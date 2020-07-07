Политика
ИнтерфаксВолодин назвал политическим решение ЕСПЧ по обращению депутата Рашкина
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что настаивает на извинении депутата Валерия Рашкина и не согласен с решением Европейского суда по правам человека.
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с чего всё началось
Страсбургский суд счел нарушением статьи 10 Европейской конвенции по правам человека о свободе выражения мнений присвоенный депутату Валерию Рашкину штраф по иску спикера Госдумы Вячеслава Володина.ЗакC.Ру05:27
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Гаджеты
Google выпустила два обновления Android
Компания Google выпустила два обновления операционных системы Android.
Деловое.ТВ 14:15
Интернет
Эксперты назвали самые легко раскрываемые пароли
По словам главы "Агентства кибербезопасности" Евгения Лифшица, взломщики чаще всего работают методом брутфорса, когда сначала для попытки входа перебираются словари установленных по умолчанию и самых популярных простых паролей, а затем в ход идут пароли по результатам социальной инженерии.
РЕН ТВ 20:23
Общество
Собчак задержали на Лубянке за несогласованную акцию
Москва, 7 июля 2020, 20:37 — REGNUM Бывшего кандидата в президенты России, журналистку Ксению Собчак задержали в Москве на несогласованной акции в поддержку советника главы Роскосмоса, журналиста Ивана Сафронова, который был задержан сегодня, 7 июля, сотрудниками ФСБ по обвинению в государственной измене.
REGNUM 13:37
Гаджеты
Xiaomi Redmi Note названы самыми популярными смартфонами в РФ
Остальные позиции делят не самые дорогие модели Apple и Samsung: 1. Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/64GB 2. Xiaomi Redmi Note 8T 4/64GB 3. Apple iPhone 11 128GB 4. Samsung Galaxy A51 64GB 5. Apple iPhone 11 128GB 6. Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/128GB 7. Apple iPhone Xr 64GB 8. Xiaomi Redmi 8 4/64GB 9. Samsung Galaxy A10 10.
Интермонитор.ру вчера в 16:22
Культура
Фестиваль Comic Con Russia пройдет в онлайн-формате 3-4 октября
Фестиваль Comic Con Russia в 2020 году пройдет в онлайн-формате с 3 по 4 октября, сообщается на официальной странице фестиваля в «ВКонтакте».
Агентство Москва 05:59
Происшествия
Окончательное обвинение предъявлено Михаилу Ефремову
Российская газета вчера в 12:41
Происшествия
Верзилов не признал вину по делу о двойном гражданстве
По словам защитника, Верзилов не признал вину — издатель не скрывал факт двойного гражданства, а подавать уведомление не стал лишь потому, что о его канадском паспорте и так сообщалось в СМИ.
Lenta.ru 13:53
Экономика
Оформляйтесь правильно: как стать самозанятым в России
С 1 июля особый налоговый режим в России ввели повсеместно, а делиться деньгами с государственной казной будут начиная с 16 лет.
НГС 21:00
Политика
США введут визовые санкции против китайских чиновников из-за Тибета
США введут визовые ограничения против должностных лиц правительства КНР и Коммунистической партии Китая, которых Вашингтон считает причастными к ограничению доступа иностранцев в Тибет.
РБК 19:00
Общество
Доля россиян с доходами меньше 15 тыс. рублей выросла до 45%
Количество россиян с доходами ниже 15 тыс. руб. выросло до 44,6%. Об этом свидетельствуют данные опроса СК «Росгосстрах жизнь» и научно-технического центра «Перспектива», опубликованные 7 июля РБК.
Известия 04:30
Общество
Адвокат: Сафронов подозревается в работе на чешские спецслужбы
Советника главы «Роскосмоса», бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова подозревают в работе на чешские спецслужбы, сообщил РИА Новости адвокат Иван Павлов.
RT на русском 15:57
Политика
Власти США могут заблокировать соцсеть TikTok на территории страны
У Помпео поинтересовались, должны ли Соединенные Штаты рассматривать вопрос запрета работы китайских социальных сетей и приложений на территории страны.
ФАН 02:29
Общество
Супруга Парфенова объяснила отъезд из России
Елена Чекалова, супруга журналиста Леонида Парфенова, опровергла сообщения об их эмиграции из России.
Известия 06:00
Политика
На Зеленского составили протоколы из-за нарушений в декларации
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Украины составило два протокола на президента страны Владимира Зеленского из-за административного правонарушения.
РБК 17:36
Политика
Китай выставил США условие для переговоров по ядерным вооружениям
Китай готов присоединиться к трехсторонним переговорам по разоружению с США и Россией, если США согласятся сократить свой ядерный арсенал до уровня самого Китая, заявил в среду директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.
Вести.Ru 22:54
Энергетика
Цены на бензин в России защитили от снижения
Власти решили защитить цены на бензин в России от снижения и отказались менять порядок их образования, в том числе отменять механизм демпфирующей надбавки нефтеперерабатывающим заводам, пишут «Ведомости».
Lenta.ru вчера в 02:29
Происшествия
Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым
Телеведущий Владимир Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Михаилом Ефремовым.
Деловое.ТВ 05 июля в 05:54
Общество
В России отмечается День семьи, любви и верности
День семьи, любви и верности отмечается в России 8 июля в день памяти святых Петра и Февронии Муромских, которые в традиции Русской православной церкви (РПЦ) считаются покровителями семьи и брака.
ТАСС 17:08
Футбол
Тедеско начнет следующий сезон в «Спартаке»
Главный тренер московского "Спартака" точно начнет новый сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) в московскому клубе, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 21:21
Общество
МВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД России предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
Известия 18:13
Экономика
В США компания Dominion Energy продаст активы на $10 млрд
Американская компания Dominion Energy отказывается от планов строительства газопровода в США и продает свои активы почти на $10 млрд инвестиционному фонду Berkshire Hathaway предпринимателя Уоррена Баффета.
ТАСС 05 июля в 18:40
Армия и оружие
Системы С-400 испытали на американских самолетах в Турции
Российская газета 04:41
Армия и оружие
Россия планирует экспортировать танки Т-14 «Армата»
В России даже не исключают обмен танков Т-14 «Армата» по бартеру.
Актуальные Новости вчера в 11:58
Экономика
Госдума приняла закон о рассрочке по долгам пенсионеров и бизнеса
Госдума приняла закон об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
Российская газета 09:00
Происшествия
В Японии из-за ливней погибли 57 человек
Пятьдесят семь человек погибли в результате наводнений и оползней, вызванных обрушившимися на юго-запад Японии затяжными ливневыми дождями, сообщил телеканал NHK на основании данных с мест.
РИА Новости 22:10