челнах женщина поссорилась с мужем и зарезала двухлетнего сына
Политика
В США рассказали о контактах по смене руководства «Нафтогаза»
Ранее в понедельник, 7 октября, стало известно, что несколько американских бизнесменов, связанных с Республиканской партией США, весной этого года пытались добиться смены руководства «Нафтогаза».
Политика
Преемник Могерини потребовал сохранить антироссийские санкции
Антироссийский санкции должны сохранятся, пока российская сторона не улучшить свое поведение.
Происшествия
Суд в Киеве арестовал экс-депутата Рады Пашинского
Печерский районный суд в Киеве постановил в понедельник взять экс-депутата Верховной рады Сергея Пашинского под стражу до 4 декабря по делу о нанесении тяжких телесных повреждений.
Политика
Москва ответила Вашингтону на критику «Северного потока-2»
МИД России призвал Вашингтон прекратить политизировать трубу "Северного проекта-2".
Киберспорт
Анонсирована Surviving the Aftermath – продолжение Surviving Mars
Paradox анонсировала стратегию Surviving the Aftermath – сиквел к Surviving Mars.
Происшествия
В тоннеле на севере Москвы частично восстановили движение после пожара
В Алабяно-Балтийском тоннеле на севере Москвы частично восстановили движение, которое было заблокировано из-за загоревшегося в нем автобуса.
Политика
Трамп пригрозил разрушить экономику Турции
Президент США Дональд Трамп заявил, что разрушит экономику Турции, если она сделает что-то «непозволительное».
Армия и оружие
Шойгу провел телефонный разговор с главой Пентагона
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в понедельник провел телефонные переговоры со своим американским коллегой Марком Эспером, сообщает Минобороны РФ.
Транспорт
Грузовые поезда запустят через мост в Крым в июне 2020 года
Движение пассажирских поездов через мост в Крым будет запущено в конце 2019 года, а грузовое - в июне 2020 года из-за обнаруженного памятника археологии, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса России.
Шоу-бизнес
В Сети появились отрывки из первой главы книги о Жанне Фриске
В Сети появились отрывки из первой главы книги об умершей от рака Жанне Фриске.
Общество
Названы российские города с самыми большими зарплатами
Агентство РИА Рейтинг исследовало уровень зарплат в ста крупных российских городах.
Общество
Король Швеции исключил пятерых внуков из членов королевского двора
Король Швеции Карл Густав XVI принял решение исключить пятерых внуков, детей своих младших сына и дочери, из списка членов Королевского дома.
Происшествия
В здании МВД в Казани покончил с собой полицейский
В одном из зданий МВД в Казани совершил самоубийство сотрудник полиции. Об этом сообщили РБК в пресс-службе МВД республики.
Футбол
Фернандеш: хочу помочь «Краснодару» заслужить право играть в группе ЛЧ
"Краснодар" давно бьется за то, чтобы заслужить право выступать в групповом этапе Лиги чемпионов, и я хочу помочь команде на этом пути.