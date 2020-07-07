с чего всё началось

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что настаивает на извинении депутата Валерия Рашкина и не согласен с решением Европейского суда по правам человека.

Здоровье В Сосногорске появились два очага заболевания коронавирусом Фото Виктора Бобыря из архива БНК Как сообщает руководитель администрации Сосногорска Сергей Дегтяренко на своей странице "ВКонтакте", на территории района зафиксированы два очага распространения COVID-19. 1

Политика Трамп уведомил Конгресс о выходе США из ВОЗ Президент США Дональд Трамп направил в Конгресс официальное уведомление о выходе Соединенных Штатов из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 447

Общество Адвокат: Сафронов подозревается в работе на чешские спецслужбы Советника главы «Роскосмоса», бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова подозревают в работе на чешские спецслужбы, сообщил РИА Новости адвокат Иван Павлов. 45

Общество МВД предложило изменить водительские права и ПТС МВД России предложило наносить на водительские права надписи "PERMIS DE CONDUIRE" и "DRIVING LICENCE", чтобы привести документ в соответствии нормам международного права. 1K

Здоровье Онколог назвала единственный способ очистить организм от шлаков Смирнова говорит, что подобные процедуры могут нанести человеку вред, поскольку способствуют снижению перистальтики кишечника, вымывают такие минералы, как натрий, магний, калий и кальций. 10

Политика Полиция Киева задержала двух россиян Украинские правоохранительные органы в ходе спецоперации задержали в Киеве двух россиян по подозрению в планировании преступлений. 4

Политика США введут санкции против китайских чиновников из-за Тибета США вводят визовые ограничения против чиновников КНР, которые причастны к ограничению въезда иностранцев в Тибетский автономный район Китая, сообщил госсекретарь Майк Помпео.

Общество Вторую очередь велодорожки «от косы до косы» оценили в 763 млн рублей Строительство первой очереди велодорожки от Куршской до Балтийской косы началось во второй половине 2019 года.

Футбол «Арсенал» сыграл вничью с «Лестером» в АПЛ В матче 34-го тура Английской премьер-лиги лондонский «Арсенал» и «Лестер» не сумели выявить победителя.

Экономика Дворкович предрек России самый тяжелый период кризиса из-за пандемии Россия еще не достигла дна кризиса, вызванного пандемией коронавируса, проблемы у малого и среднего бизнеса начнутся к концу лета, осенью или к концу года, заявил председатель фонда "Сколково", бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович в ходе выступления на форуме Innoprom. 835

Здоровье Витамин D снижает вероятность развития болезней сердца Медик заявила, что нужно знать показатель витамина D. Врач уточнила, что дефицит данного вещества является дополнительным фактором риска сердечно-сосудистых болезней. 91

Общество В Останкинскую башню ударила молния В сети появилось видео, на котором видно как в шпиль Останкинской телебашни в Москве ударила молния.

Общество Правительство продлило выплату повышенного пособия по безработице Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении повышения минимального размера пособия по безработице до 4,5 тысячи рублей на август, а также о выплате повышенного пособия по безработице потерявшим работу с 1 марта в августе, соответствующее постановление размещено на официальном интернет-портале правовой информации. 167

Футбол Стало известно, за что Федун уволил Цорна По данным «СЭ», владелец «Спартака» Леонид Федун возложил на теперь уже экс-гендиректора клуба Томаса Цорна вину за неудачные результаты команды в этом сезоне.