Политика
ИнтерфаксВолодин назвал политическим решение ЕСПЧ по обращению депутата Рашкина
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что настаивает на извинении депутата Валерия Рашкина и не согласен с решением Европейского суда по правам человека.
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с чего всё началось
Страсбургский суд счел нарушением статьи 10 Европейской конвенции по правам человека о свободе выражения мнений присвоенный депутату Валерию Рашкину штраф по иску спикера Госдумы Вячеслава Володина.ЗакC.Ру05:27
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Шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев решил жениться на своей новой 28-летней избраннице.
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Собчак задержали за участие в несанкционированной акции в Москве
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Буэнос-Айрес, 7 июля 2020, 15:08 — REGNUM Аргентинский футбольный клуб «Сан-Лоренсо» отказал московскому ЦСКА в продаже нападающего Адольфо Гайча за €8 млн.
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Экспертиза подтвердила факт разглашения Сафроновым государственной тайны, отмечает ТАСС.
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Число погибших в Японии из-за ливней достигло 52
В Японии из-за ливней погибли 52 человека. Более 10 человек остаются пропавшими без вести, передает NHK.
Коммерсантъ вчера в 23:30
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В пресс-службе Центрального военного округа разъяснили, что происходит с омским медцентром Минобороны
На запрос нашего издания при подготовке материала в пресс-службе Центрального военного округа не ответили.
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Последний участок под квартальную застройку в Барнауле продан за полмиллиарда
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Глава Пентагона отчитался об успешном «сдерживании» России
Глава Пентагона Марк Эспер отчитался об успешном "сдерживании" России за первый год в своей должности.
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В Калининграде ФСБ задержала четверых вербовщиков террористов
В Калининграде ФСБ задержала четверых вербовщиков запрещённой в России международной террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад"*.
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Армия и оружие
Россия не только успешно заменила немецкие двигатели для кораблей ВМФ на китайские, но и создала собственные
Попытки Российской Федерации найти замену западным двигателям для новых кораблей военно-морского флота привели к весьма любопытным результатам.
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