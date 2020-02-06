Российская экономика в XX веке упала из-за того, что Россия "кормила" республики СССР, которые затем вышли из состава Союза в 1991 году, сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

с чего всё началось

Ранее пресс-служба Госдумы сообщила, что Володин предложил создать рабочую группу и изучить проблемы в пяти регионах с самой большой убылью населения.

Политика Путин призвал ликвидировать «вузы-пустышки» Президент РФ Владимир Путин поставил задачу продолжить ликвидировать «вузы-пустышки» — частные учебные заведения без лицензии Минобразования и с похожими названиями.

Технологии Обновление Windows лишило пользователей интернета Об обновлении KB4532695, которое лишило пользователей Windows интернета и звука, владельцы копий операционной системы рассказали на форумах Microsoft.

Футбол «Барселона»: Дембеле будет прооперирован Как сообщает официальный сайт «Барселоны», во вторник, 11 февраля, Дембеле предстоит хирургическое вмешательство.

Здоровье У итальянки на деснах выросли волосы Итальянка обратилась к медикам с жалобами на волосы, растущие на деснах, сообщается в журнале Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology.

Спорт Солдатова опровергла информацию о попытке суицида 6 февраля стало известно, что спортсменка попала в больницу после попытки суицида, однако позднее сама Солдатова опровергла эту информацию и заявила, что это произошло совершенно случайно, сводить счеты с жизнью у нее в мыслях не было.

Шоу-бизнес Милла Йовович впервые показала новорожденную дочь Еще в воскресенье старшая дочь актрисы выложила первое общее семейное фото из больничной палаты, а теперь мама и сама поделилась новыми снимками малышки.

Транспорт В России предложили ограничить использование шипованных шин На круглом столе в нижней палате 4 февраля предлагались инициативы, в том числе ограничение скорости для автомобилей с шипованными шинами, введение штрафа за неправильное использование сезонной резины и возвращение знака «Ш». При этом почти все специалисты по дорожному строительству поддержали данные инициативы.

Общество Корабль «Союз МС-13» отстыковался от МКС и возвращается на Землю Корабль "Союз МС-13" с россиянином Александром Скворцовым, американкой Кристиной Кук и итальянцем Лукой Пармитано отстыковался от Международной космической станции и возвращается на Землю, передает корреспондент РИА Новости из Центра управления полетами (ЦУП).

Технологии Samsung начала блокировать телевизоры россиян Например, пользователь техники Samsung из Белоруссии сообщал, что приобретенный им в Польше телевизор корейской компании был растаможен, однако не избежал блокировки.

Политика Польша отказалась от российского угля Вице-премьер Польши Яцек Сасин заявил, что государственные компании страны откажутся от закупок угля в России.