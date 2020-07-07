Политика

ИнтерфаксИнтерфаксВолодин назвал политическим решение ЕСПЧ по обращению депутата Рашкина

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что настаивает на извинении депутата Валерия Рашкина и не согласен с решением Европейского суда по правам человека.
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с чего всё началось
Страсбургский суд счел нарушением
 статьи 10 Европейской конвенции по правам человека о свободе выражения мнений присвоенный депутату Валерию Рашкину штраф по иску спикера Госдумы Вячеслава Володина.
ЗакC.Ру05:27

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Володин назвал политическим решение ЕСПЧ о выплате €7,8 тыс. Рашкину

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Депутат Рашкин выиграл у Володина иск в ЕСПЧ

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Володин назвал политическим решение ЕСПЧ по обращению депутата Рашкина

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Володин прокомментировал решение ЕСПЧ по обращению Рашкина

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Депутат Рашкин отсудил в ЕСПЧ компенсацию за иск от Володина, оскорбившегося критикой на митинге

Медиазона05:09

Володин назвал политическим решение ЕСПЧ по делу депутата Рашкина

Московский Комсомолец15:46
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Google выпустила два обновления Android

Компания Google выпустила два обновления операционных системы Android.
Деловое.ТВ 14:15
Происшествия

В Луганской области Украины сгорели 110 домов, есть жертвы

Газета.Ru 11:23
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Интернет

Эксперты назвали самые легко раскрываемые пароли

По словам главы "Агентства кибербезопасности" Евгения Лифшица, взломщики чаще всего работают методом брутфорса, когда сначала для попытки входа перебираются словари установленных по умолчанию и самых популярных простых паролей, а затем в ход идут пароли по результатам социальной инженерии.
РЕН ТВ 20:23
Общество

Собчак задержали на Лубянке за несогласованную акцию

Москва, 7 июля 2020, 20:37 — REGNUM Бывшего кандидата в президенты России, журналистку Ксению Собчак задержали в Москве на несогласованной акции в поддержку советника главы Роскосмоса, журналиста Ивана Сафронова, который был задержан сегодня, 7 июля, сотрудниками ФСБ по обвинению в государственной измене.
REGNUM 13:37
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Гаджеты

Xiaomi Redmi Note названы самыми популярными смартфонами в РФ

Остальные позиции делят не самые дорогие модели Apple и Samsung: 1. Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/64GB 2. Xiaomi Redmi Note 8T 4/64GB 3. Apple iPhone 11 128GB 4. Samsung Galaxy A51 64GB 5. Apple iPhone 11 128GB 6. Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/128GB 7. Apple iPhone Xr 64GB 8. Xiaomi Redmi 8 4/64GB 9. Samsung Galaxy A10 10.
Интермонитор.ру вчера в 16:22
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Культура

Фестиваль Comic Con Russia пройдет в онлайн-формате 3-4 октября

Фестиваль Comic Con Russia в 2020 году пройдет в онлайн-формате с 3 по 4 октября, сообщается на официальной странице фестиваля в «ВКонтакте».
Агентство Москва 05:59
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Происшествия

Окончательное обвинение предъявлено Михаилу Ефремову

Российская газета вчера в 12:41
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Экономика

Капитализация Tesla росла на $14 млрд в день в течение почти недели

ПРАЙМ 02:56
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Происшествия

Верзилов не признал вину по делу о двойном гражданстве

По словам защитника, Верзилов не признал вину — издатель не скрывал факт двойного гражданства, а подавать уведомление не стал лишь потому, что о его канадском паспорте и так сообщалось в СМИ.
Lenta.ru 13:53
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Экономика

Оформляйтесь правильно: как стать самозанятым в России

С 1 июля особый налоговый режим в России ввели повсеместно, а делиться деньгами с государственной казной будут начиная с 16 лет.
НГС 21:00
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Политика

США введут визовые санкции против китайских чиновников из-за Тибета

США введут визовые ограничения против должностных лиц правительства КНР и Коммунистической партии Китая, которых Вашингтон считает причастными к ограничению доступа иностранцев в Тибет.
РБК 19:00
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Общество

