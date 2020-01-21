Политика

РБКРБКВолодин назвал сообщения о роспуске Госдумы иностранным вмешательством

Публикации иностранных СМИ о возможном досрочном роспуске Госдумы являются вбросами, и подобное вмешательство во внутренние дела России недопустимо, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Об этом сообщает «РИА Новости».
Читать в источнике
Комментировать19

Подробнее о событии

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал публикации о роспуске нижней палаты парламента вмешательством в дела России

Эхо Москвы04:32

Володин: Публикации иноСМИ о роспуске ГД - вмешательство в дела России

Российская газета05:27

Володин прокомментировал статьи иностранных СМИ о роспуске Госдумы

РИА Новости04:40

Вячеслав Володин рассказал, кто распространил фейковую информацию про досрочные выборы

Государственная Дума РФ04:34

Володин назвал сообщения о роспуске Госдумы иностранным вмешательством

РБК05:31

Володин назвал публикации иностранных СМИ о роспуске Госдумы вмешательством в дела России

ТАСС04:30

Володин назвал информацию о роспуске Госдумы вмешательством в дела РФ

REGNUM04:23
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 06:00, Ашберн
Шоу-бизнес

Сын Собчак объявил о желании всегда жить на Мальдивах

Экспресс газета вчера в 05:38
Политика

Москва представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе

На заседании Совета Безопасности ООН, прошедшего 20 января по инициативе российской стороны, были озвучены доказательства фальсификации применения химоружия в сирийской Думе 7 апреля 2018 года, пишет РИА Новости.
Инфорос 00:25
Политика

В Конституции закрепят индексацию пенсий и МРОТ

Как говорится в документе, в случае принятия поправок в Конституции будет установлена гарантия того, что МРОТ не должен быть меньше величины прожиточного минимума.
ТК Звезда вчера в 10:23
Футбол

Футбольный клуб «Сочи» объявил об аренде Кокорина из «Зенита»

РБК 02:39
Авто

Geely Preface: новый седан на базе Volvo

Уже в этом году на рынок выйдет новый седан Geely Preface, построенный на архитектуре CMA от Geely совместной разработки с Volvo.
Letnews.ru 04:52
Происшествия

Мосгорсуд отменил 14 постановлений об обысках у соратников Навального

Московский городской суд отменил 14 постановлений Басманного суда Москвы об обысках, проведенных в октябре прошлого года у волонтеров и сотрудников региональных штабов Алексея Навального в рамках дела об отмывании денег в ФБК.
Московский Комсомолец 03:13
Политика

В Кремле объяснили ускоренную подготовку поправок к Конституции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил ускоренную подготовку поправок к Конституции, предложенных главой государства Владимиром Путиным, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 04:00
Армия и оружие

Российский БТР угрожающе навёл орудие на колонну американских военных

Avia.pro 18 января в 22:11
Общество

Минэкономики разработало тарифы для продажи «красивых» госзнаков

Минэкономики разработало тарифы для продажи «красивых» госзнаков Минэкономики разработало официальные тарифы на приобретение так называемых красивых автомобильных номеров: тарифы будут закреплены в виде госпошлин в Налоговом кодексе уже со следующего года.
Коммерсантъ вчера в 14:20
Политика

Комитеты Совфеда рекомендовали назначить Краснова на пост генпрокурора

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству и комитет по обороне и безопасности рекомендовали верхней палате освободить Юрия Чайку от должности генпрокурора, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 05:26
Общество

Спикер Госдумы предложил оштрафовать Водонаеву на 100 млн рублей

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил оштрафовать Алену Водонаеву на сумму в 100 млн рублей за оскорбление граждан РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 21 января.
REGNUM 04:31
Экономика

Ленобласть вошла в пятерку по росту цен на вторичное жилье в России

В 2019 году средняя стоимость квадратного метра жилья в Ленобласти составила 62 тысячи рублей.
Петербургский дневник 03:10
Происшествия

