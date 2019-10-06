Политика
КоммерсантъВолодин назвал провокацией допрос депутата Юмашевой в США
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что США в очередной раз нарушили свои международные обязательства, устроив допрос члена думского комитета по международным делам Инги Юмашевой (депутат Госдумы от «Единой России»).
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Инга Юмашева координирует в Госдуме работу группы по связям с Конгрессом США, взаимодействует со своими коллегами, участвует в непростом диалоге. И поведение спецслужб США в связи с этим можно оценить только как циничную провокацию.
— Вячеслав Володин, российский политикТАСС 02:17
с чего всё началось
Депутат Государственной Думы Инга Юмашева получила приглашение для участия в международном форуме, американское посольство выдало ей визу. Инга Юмашева координирует в ГД работу группы по связям в Конгрессом США, взаимодействует со своими коллегами, участвует в непростом диалоге.Государственная Дума РФ02:17
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Вячеслав Володин назвал циничной провокацией поведение спецслужб США в отношении депутата ГД
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