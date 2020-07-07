Политика
ИнтерфаксВолодин назвал политическим решение ЕСПЧ по обращению депутата Рашкина
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что настаивает на извинении депутата Валерия Рашкина и не согласен с решением Европейского суда по правам человека.
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с чего всё началось
Страсбургский суд счел нарушением статьи 10 Европейской конвенции по правам человека о свободе выражения мнений присвоенный депутату Валерию Рашкину штраф по иску спикера Госдумы Вячеслава Володина.ЗакC.Ру05:27
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Футбол
Глушаков поздравил «Ахмат» с победой над «Тамбовом»
Газета.Ru 18:35
Происшествия
Верзилов не признал себя виновным по делу о двойном гражданстве
Издатель «Медиазоны» Петр Верзилов не признает себя виновным по делу о сокрытии двойного гражданства, поскольку эта информация была публичной, рассказал во вторник, 7 июля, адвокат Леонид Соловьев.
Известия 15:54
Общество
Адвокат: Сафронов подозревается в работе на чешские спецслужбы
Советника главы «Роскосмоса», бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова подозревают в работе на чешские спецслужбы, сообщил РИА Новости адвокат Иван Павлов.
RT на русском 15:57
Здоровье
В Мурманске ограничили плановый прием в поликлиниках из-за COVID-19
Власти Мурманской области приняли решение ввести ограничения на плановый прием во взрослых поликлиниках, приостановить прием пациентов в дневной стационар, чтобы привлечь медиков дополнительно для оказания помощи заразившимся коронавирусом, сообщил оперштаб региона во вторник вечером.
РИА Новости 16:31
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
Авто
Mercedes S-class нового поколения получит версию MBUX
Представители компании Mercedes показали на видео обновленную мультимедиа систему MBUX, которой обзаведется следующее поколение S-class.
Car.ru вчера в 08:29
Наука
Черная малина может минимизировать аллергические реакции кожи
В результате выяснилось, что чёрная малина способна модулировать активность дендритных клеток организма, которые отвечают за передачу сигналов иммунной системе, тем самым способствуя тому, что возбуждаются воспалительные реакции.
ToDay News Ufa вчера в 04:50
Политика
КНР и Россия заблокировали в СБ ООН резолюцию по Сирии
Россия и Китай наложили вето в СБ ООН на проект резолюции Бельгии и Германии, продлевающей работу двух погранпереходов на границе Сирии и Турции для доставки трансграничной гуманитарной помощи.
РИА Новости 17:27
Общество
Собчак задержали за участие в несанкционированной акции в Москве
Скандальную телеведущую Ксению Собчак задержали за участие в несанкционированной акции на Лубянке в Москве.
Народные новости 13:37
Общество
Онищенко рассказал о сроках возвращения коронавируса в Россию
Ранее, 30 июня, Онищенко говорил «Интерфаксу», что прихода второй волны коронавируса в России и в мире опасаться не нужно.
Известия 06:36
Общество
Пользователи в России заявили о сбоях в работе «Ростелекома»
В крупных российских городах вечером во вторник, 8 июля, зафиксированы перебои в работе сервисов телекоммуникационной компании "Ростелеком".
Газета.Ru 17:16
Армия и оружие
Назван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму
Военный эксперт Юрий Кнутов усомнился в наличии потенциала у Украины для войны с Россией и рассказал, чем грозит Киеву атака на Крым.
РИА Новости вчера в 13:02
Происшествия
Число погибших в Японии из-за ливней достигло 52
В Японии из-за ливней погибли 52 человека. Более 10 человек остаются пропавшими без вести, передает NHK.
Коммерсантъ вчера в 23:30
Кино
«Горький fest-2020» объявил программу кинофестиваля
Pro Город НН 10:23
Шоу-бизнес
Анастасия Макеева рассталась с мужем-адвокатом из-за его любовницы
Российская актриса и телеведущая Анастасия Макеева опять осталась одна. Согласно версии журналистов, ее бросил родной супруг ради любовницы.
Актуальные Новости вчера в 04:06
Политика
Байден пообещал вернуть США в ВОЗ в случае победы на выборах
Кандидат от Демократической партии США на президентских выборах Джо Байден пообещал, что в случае победы восстановит членство страны во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Lenta.ru 18:29
Футбол
«Арсенал» сыграл вничью с «Лестером» в АПЛ
В матче 34-го тура Английской премьер-лиги лондонский «Арсенал» и «Лестер» не сумели выявить победителя.
RT на русском 17:13
Футбол
«Сельта» сыграла вничью с «Атлетико» в 35-м туре Примеры
В матче 35-го тура испанской Примеры «Сельты» сыграла вничью с мадридским «Атлетико».
RT на русском 17:55
Общество
МВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД России предложило наносить на водительские права надписи "PERMIS DE CONDUIRE" и "DRIVING LICENCE", чтобы привести документ в соответствии нормам международного права.
Газета.Ru 15:55
Экономика
Как штрафовали бизнес за экологию
История вопроса В апреле 2016 года суд обязал британскую BP заплатить штраф $20,8 млрд за разлив нефти в Мексиканском заливе в 2010 году.
Коммерсантъ вчера в 16:01
Авто
Продажи новых легковых машин и LCV в РФ в июне снизились на 14,6%
Всего же за первые 6 месяцев 2020 года продажи новых легковых авто и LCV в России достигли отметки 653 959 единиц, что на 23,3% меньше показателя января-июня 2019-го.
Новые автомобили 11:39
Кино
Во втором сезоне «Ведьмака» Цири изменится
Шоураннер Лорен Шмидт Хиссрич рассказала в интервью TVGuide о втором сезоне сериала "Ведьмак", который намечен к показу на 2021 год.
Ревизор.ру 08:31
Общество
Минкомсвязь предложила отслеживать больных коронавирусом по геолокации
Минкомсвязь подготовила проект приказа о системе отслеживания потенциально зараженных коронавирусом по их геолокации.
Российская газета вчера в 14:33
Общество
Правительство РФ направит 13,5 млрд рублей на выплаты по безработице
По словам премьер-министра, правительство направит на выплаты безработным более 13,5 млрд рублей, чтобы обеспечить до конца лета их своевременное получение.
REGNUM 07:12
Культура
Мариинский театр открылся для публики фестивалем «Звёзды белых ночей»
Во вторник, 7 июля, стало известно, что двери Мариинки открылись для широкой публики впервые с начала пандемии.
Форпост Северо-Запад 10:09
Хоккей
НХЛ и профсоюз игроков согласовали протоколы для возобновления сезона
Билл Дэйли, являющийся вице-комиссионером НХЛ, сообщил, что представителями организации и ассоциацией игроков было проведено обсуждение по поводу протокола, касающегося процесса возобновления сезона.
CT news вчера в 08:10
Финансы
Доллар уйдет выше 72 рублей, но к концу месяца все изменится
Рубль на этой неделе продолжил слабеть по отношению к доллару и евро достигнув в понедельник отметок 72 и 81,5 соответственно.
Российская газета вчера в 23:00
Футбол
Каррера может снова возглавить «Спартак»
МИР 24 10:05