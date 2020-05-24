Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что США за счет вброса дезинформации по ситуации с коронавирусом, а также по рейтингам власти в России пытаются дестабилизировать ситуацию в Российской Федерации с целью сохранения своего доминирующего положения в мире.

с чего всё началось

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин обвинил США в попытках дестабилизировать ситуацию в России с помощью "вбросов" дезинформации о рейтингах российский власти и ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает РИА "Новости". Соединенным Штатам "не нужна сильная Россия", отметил Володин.

Володин обвинил США в попытках дестабилизировать ситуацию в России

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