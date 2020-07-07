Политика
ИнтерфаксВолодин назвал политическим решение ЕСПЧ по обращению депутата Рашкина
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что настаивает на извинении депутата Валерия Рашкина и не согласен с решением Европейского суда по правам человека.
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с чего всё началось
Страсбургский суд счел нарушением статьи 10 Европейской конвенции по правам человека о свободе выражения мнений присвоенный депутату Валерию Рашкину штраф по иску спикера Госдумы Вячеслава Володина.ЗакC.Ру05:27
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Здоровье
В Сосногорске появились два очага заболевания коронавирусом
Фото Виктора Бобыря из архива БНК Как сообщает руководитель администрации Сосногорска Сергей Дегтяренко на своей странице "ВКонтакте", на территории района зафиксированы два очага распространения COVID-19.
ИА БНК 13:32
Политика
Трамп уведомил Конгресс о выходе США из ВОЗ
Президент США Дональд Трамп направил в Конгресс официальное уведомление о выходе Соединенных Штатов из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Коммерсантъ 15:14
Общество
Адвокат: Сафронов подозревается в работе на чешские спецслужбы
Советника главы «Роскосмоса», бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова подозревают в работе на чешские спецслужбы, сообщил РИА Новости адвокат Иван Павлов.
RT на русском 15:57
Общество
МВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД России предложило наносить на водительские права надписи "PERMIS DE CONDUIRE" и "DRIVING LICENCE", чтобы привести документ в соответствии нормам международного права.
Газета.Ru 15:55
Происшествия
Пожар в НИИ биохимии на юго-западе Москвы потушили
Пожарные полностью ликвидировали возгорание битума в НИИ биохимии на юго-западе Москвы, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.
ТАСС 16:38
Здоровье
Онколог назвала единственный способ очистить организм от шлаков
Смирнова говорит, что подобные процедуры могут нанести человеку вред, поскольку способствуют снижению перистальтики кишечника, вымывают такие минералы, как натрий, магний, калий и кальций.
Evo-rus.com 07:24
Политика
Полиция Киева задержала двух россиян
Украинские правоохранительные органы в ходе спецоперации задержали в Киеве двух россиян по подозрению в планировании преступлений.
Газета.Ru 16:23
Здоровье
Опрос: врачи усомнились в официальной статистике по коронавирусу
Врачи усомнились в официальной статистике по коронавирусу.
BFM.ru 05:32
Политика
США введут санкции против китайских чиновников из-за Тибета
США вводят визовые ограничения против чиновников КНР, которые причастны к ограничению въезда иностранцев в Тибетский автономный район Китая, сообщил госсекретарь Майк Помпео.
РИА Новости 16:45
Общество
Вторую очередь велодорожки «от косы до косы» оценили в 763 млн рублей
Строительство первой очереди велодорожки от Куршской до Балтийской косы началось во второй половине 2019 года.
Новый Калининград.Ru 10:13
Здоровье
В Свердловской области ужесточили показания для проведения КТ
В Свердловской области стали более жёсткими показания для проведения КТ.
Екатеринбург в эфире 14:10
Здоровье
Вторая волна коронавируса в России может начаться в конце этого года
Бывший руководитель Всемирного профсоюза врачей Леонид Эйдельман считает, что новая волна коронавирусной пандемии в России будет в ноябре-декабре.
Городовой 13:15
Футбол
«Арсенал» сыграл вничью с «Лестером» в АПЛ
В матче 34-го тура Английской премьер-лиги лондонский «Арсенал» и «Лестер» не сумели выявить победителя.
RT на русском 17:13
Экономика
Дворкович предрек России самый тяжелый период кризиса из-за пандемии
Россия еще не достигла дна кризиса, вызванного пандемией коронавируса, проблемы у малого и среднего бизнеса начнутся к концу лета, осенью или к концу года, заявил председатель фонда "Сколково", бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович в ходе выступления на форуме Innoprom.
РИА Новости 14:00
Здоровье
Женщина родила четверню в столичном центре планирования семьи
Вечерняя Москва вчера в 12:27
Игры
Разработчики GreedFall анонсировали новую игру
CyberSport.ru 15:11
Здоровье
Витамин D снижает вероятность развития болезней сердца
Медик заявила, что нужно знать показатель витамина D. Врач уточнила, что дефицит данного вещества является дополнительным фактором риска сердечно-сосудистых болезней.
МедиаПоток 04 июля в 06:52
Футбол
Эмре Белёзоглу стал первым игроком в чемпионате Турции, забивавшим в четырех десятилетиях
Полузащитник стамбульского «Фенербахче» Эмре Белёзоглу стал первым игроком в чемпионате Турции, забивавшим в четырех десятилетиях.
Чемпионат 15:54
Общество
В Москве за сутки умерли 28 пациентов с коронавирусом
Эхо Москвы 16:10
Общество
Томский Оперштаб опроверг слухи о скоплении тел в «ковидном» морге
Оперштаб Томской области опроверг данные о скоплении в морге тел умерших от COVID-19.
Вестник 01:35
Общество
В Останкинскую башню ударила молния
В сети появилось видео, на котором видно как в шпиль Останкинской телебашни в Москве ударила молния.
Газета.Ru 16:58
Армия и оружие
Российские военные сообщили о заходе трех кораблей НАТО в Черное море
В акваторию Черного моря зашли три корабля НАТО. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Национальный центр управления обороной.
РБК 12:17
Авто
Названы причины быстрого износа двигателей в РФ
Моя Москва.онлайн 10:00
Общество
Правительство продлило выплату повышенного пособия по безработице
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении повышения минимального размера пособия по безработице до 4,5 тысячи рублей на август, а также о выплате повышенного пособия по безработице потерявшим работу с 1 марта в августе, соответствующее постановление размещено на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 05:03
Футбол
Стало известно, за что Федун уволил Цорна
По данным «СЭ», владелец «Спартака» Леонид Федун возложил на теперь уже экс-гендиректора клуба Томаса Цорна вину за неудачные результаты команды в этом сезоне.
Спорт-Экспресс 08:43
Футбол
Медведев прокомментировал «половой акт» Дзюбы и Азмуна
После триумфа в матче 26-го тура против «Краснодара» (4:2) Дзюба и Азмун имитировали половой акт в раздевалке.
ProstoProSport 14:23
Общество
В Сербии ввели комендантский час из-за острой ситуации с коронавирусом
Сербия вводит комендантский час с пятницы по понедельник из-за ухудшившейся ситуации с коронавирусом.
Lenta.ru 13:39