Доля россиян с доходами меньше 15 тыс. рублей выросла до 45%

Количество россиян с доходами ниже 15 тыс. руб. выросло до 44,6%. Об этом свидетельствуют данные опроса СК «Росгосстрах жизнь» и научно-технического центра «Перспектива», опубликованные 7 июля РБК.
Известия 04:30
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Общество

Адвокат: Сафронов подозревается в работе на чешские спецслужбы

Советника главы «Роскосмоса», бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова подозревают в работе на чешские спецслужбы, сообщил РИА Новости адвокат Иван Павлов.
RT на русском 15:57
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Политика

Власти США могут заблокировать соцсеть TikTok на территории страны

У Помпео поинтересовались, должны ли Соединенные Штаты рассматривать вопрос запрета работы китайских социальных сетей и приложений на территории страны.
ФАН 02:29
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Общество

Супруга Парфенова объяснила отъезд из России

Елена Чекалова, супруга журналиста Леонида Парфенова, опровергла сообщения об их эмиграции из России.
Известия 06:00
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Политика

На Зеленского составили протоколы из-за нарушений в декларации

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Украины составило два протокола на президента страны Владимира Зеленского из-за административного правонарушения.
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Футбол

«Милан» обыграл «Ювентус» в серии А, забив 4 мяча впервые с 1989 года

РИА Новости 17:53
Политика

Китай выставил США условие для переговоров по ядерным вооружениям

Китай готов присоединиться к трехсторонним переговорам по разоружению с США и Россией, если США согласятся сократить свой ядерный арсенал до уровня самого Китая, заявил в среду директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.
Вести.Ru 22:54
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Энергетика

Цены на бензин в России защитили от снижения

Власти решили защитить цены на бензин в России от снижения и отказались менять порядок их образования, в том числе отменять механизм демпфирующей надбавки нефтеперерабатывающим заводам, пишут «Ведомости».
Lenta.ru вчера в 02:29
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Происшествия

Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым

Телеведущий Владимир Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Михаилом Ефремовым.
Деловое.ТВ 05 июля в 05:54
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Общество

В России отмечается День семьи, любви и верности

День семьи, любви и верности отмечается в России 8 июля в день памяти святых Петра и Февронии Муромских, которые в традиции Русской православной церкви (РПЦ) считаются покровителями семьи и брака.
ТАСС 17:08
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Летевший из Владивостока на Камчатку самолет аварийно сел на Сахалине

Газета.Ru 21:34
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Тедеско начнет следующий сезон в «Спартаке»

Главный тренер московского "Спартака" точно начнет новый сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) в московскому клубе, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 21:21
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МВД предложило изменить водительские права и ПТС

МВД России предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
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Экономика

В США компания Dominion Energy продаст активы на $10 млрд

Американская компания Dominion Energy отказывается от планов строительства газопровода в США и продает свои активы почти на $10 млрд инвестиционному фонду Berkshire Hathaway предпринимателя Уоррена Баффета.
ТАСС 05 июля в 18:40
Армия и оружие

Системы С-400 испытали на американских самолетах в Турции

Российская газета 04:41
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Армия и оружие

Россия планирует экспортировать танки Т-14 «Армата»

В России даже не исключают обмен танков Т-14 «Армата» по бартеру.
Актуальные Новости вчера в 11:58
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Экономика

Госдума приняла закон о рассрочке по долгам пенсионеров и бизнеса

Госдума приняла закон об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
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Футбол

«Ахмат» на выезде обыграл «Тамбов» в матче чемпионата России

РБК 14:05
Происшествия

В Японии из-за ливней погибли 57 человек

Пятьдесят семь человек погибли в результате наводнений и оползней, вызванных обрушившимися на юго-запад Японии затяжными ливневыми дождями, сообщил телеканал NHK на основании данных с мест.
РИА Новости 22:10
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Валерий Фёдорович Рашкин
Российский политик
Российский политик. Депутат Государственной думы РФ 3-7 созывов от КПРФ. Член Центрального комитета КПРФ. С 2003 года член Президиума ЦК КПРФ. В 2004-2013 годах - секретарь ЦК КПРФ. С декабря 2010 года - первый секретарь московского городского комитета КПРФ. В 2013-2017 годах - заместитель председателя ЦК КПРФ. В 1993-2011 годах - первый секретарь Саратовского областного комитета КПРФ.
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