с чего всё началось

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что настаивает на извинении депутата Валерия Рашкина и не согласен с решением Европейского суда по правам человека.

Здоровье В Алтайском крае снова усилят контрольные мероприятия из-за коронавируса Предложения участников совещания лягут в основу решений оперштаба по ситуации с коронавирусом.

Общество Вильфанд предупредил о температурном градиенте в Московском регионе Температурный градиент прогнозируется в Московском регионе в среду, 8 июля.

Общество Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста. 2,9K

Игры Игры для Xbox Series X покажут 23 июля Корпорация Microsoft проведёт 23 июля презентацию игр для консоли Xbox Series X под названием Xbox Games Showcase. 3

Общество МВД предложило изменить водительские права и ПТС МВД России предложило наносить на водительские права надписи "PERMIS DE CONDUIRE" и "DRIVING LICENCE", чтобы привести документ в соответствии нормам международного права. 1,4K

Политика Байден пообещал ограничения на импорт из России Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден предлагает ввести целевые ограничения на импорт из России и Китая. 21

Происшествия Верзилов не признал себя виновным по делу о двойном гражданстве Издатель «Медиазоны» Петр Верзилов не признает себя виновным по делу о сокрытии двойного гражданства, поскольку эта информация была публичной, рассказал во вторник, 7 июля, адвокат Леонид Соловьев. 906

Политика Американский военачальник усомнился в сговоре РФ с талибами «Дело о разведке не показалось мне убедительным, оно не имело достаточной доказательной базы для того, чтобы я мог инициировать его рассмотрение в судебном порядке», — цитирует военачальника ABC news. 6

Футбол Аргентинский клуб отклонил предложение ЦСКА по трансферу нападающего Буэнос-Айрес, 7 июля 2020, 15:08 — REGNUM Аргентинский футбольный клуб «Сан-Лоренсо» отказал московскому ЦСКА в продаже нападающего Адольфо Гайча за €8 млн. 1

Происшествия В Республике Алтай скончались еще два пациента с коронавирусом Коронавирус подтвердился у 11 жителей Кош-Агачского района, у семи человек, прибывших на работу в Турочакский район, у трех жителей Майминского района и у 18-летней жительницы Горно-Алтайска. 71

Происшествия Число погибших в Японии из-за ливней достигло 52 В Японии из-за ливней погибли 52 человека. Более 10 человек остаются пропавшими без вести, передает NHK.

Энергетика Минэнерго США признало снижение эффективности экспорта СПГ Низкие спрос и цены на газ в Европе и Азии делают экономику поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США неэффективной, покупатели отказались от 110 летних поставок СПГ, следует из ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации Минэнерго США (EIA). 1

Армия и оружие Конгресс США хочет запретить тратить средства на контроль над нефтью в Сирии и Ираке Американские законодатели предлагают запретить Пентагону тратить выделенные федеральные средства на установление контроля над нефтяными месторождениями в Сирии и Ираке.

Футбол ФК «Милан» обыграл «Ювентус» в матче чемпионата Италии Футболисты «Милана» одержали волевую победу над соперниками из «Ювентуса» в матче 31-го тура чемпионата Италии.

Политика Глава Пентагона отчитался об успешном «сдерживании» России Глава Пентагона Марк Эспер отчитался об успешном "сдерживании" России за первый год в своей должности.