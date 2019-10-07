Политика

RT на русскомRT на русскомВолодин назвал дату возвращения депутата Юмашевой из США

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что допрошенная ФБР в аэропорту Нью-Йорка депутат Инга Юмашева вернётся в Россию во вторник, 8 октября.
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