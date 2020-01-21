Политика
Вестник КавказаВолодин ответил на слухи о роспуске Госдумы
Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов не обсуждать надуманные темы, которые затем оказываются фейком. Лучше сосредоточиться на работе над президентскими предложениями, в том числе над поправками в Конституцию, отметил он.
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Вячеслав Володин рассказал, кто распространил фейковую информацию про досрочные выборы
Государственная Дума РФ04:34
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Одиннадцать человек погибли при пожаре в одноэтажном деревянном здании в поселке Причулымский Асиновского района Томской области, сообщается на сайте регионального главка МЧС.
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Общество
Володин предложил оштрафовать Водонаеву из-за слов о маткапитале
Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что модель и телеведущую Алену Водонаеву надо оштрафовать по закону об оскорблении общества из-за слов о материнском капитале.
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В Донецке убили замкомандира полка МВД ДНР
В Донецке неизвестные застрелили заместителя командира полка СпН ВВ МВД самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Алексея "Грина".
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Захарова прокомментировала слова Помпео о смене власти в Венесуэле
Заявления госсекретаря США Майка Помпео о смене власти в Венесуэле можно расценивать как признание в реализации Вашингтоном "кампаний по дестабилизации ситуации в суверенных государствах", считает официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
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Варшава рекрутирует историков и рассчитывает на зятя Трампа
При канцелярии президента Польши создается команда из экспертов по коммуникациям и историков.
Общество
Для учителей предложили ввести понятие педагогической тайны
На правительственном координационном совете по проведению Десятилетия детства в России озвучено предложение: запретить учителям и воспитателям разглашать диагнозы и особенности развития детей и ввести на законодательном уровне понятие "педагогическая тайна", по аналогии с тайной врачебной.
Технологии
Одобренное ФСБ шифрование в сети связи получило госсубсидию
Минпромторг выделил 165 млн руб. на внедрение сим-карт с одобренным Федеральной службой безопасности (ФСБ) шифрованием, рассказал РБК представитель пресс-службы ведомства.
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"Европейским союзникам следует воспользоваться поставками энергосырья из США, чтобы добиться энергетической безопасности", - отметил глава Белого дома.
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Президент Владимир Путин поздравил актера, продюсера и исполнителя песен Дмитрия Харатьяна с 60-летием.
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Новинку построят на платформе CMA от Geely-Volvo, которая ранее легла в основу кросс-купе FY11, Volvo XC40 и всех моделей Lynk&Co.
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В Красноярске арестован глава регионального Пенсионного фонда
Управляющий отделением Пенсионного фонда по Красноярскому краю Денис Майборода арестован на один месяц.
Общество
Украинцев возмутила жалоба министра образования на низкую зарплату
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Великобритания выражает сожаление в связи с включением изображения украинского герба — трезубца — в пособие по борьбе с экстремизмом, заявил спикер британского правительства.