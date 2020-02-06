Политика
РИА НовостиВолодин назвал причины упадка российской экономики в XX веке
Ранее пресс-служба Госдумы сообщила, что Володин предложил создать рабочую группу и изучить проблемы в пяти регионах с самой большой убылью населения.
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с чего всё началось
Российская экономика в XX веке упала из-за того, что Россия "кормила" республики СССР, которые затем вышли из состава Союза в 1991 году, сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.РИА Новости05:34
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Политика
Путин призвал ликвидировать «вузы-пустышки»
Президент РФ Владимир Путин поставил задачу продолжить ликвидировать «вузы-пустышки» — частные учебные заведения без лицензии Минобразования и с похожими названиями.
Политика
Зеленский дал два дня на принятие закона о продаже земли
Украинский президент Владимир Зеленский поручил депутатам от партии "Слуга народа", чтобы закон о продаже земли был принят в течение двух дней.
Единоборства
Александр Емельяненко обратился к Исмаилову перед боем
Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко обратился к своему будущему сопернику Магомеду Исмаилову.
Общество
Жан-Поль Готье объяснил «некрасивость» русских мужчин
Политика
Путин снял с должностей четырех генералов МВД и МЧС
Владимир Путин освободил от занимаемых должностей четырех генералов МВД и МЧС, а также одного полковника юстиции.
Армия и оружие
МИД сообщил о гибели российских военных в Сирии
В январе 2020 года российские и турецкие военные специалисты погибли в зоне деэскалации Идлиб, сообщило Министерство иностранных дел России.
Происшествия
Суд арестовал подозреваемого в убийстве вора в законе Япончика
Технологии
Обновление Windows лишило пользователей интернета
Об обновлении KB4532695, которое лишило пользователей Windows интернета и звука, владельцы копий операционной системы рассказали на форумах Microsoft.
Футбол
«Барселона»: Дембеле будет прооперирован
Как сообщает официальный сайт «Барселоны», во вторник, 11 февраля, Дембеле предстоит хирургическое вмешательство.
Здоровье
У итальянки на деснах выросли волосы
Итальянка обратилась к медикам с жалобами на волосы, растущие на деснах, сообщается в журнале Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology.
Спорт
Солдатова опровергла информацию о попытке суицида
6 февраля стало известно, что спортсменка попала в больницу после попытки суицида, однако позднее сама Солдатова опровергла эту информацию и заявила, что это произошло совершенно случайно, сводить счеты с жизнью у нее в мыслях не было.
Шоу-бизнес
Милла Йовович впервые показала новорожденную дочь
Еще в воскресенье старшая дочь актрисы выложила первое общее семейное фото из больничной палаты, а теперь мама и сама поделилась новыми снимками малышки.
Транспорт
В России предложили ограничить использование шипованных шин
На круглом столе в нижней палате 4 февраля предлагались инициативы, в том числе ограничение скорости для автомобилей с шипованными шинами, введение штрафа за неправильное использование сезонной резины и возвращение знака «Ш». При этом почти все специалисты по дорожному строительству поддержали данные инициативы.
Общество
Корабль «Союз МС-13» отстыковался от МКС и возвращается на Землю
Корабль "Союз МС-13" с россиянином Александром Скворцовым, американкой Кристиной Кук и итальянцем Лукой Пармитано отстыковался от Международной космической станции и возвращается на Землю, передает корреспондент РИА Новости из Центра управления полетами (ЦУП).
Происшествия
Число погибших от схода лавины в Турции возросло до 11 человек
Число погибших в результате схода лавины в восточной турецкой провинции Ван выросло до одиннадцати человек.
Общество
В Кремле ввели проверки тепловизором из-за коронавируса
В Кремле ввели проверки тепловизором из-за коронавируса, сообщает РИА "Новости".
Происшествия
Пассажирский самолет потерпел крушение в аэропорту Стамбула
В Стамбуле потерпел крушение пассажирский самолет. Инцидент произошел в воздушной гавани имени Сабихи Гекчен, передает ТАСС.
Кино
Фильм «Хищные птицы» вышел в российский прокат
Фильм «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» режиссера Кэти Янь вышла в российский прокат 6 февраля.
Технологии
Samsung начала блокировать телевизоры россиян
Например, пользователь техники Samsung из Белоруссии сообщал, что приобретенный им в Польше телевизор корейской компании был растаможен, однако не избежал блокировки.
Политика
Польша отказалась от российского угля
Вице-премьер Польши Яцек Сасин заявил, что государственные компании страны откажутся от закупок угля в России.
Политика
В Конституции может появиться понятие «федеральные территории»
На заседании рабочей группы по поправкам в Конституцию предложили внести понятие «федеральных территорий» с прямым федеральным подчинением, сообщил сенатор Андрей Клишас.
Армия и оружие
Минобороны показало видео первого полета ракетоносца Ту-160М
Министерство обороны опубликовало на своем канале в YouTube видео первого полета модернизированного Ту-160М.
Футбол
Тактическая замена Семина помогла ему выиграть «Спартак» по пенальти
Вчера в рамках Кубка Париматч Премьер «Локомотив» играл со «Спартак».
Политика
Гендиректор МиГа Тарасенко возглавил компанию «Сухой»
Гендиректором компании «Сухой» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, ОАК) стал руководитель РСК «МиГ» Илья Тарасенко.
Происшествия
Россияне с круизного лайнера Diamond Princess здоровы
Общество
В Москве умер сын экс-президента Киргизии
В Москве умер сын экс-президента Киргизии Аскара Акаева Айдар.
Общество
Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки
Здоровье
Троих приехавших из Уханя в Тюмень перевели в инфекционную больницу
Трех человек, приехавших из китайского Уханя в Тюмень и помещенных в карантинный центр, госпитализировали в стационар.
Общество
Дания обсуждает с Nord Stream 2 варианты завершения Северного потока-2
Москва, 6 фев - ИА Neftegaz.RU.Датское энергетическое агентство (ДЭА) продолжает обсуждать с Nord Stream 2 варианты завершения строительства магистрального газопровода (МГП) Северный поток-2.
Общество
Журнал Time поместил на обложку Си Цзиньпина в медицинской маске
На обложку издание поместило портрет председателя КНР Си Цзиньпина в медицинской маске, на которой обозначены главы материалы номера – "Испытание Китая", "Предотвращение следующей вспышки" и "Экономическая угроза".