Политика

РБКРБКВолодин назвал дату возвращения допрошенного ФБР депутата Госдумы

Депутат Государственной думы Инга Юмашева, которую допросили сотрудники ФБР в Нью-Йорке, вернется Россию 8 октября. Об сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, передает ТАСС.
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