Новосибирского гаишника, залившего виски в служебную машину, уволили

Начальник главка МВД по Новосибирской области после служебной проверки уволил сотрудника ДПС, который на попавшем в социальные сети видеоролике заливает в машину виски вместо стеклоомывающей жидкости и шутит, что с такой работой может себе это позволить.
РИА Новости 05:42
Политика

Порошенко приведут на допрос силой

Государственное бюро расследований (ГБР) объявило о принудительном приводе бывшего президента Украины Петра Порошенко на допрос.
Lenta.ru 05:35
Армия и оружие

В Донецке застрелили замкомандира полка МВД ДНР

Заместитель командира полка СпН ВВ МВД самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Алексей «Грин» убит поздно вечером 20 января.
Известия вчера в 19:55
Политика

Великобритания извинилась за «экстремистский» трезубец Украины

Посольство Великобритании в Киеве выразило сожаление, что украинский трезубец включили в пособие для британской полиции по вопросам экстремизма.
Телеканал 360° 02:37
Гаджеты

Мобильная NVIDIA GeForce RTX 2080 Super замечена в Geekbench

3DNews вчера в 11:54
Происшествия

Замглавы Генштаба ВС РФ обвинили в хищении почти 6,7 млрд рублей

«18 октября 2019 года Арсланову предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения в рамках исполнения госконтракта денежных средств на сумму в 191 млн 437 тыс. 536 рублей и не менее 6,5 млрд рублей соответственно», — огласил материалы уголовного дела судья Второго окружного военного суда.
Известия 04:33
Общество

В Гидрометцентре объяснили аномально теплую погоду

По словам метеоролога, атлантический воздух перемещается по территории России и достигает Сибири, где трансформируется, охлаждается, но все равно остается теплым.
РИА Новости вчера в 20:13
Политика

В Кремле рассказали о встрече Путина с Джонсоном в Берлине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о встрече российского лидера Владимира Путина с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в Берлине.
RT на русском 04:18
Происшествия

В ДТП с грузовиком и скорой помощью в Марий Эл погибли три человека

РБК 05:10
Здоровье

Роспотребнадзор оценил шансы распространения коронавируса в России

Отмечается, что даже в случае завоза нового коронавируса в Россию вероятность его широкого распространения можно оценить как низкую.
RT на русском 03:37
Здоровье

В России заработали новые правила лечения по полису ОМС

В России с января заработали новые, расширенные правила лечения по полису ОМС, принятые правительством в конце 2019 года.
Актуальные Новости 19 января в 03:14
Энергетика

Белоруссия закупила в Норвегии партию нефти

Интерфакс вчера в 14:01
Финансы

Акции ВТБ выросли на 3% после слов Костина о дивидендах за 2019 год

По итогам 2018 года ВТБ направил на дивиденды 15% от чистой прибыли по МСФО. Выплаты составили 0,0010987 рубля на бумагу.
РБК 04:13
Шоу-бизнес

Кудрявцева вернулась к работе после удаления имплантов

48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева вышла на работу после операции по удалению грудных имплантов. Она около месяца провела в больнице.
ТВ Центр вчера в 05:44
Армия и оружие

Эрдоган заявил, что турецких войск в Ливии нет

Турецкий президент Реджеп Эрдоган рассказал сегодня, что Турция отправила на ливийскую территорию только отряд инструкторов, а не регулярные подразделения, и оказывает помощь международно признаваемому правительству.
Вечерний курьер вчера в 15:34
Общество

Пьяных нарушителей предлагают направлять на принудительное лечение

Россиян, которые неоднократно совершали правонарушения в нетрезвом виде или пили алкоголь в неположенных местах, предлагают направлять на принудительное лечение.
Коммерсантъ 01:45
Общество

Глава ПФР рассказал о сокращении числа пенсионеров в 2019 году

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов рассказал в интервью "Российской газете", что в 2019 году, после внесения изменений в пенсионную систему, на пенсию вышло на 355 тысяч человек меньше.
РИА Новости 00:50
Происшествия

В Петербурге женщину убило током на улице из-за оборванного провода

Вести.Ru 04:21
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное