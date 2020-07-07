с чего всё началось

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что настаивает на извинении депутата Валерия Рашкина и не согласен с решением Европейского суда по правам человека.

Происшествия Верзилов не признал себя виновным по делу о двойном гражданстве Издатель «Медиазоны» Петр Верзилов не признает себя виновным по делу о сокрытии двойного гражданства, поскольку эта информация была публичной, рассказал во вторник, 7 июля, адвокат Леонид Соловьев. 905

Общество Адвокат: Сафронов подозревается в работе на чешские спецслужбы Советника главы «Роскосмоса», бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова подозревают в работе на чешские спецслужбы, сообщил РИА Новости адвокат Иван Павлов. 75

Здоровье В Мурманске ограничили плановый прием в поликлиниках из-за COVID-19 Власти Мурманской области приняли решение ввести ограничения на плановый прием во взрослых поликлиниках, приостановить прием пациентов в дневной стационар, чтобы привлечь медиков дополнительно для оказания помощи заразившимся коронавирусом, сообщил оперштаб региона во вторник вечером. 1

Авто Mercedes S-class нового поколения получит версию MBUX Представители компании Mercedes показали на видео обновленную мультимедиа систему MBUX, которой обзаведется следующее поколение S-class.

Наука Черная малина может минимизировать аллергические реакции кожи В результате выяснилось, что чёрная малина способна модулировать активность дендритных клеток организма, которые отвечают за передачу сигналов иммунной системе, тем самым способствуя тому, что возбуждаются воспалительные реакции. 11

Политика КНР и Россия заблокировали в СБ ООН резолюцию по Сирии Россия и Китай наложили вето в СБ ООН на проект резолюции Бельгии и Германии, продлевающей работу двух погранпереходов на границе Сирии и Турции для доставки трансграничной гуманитарной помощи. 10

Политика Байден пообещал вернуть США в ВОЗ в случае победы на выборах Кандидат от Демократической партии США на президентских выборах Джо Байден пообещал, что в случае победы восстановит членство страны во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Футбол «Арсенал» сыграл вничью с «Лестером» в АПЛ В матче 34-го тура Английской премьер-лиги лондонский «Арсенал» и «Лестер» не сумели выявить победителя.

Общество МВД предложило изменить водительские права и ПТС МВД России предложило наносить на водительские права надписи "PERMIS DE CONDUIRE" и "DRIVING LICENCE", чтобы привести документ в соответствии нормам международного права. 1,2K

Экономика Как штрафовали бизнес за экологию История вопроса В апреле 2016 года суд обязал британскую BP заплатить штраф $20,8 млрд за разлив нефти в Мексиканском заливе в 2010 году. 4

Кино Во втором сезоне «Ведьмака» Цири изменится Шоураннер Лорен Шмидт Хиссрич рассказала в интервью TVGuide о втором сезоне сериала "Ведьмак", который намечен к показу на 2021 год. 3

Культура Мариинский театр открылся для публики фестивалем «Звёзды белых ночей» Во вторник, 7 июля, стало известно, что двери Мариинки открылись для широкой публики впервые с начала пандемии.