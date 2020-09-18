Володин назвал резолюцию ЕП вмешательством в дела Белоруссии
Резолюция Европарламента является грубым вмешательством в дела Белоруссии. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Заявление Европарламента является грубым вмешательством в дела Белоруссии», — приводит его слова пресс-служба нижней палаты парламента.В источнике
Попытка взять и подменить органы власти ставит под вопрос деятельность самого Европарламента. Если сопоставить эту резолюцию с другими недавними действиями западных государств, станут понятны обвинения в адрес России.
С чего всё началось
Вячеслав Володин прокомментировал резолюцию Европарламента, принятую по ситуации в Белоруссии
«Заявление Европарламента является грубым вмешательством в дела Белоруссии», — заявил Вячеслав Володин. По его мнению, «решение, которое было принято – не только грубое вмешательство в дела суверенного государства, но и попытка подменить собой народ Белоруссии».
Государственная Дума РФ02:00
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Володин назвал резолюцию Европарламента по Белоруссии грубым вмешательством в дела страны
Комсомольская правда02:08
Вячеслав Володин прокомментировал резолюцию Европарламента, принятую по ситуации в Белоруссии
Государственная Дума РФ02:00