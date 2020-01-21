Политика

Вестник КавказаВестник КавказаВолодин ответил на слухи о роспуске Госдумы

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов не обсуждать надуманные темы, которые затем оказываются фейком. Лучше сосредоточиться на работе над президентскими предложениями, в том числе над поправками в Конституцию, отметил он.
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Володин оценил сообщения СМИ о возможном досрочном роспуске Госдумы

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Володин назвал публикации иностранных СМИ о роспуске Госдумы вмешательством в дела России

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