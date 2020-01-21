Политика
РБКВолодин назвал сообщения о роспуске Госдумы иностранным вмешательством
Публикации иностранных СМИ о возможном досрочном роспуске Госдумы являются вбросами, и подобное вмешательство во внутренние дела России недопустимо, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Об этом сообщает «РИА Новости».
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Вячеслав Володин рассказал, кто распространил фейковую информацию про досрочные выборы
Государственная Дума РФ04:34
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Шоу-бизнес
Сын Собчак объявил о желании всегда жить на Мальдивах
Политика
Москва представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе
На заседании Совета Безопасности ООН, прошедшего 20 января по инициативе российской стороны, были озвучены доказательства фальсификации применения химоружия в сирийской Думе 7 апреля 2018 года, пишет РИА Новости.
Политика
В Конституции закрепят индексацию пенсий и МРОТ
Как говорится в документе, в случае принятия поправок в Конституции будет установлена гарантия того, что МРОТ не должен быть меньше величины прожиточного минимума.
Авто
Geely Preface: новый седан на базе Volvo
Уже в этом году на рынок выйдет новый седан Geely Preface, построенный на архитектуре CMA от Geely совместной разработки с Volvo.
Происшествия
Мосгорсуд отменил 14 постановлений об обысках у соратников Навального
Московский городской суд отменил 14 постановлений Басманного суда Москвы об обысках, проведенных в октябре прошлого года у волонтеров и сотрудников региональных штабов Алексея Навального в рамках дела об отмывании денег в ФБК.
Политика
В Кремле объяснили ускоренную подготовку поправок к Конституции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил ускоренную подготовку поправок к Конституции, предложенных главой государства Владимиром Путиным, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Армия и оружие
Российский БТР угрожающе навёл орудие на колонну американских военных
Общество
Минэкономики разработало тарифы для продажи «красивых» госзнаков
Минэкономики разработало тарифы для продажи «красивых» госзнаков Минэкономики разработало официальные тарифы на приобретение так называемых красивых автомобильных номеров: тарифы будут закреплены в виде госпошлин в Налоговом кодексе уже со следующего года.
Политика
Комитеты Совфеда рекомендовали назначить Краснова на пост генпрокурора
Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству и комитет по обороне и безопасности рекомендовали верхней палате освободить Юрия Чайку от должности генпрокурора, передает "Интерфакс".
Общество
Спикер Госдумы предложил оштрафовать Водонаеву на 100 млн рублей
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил оштрафовать Алену Водонаеву на сумму в 100 млн рублей за оскорбление граждан РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 21 января.
Экономика
Ленобласть вошла в пятерку по росту цен на вторичное жилье в России
В 2019 году средняя стоимость квадратного метра жилья в Ленобласти составила 62 тысячи рублей.
Происшествия
Новосибирского гаишника, залившего виски в служебную машину, уволили
Начальник главка МВД по Новосибирской области после служебной проверки уволил сотрудника ДПС, который на попавшем в социальные сети видеоролике заливает в машину виски вместо стеклоомывающей жидкости и шутит, что с такой работой может себе это позволить.
Политика
Порошенко приведут на допрос силой
Государственное бюро расследований (ГБР) объявило о принудительном приводе бывшего президента Украины Петра Порошенко на допрос.
Армия и оружие
В Донецке застрелили замкомандира полка МВД ДНР
Заместитель командира полка СпН ВВ МВД самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Алексей «Грин» убит поздно вечером 20 января.
Политика
Великобритания извинилась за «экстремистский» трезубец Украины
Посольство Великобритании в Киеве выразило сожаление, что украинский трезубец включили в пособие для британской полиции по вопросам экстремизма.
Гаджеты
Мобильная NVIDIA GeForce RTX 2080 Super замечена в Geekbench
Происшествия
Замглавы Генштаба ВС РФ обвинили в хищении почти 6,7 млрд рублей
«18 октября 2019 года Арсланову предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения в рамках исполнения госконтракта денежных средств на сумму в 191 млн 437 тыс. 536 рублей и не менее 6,5 млрд рублей соответственно», — огласил материалы уголовного дела судья Второго окружного военного суда.
Общество
В Гидрометцентре объяснили аномально теплую погоду
По словам метеоролога, атлантический воздух перемещается по территории России и достигает Сибири, где трансформируется, охлаждается, но все равно остается теплым.
Политика
В Кремле рассказали о встрече Путина с Джонсоном в Берлине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о встрече российского лидера Владимира Путина с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в Берлине.
Здоровье
Роспотребнадзор оценил шансы распространения коронавируса в России
Отмечается, что даже в случае завоза нового коронавируса в Россию вероятность его широкого распространения можно оценить как низкую.
Здоровье
В России заработали новые правила лечения по полису ОМС
В России с января заработали новые, расширенные правила лечения по полису ОМС, принятые правительством в конце 2019 года.
Энергетика
Белоруссия закупила в Норвегии партию нефти
Финансы
Акции ВТБ выросли на 3% после слов Костина о дивидендах за 2019 год
По итогам 2018 года ВТБ направил на дивиденды 15% от чистой прибыли по МСФО. Выплаты составили 0,0010987 рубля на бумагу.
Шоу-бизнес
Кудрявцева вернулась к работе после удаления имплантов
48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева вышла на работу после операции по удалению грудных имплантов. Она около месяца провела в больнице.
Армия и оружие
Эрдоган заявил, что турецких войск в Ливии нет
Турецкий президент Реджеп Эрдоган рассказал сегодня, что Турция отправила на ливийскую территорию только отряд инструкторов, а не регулярные подразделения, и оказывает помощь международно признаваемому правительству.
Общество
Пьяных нарушителей предлагают направлять на принудительное лечение
Россиян, которые неоднократно совершали правонарушения в нетрезвом виде или пили алкоголь в неположенных местах, предлагают направлять на принудительное лечение.
Общество
Глава ПФР рассказал о сокращении числа пенсионеров в 2019 году
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов рассказал в интервью "Российской газете", что в 2019 году, после внесения изменений в пенсионную систему, на пенсию вышло на 355 тысяч человек меньше.