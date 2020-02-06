Политика

РИА НовостиРИА НовостиВолодин назвал причины упадка российской экономики в XX веке

Ранее пресс-служба Госдумы сообщила, что Володин предложил создать рабочую группу и изучить проблемы в пяти регионах с самой большой убылью населения.
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с чего всё началось

Володин назвал причины упадка российской экономики в XX веке

Российская экономика в XX веке упала из-за того, что Россия "кормила" республики СССР, которые затем вышли из состава Союза в 1991 году, сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
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Володин заявил, что Россия 70 лет кормила республики СССР

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Володин назвал причины упадка российской экономики в XX веке

РИА Новости05:34
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Путин призвал ликвидировать «вузы-пустышки»

Президент РФ Владимир Путин поставил задачу продолжить ликвидировать «вузы-пустышки» — частные учебные заведения без лицензии Минобразования и с похожими названиями.
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Об обновлении KB4532695, которое лишило пользователей Windows интернета и звука, владельцы копий операционной системы рассказали на форумах Microsoft.
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Солдатова опровергла информацию о попытке суицида

6 февраля стало известно, что спортсменка попала в больницу после попытки суицида, однако позднее сама Солдатова опровергла эту информацию и заявила, что это произошло совершенно случайно, сводить счеты с жизнью у нее в мыслях не было.
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Еще в воскресенье старшая дочь актрисы выложила первое общее семейное фото из больничной палаты, а теперь мама и сама поделилась новыми снимками малышки.
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На круглом столе в нижней палате 4 февраля предлагались инициативы, в том числе ограничение скорости для автомобилей с шипованными шинами, введение штрафа за неправильное использование сезонной резины и возвращение знака «Ш». При этом почти все специалисты по дорожному строительству поддержали данные инициативы.
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Корабль «Союз МС-13» отстыковался от МКС и возвращается на Землю

Корабль "Союз МС-13" с россиянином Александром Скворцовым, американкой Кристиной Кук и итальянцем Лукой Пармитано отстыковался от Международной космической станции и возвращается на Землю, передает корреспондент РИА Новости из Центра управления полетами (ЦУП).
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Число погибших в результате схода лавины в восточной турецкой провинции Ван выросло до одиннадцати человек.
REGNUM вчера в 07:24
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В Кремле ввели проверки тепловизором из-за коронавируса

В Кремле ввели проверки тепловизором из-за коронавируса, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:12
Происшествия

Пассажирский самолет потерпел крушение в аэропорту Стамбула

В Стамбуле потерпел крушение пассажирский самолет. Инцидент произошел в воздушной гавани имени Сабихи Гекчен, передает ТАСС.
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Фильм «Хищные птицы» вышел в российский прокат

Фильм «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» режиссера Кэти Янь вышла в российский прокат 6 февраля.
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Samsung начала блокировать телевизоры россиян

Например, пользователь техники Samsung из Белоруссии сообщал, что приобретенный им в Польше телевизор корейской компании был растаможен, однако не избежал блокировки.
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В Конституции может появиться понятие «федеральные территории»

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Армия и оружие

Минобороны показало видео первого полета ракетоносца Ту-160М

Министерство обороны опубликовало на своем канале в YouTube видео первого полета модернизированного Ту-160М.
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Тактическая замена Семина помогла ему выиграть «Спартак» по пенальти

Вчера в рамках Кубка Париматч Премьер «Локомотив» играл со «Спартак».
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Гендиректор МиГа Тарасенко возглавил компанию «Сухой»

Гендиректором компании «Сухой» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, ОАК) стал руководитель РСК «МиГ» Илья Тарасенко.
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Россияне с круизного лайнера Diamond Princess здоровы

Вести.Ru вчера в 22:33
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В Москве умер сын экс-президента Киргизии

В Москве умер сын экс-президента Киргизии Аскара Акаева Айдар.
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Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки

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Троих приехавших из Уханя в Тюмень перевели в инфекционную больницу

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Дания обсуждает с Nord Stream 2 варианты завершения Северного потока-2

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Журнал Time поместил на обложку Си Цзиньпина в медицинской маске

На обложку издание поместило портрет председателя КНР Си Цзиньпина в медицинской маске, на которой обозначены главы материалы номера – "Испытание Китая", "Предотвращение следующей вспышки" и "Экономическая угроза".
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