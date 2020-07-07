с чего всё началось

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что настаивает на извинении депутата Валерия Рашкина и не согласен с решением Европейского суда по правам человека.

Гаджеты Google выпустила два обновления Android Компания Google выпустила два обновления операционных системы Android.

Интернет Эксперты назвали самые легко раскрываемые пароли По словам главы "Агентства кибербезопасности" Евгения Лифшица, взломщики чаще всего работают методом брутфорса, когда сначала для попытки входа перебираются словари установленных по умолчанию и самых популярных простых паролей, а затем в ход идут пароли по результатам социальной инженерии.

Общество Собчак задержали на Лубянке за несогласованную акцию Москва, 7 июля 2020, 20:37 — REGNUM Бывшего кандидата в президенты России, журналистку Ксению Собчак задержали в Москве на несогласованной акции в поддержку советника главы Роскосмоса, журналиста Ивана Сафронова, который был задержан сегодня, 7 июля, сотрудниками ФСБ по обвинению в государственной измене. 83

Гаджеты Xiaomi Redmi Note названы самыми популярными смартфонами в РФ Остальные позиции делят не самые дорогие модели Apple и Samsung: 1. Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/64GB 2. Xiaomi Redmi Note 8T 4/64GB 3. Apple iPhone 11 128GB 4. Samsung Galaxy A51 64GB 5. Apple iPhone 11 128GB 6. Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/128GB 7. Apple iPhone Xr 64GB 8. Xiaomi Redmi 8 4/64GB 9. Samsung Galaxy A10 10. 84

Культура Фестиваль Comic Con Russia пройдет в онлайн-формате 3-4 октября Фестиваль Comic Con Russia в 2020 году пройдет в онлайн-формате с 3 по 4 октября, сообщается на официальной странице фестиваля в «ВКонтакте». 3

Происшествия Верзилов не признал вину по делу о двойном гражданстве По словам защитника, Верзилов не признал вину — издатель не скрывал факт двойного гражданства, а подавать уведомление не стал лишь потому, что о его канадском паспорте и так сообщалось в СМИ. 908

Экономика Оформляйтесь правильно: как стать самозанятым в России С 1 июля особый налоговый режим в России ввели повсеместно, а делиться деньгами с государственной казной будут начиная с 16 лет. 1

Политика США введут визовые санкции против китайских чиновников из-за Тибета США введут визовые ограничения против должностных лиц правительства КНР и Коммунистической партии Китая, которых Вашингтон считает причастными к ограничению доступа иностранцев в Тибет. 9

Общество Адвокат: Сафронов подозревается в работе на чешские спецслужбы Советника главы «Роскосмоса», бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова подозревают в работе на чешские спецслужбы, сообщил РИА Новости адвокат Иван Павлов. 99

Политика Власти США могут заблокировать соцсеть TikTok на территории страны У Помпео поинтересовались, должны ли Соединенные Штаты рассматривать вопрос запрета работы китайских социальных сетей и приложений на территории страны. 388

Политика На Зеленского составили протоколы из-за нарушений в декларации Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Украины составило два протокола на президента страны Владимира Зеленского из-за административного правонарушения. 4

Политика Китай выставил США условие для переговоров по ядерным вооружениям Китай готов присоединиться к трехсторонним переговорам по разоружению с США и Россией, если США согласятся сократить свой ядерный арсенал до уровня самого Китая, заявил в среду директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун. 18

Энергетика Цены на бензин в России защитили от снижения Власти решили защитить цены на бензин в России от снижения и отказались менять порядок их образования, в том числе отменять механизм демпфирующей надбавки нефтеперерабатывающим заводам, пишут «Ведомости». 818

Общество В России отмечается День семьи, любви и верности День семьи, любви и верности отмечается в России 8 июля в день памяти святых Петра и Февронии Муромских, которые в традиции Русской православной церкви (РПЦ) считаются покровителями семьи и брака. 2

Экономика В США компания Dominion Energy продаст активы на $10 млрд Американская компания Dominion Energy отказывается от планов строительства газопровода в США и продает свои активы почти на $10 млрд инвестиционному фонду Berkshire Hathaway предпринимателя Уоррена Баффета.