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Володин назвал резолюцию ЕП вмешательством в дела Белоруссии

Резолюция Европарламента является грубым вмешательством в дела Белоруссии. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Заявление Европарламента является грубым вмешательством в дела Белоруссии», — приводит его слова пресс-служба нижней палаты парламента.В источнике
Вячеслав Володин
Попытка взять и подменить органы власти ставит под вопрос деятельность самого Европарламента. Если сопоставить эту резолюцию с другими недавними действиями западных государств, станут понятны обвинения в адрес России.
С чего всё началось
Государственная Дума РФ

Вячеслав Володин прокомментировал резолюцию Европарламента, принятую по ситуации в Белоруссии

«Заявление Европарламента является грубым вмешательством в дела Белоруссии», — заявил Вячеслав Володин. По его мнению, «решение, которое было принято – не только грубое вмешательство в дела суверенного государства, но и попытка подменить собой народ Белоруссии».
Государственная Дума РФ02:00
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Володин назвал резолюцию Европарламента по Белоруссии грубым вмешательством в дела страны

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Володин обвинил Европарламент во вмешательстве в дела Белоруссии

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Володин назвал резолюцию Европарламента вмешательством в дела Белоруссии

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Володин: резолюция Европарламента ставит целью вмешательство в дела Белоруссии

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