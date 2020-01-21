Публикации иностранных СМИ о возможном досрочном роспуске Госдумы являются вбросами, и подобное вмешательство во внутренние дела России недопустимо, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Об этом сообщает «РИА Новости».

Политика Москва представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе На заседании Совета Безопасности ООН, прошедшего 20 января по инициативе российской стороны, были озвучены доказательства фальсификации применения химоружия в сирийской Думе 7 апреля 2018 года, пишет РИА Новости.

Политика В Конституции закрепят индексацию пенсий и МРОТ Как говорится в документе, в случае принятия поправок в Конституции будет установлена гарантия того, что МРОТ не должен быть меньше величины прожиточного минимума.

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Происшествия Мосгорсуд отменил 14 постановлений об обысках у соратников Навального Московский городской суд отменил 14 постановлений Басманного суда Москвы об обысках, проведенных в октябре прошлого года у волонтеров и сотрудников региональных штабов Алексея Навального в рамках дела об отмывании денег в ФБК.

Общество Минэкономики разработало тарифы для продажи «красивых» госзнаков Минэкономики разработало тарифы для продажи «красивых» госзнаков Минэкономики разработало официальные тарифы на приобретение так называемых красивых автомобильных номеров: тарифы будут закреплены в виде госпошлин в Налоговом кодексе уже со следующего года.

Политика Комитеты Совфеда рекомендовали назначить Краснова на пост генпрокурора Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству и комитет по обороне и безопасности рекомендовали верхней палате освободить Юрия Чайку от должности генпрокурора, передает "Интерфакс".

Общество Спикер Госдумы предложил оштрафовать Водонаеву на 100 млн рублей Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил оштрафовать Алену Водонаеву на сумму в 100 млн рублей за оскорбление граждан РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 21 января.

Происшествия Новосибирского гаишника, залившего виски в служебную машину, уволили Начальник главка МВД по Новосибирской области после служебной проверки уволил сотрудника ДПС, который на попавшем в социальные сети видеоролике заливает в машину виски вместо стеклоомывающей жидкости и шутит, что с такой работой может себе это позволить.

Политика Порошенко приведут на допрос силой Государственное бюро расследований (ГБР) объявило о принудительном приводе бывшего президента Украины Петра Порошенко на допрос.

Политика Великобритания извинилась за «экстремистский» трезубец Украины Посольство Великобритании в Киеве выразило сожаление, что украинский трезубец включили в пособие для британской полиции по вопросам экстремизма.

Происшествия Замглавы Генштаба ВС РФ обвинили в хищении почти 6,7 млрд рублей «18 октября 2019 года Арсланову предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения в рамках исполнения госконтракта денежных средств на сумму в 191 млн 437 тыс. 536 рублей и не менее 6,5 млрд рублей соответственно», — огласил материалы уголовного дела судья Второго окружного военного суда.

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Здоровье Роспотребнадзор оценил шансы распространения коронавируса в России Отмечается, что даже в случае завоза нового коронавируса в Россию вероятность его широкого распространения можно оценить как низкую.

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Армия и оружие Эрдоган заявил, что турецких войск в Ливии нет Турецкий президент Реджеп Эрдоган рассказал сегодня, что Турция отправила на ливийскую территорию только отряд инструкторов, а не регулярные подразделения, и оказывает помощь международно признаваемому правительству.

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