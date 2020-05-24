Политика

Газета.RuГазета.RuВолодин обвинил США в попытках дестабилизировать ситуацию в России

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин обвинил США в попытках дестабилизировать ситуацию в России с помощью "вбросов" дезинформации о рейтингах российский власти и ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает РИА "Новости". Соединенным Штатам "не нужна сильная Россия", отметил Володин.
Читать в источнике
Комментировать1,6K
с чего всё началось

Вячеслав Володин: цель США – сохранить свое доминирование за счет разрушения других стран

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что США за счет вброса дезинформации по ситуации с коронавирусом, а также по рейтингам власти в России пытаются дестабилизировать ситуацию в Российской Федерации с целью сохранения своего доминирующего положения в мире.
Государственная Дума РФ07:18

Подробнее о событии

Володин: США пытаются дестабилизировать ситуацию в РФ с помощью дезинформации

Коммерсантъ09:02

Володин заявил о попытках США дестабилизировать ситуацию в России

RT на русском08:53

Володин: США пытаются подорвать доверие к Путину

РИА Новости08:01

Володин: США хотят подорвать доверие россиян к Путину через подконтрольные СМИ

ТАСС08:14

Володин обвинил США в попытках дестабилизировать ситуацию в России

Газета.Ru08:10

Вячеслав Володин: цель США – сохранить свое доминирование за счет разрушения других стран

Государственная Дума РФ07:18

Володин прокомментировал дезинформацию Bloomberg о Путине

Вести.Ru08:33
Показать все источники
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 12:37, Ашберн
Общество

Роспотребнадзор: 44 региона могут начать снимать ограничения

Больше половины из 85 регионов России могут в ближайшие дни приступить к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ 11:39
4
Происшествия

Пропавшую в Пензе школьницу нашли убитой

РИА Новости 05:00
199
Экономика

В конфликте с Японией выиграла промышленность Южной Кореи

В июле прошлого года конфликт между Японией и Южной Кореей поставил под вопрос бесперебойные поставки во вторую из стран фтористого водорода, необходимого для травления микросхем и жидкокристаллических панелей.
3DNews 05:00
Шоу-бизнес

Пригожин ответил Шнурову после критики его слов о бедствующих артистах

Продюсер Иосиф Пригожин ответил музыканту Сергею Шнурову, который высмеял его слова о "чудовищном" положении артистов.
Газета.Ru 04:13
949
Единоборства

Макгрегор не включил Нурмагомедова в рейтинг бойцов ММА

Ирландский боец MMA Конор Макгрегор составил рейтинг лучших бойцов. На первую строчку ирландец поместил Андресон Силву.
Vprognoze.ru 02:56
2
Общество

«Последний звонок» для выпускников пройдет 25 мая онлайн

11.00 часов – каждый выпускник сможет выйти на балкон и позвонить в колокольчик в честь последнего звонка.
Orengrad.ru вчера в 09:34
150
Общество

Глава Подмосковья рассказал о следующем этапе смягчения ограничений

Красногорск, 24 мая 2020, 12:58 — REGNUM В Московской области в рамках следующего этапа смягчения ограничений могут открыться некоторые объекты сферы услуг.
REGNUM 05:58
335
Происшествия

СМИ сообщили о перестрелке у жилищного комплекса на юге Москвы

У жилищного комплекса «Ясное» на юге Москвы произошла перестрелка, сообщили источник ТАСС и собеседник Telegram-канала Mash.
РБК 12:25
71
Происшествия

Под Астраханью перевернулась маршрутка с пассажирами

В Астраханской области перевернулось маршрутное такси с пассажирами. Об этом 24 мая сообщили в региональном управлении МЧС.
Известия 12:01
1
Армия и оружие

Российские «Панцири» и «Тигры» заметили в Ливии

21 мая в результате военной операции «Вулкан гнева», проводимой армией правительства национального согласия (ПНС) Ливии, были уничтожены девять зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь» российского производства.
Lenta.ru вчера в 16:52
4
Политика

Трамп считает, что Путин не хочет его победы на выборах

Президент США Дональд Трамп считает, что президент России Владимир Путин хорошо к нему относится, но не хочет его победы на президентских выборах.
ТАСС 10:32
14
Футбол

Коронавирус выявили у игрока «Спартака» Бакаева

Медики выявили коронавирус у полузащитника московского футбольного клуба «Спартак» Зелимхана Бакаева.
ФАН вчера в 11:19
54
Происшествия

Полиция нашла организаторов массовой вечеринки в центре Новосибирска

Газета.Ru 12:20
204
Здоровье

Белгородский губернатор сообщил о смерти врача от коронавируса

Сегодня, 23 в горбольнице Белгорода скончалась заведующая педиатрическим отделением Ракитянской ЦРБ, заслуженный врач РФ, Валентина Карташова.
Kursk.com вчера в 07:31
68
Политика

Памфилова анонсировала дистанционное голосование по поправкам в Конституцию

В ряде регионов России на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию будет использовано дистанционное электронное голосование.
Вести.Ru 11:50
10
Армия и оружие

В Китае заявили, что российскому истребителю Су-57 нет равных в мире

Российскому многофункциональному истребителю пятого поколения Су-57 нет равных в мире, пишет издание Sohu со ссылкой на китайских военных экспертов.
Sputnik Таджикистан 08:53
19
Общество

Минобрнауки назвало сроки зачисления в вузы

Окончательное зачисление в российские вузы должно состояться в августе, заявил замминистра науки Дмитрий Афанасьев в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
BFM.ru 05:10
45
Шоу-бизнес

Максим Галкин умилил поклонников архивным видео с сыном

Известный телеведущий Максим Галкин порадовал многочисленных поклонников редким, архивным видео с участием совсем еще маленького Гарри.
Летидор 05:15
Общество

Власти опровергли данные о нарушении прав медиков в «Крокус Экспо»

Министерство здравоохранения Московской области опровергло информацию о нарушении прав медицинских сотрудников, работающих во временно развёрнутом госпитале в "Крокус Экспо".
РИА Новости 12:04
19
Шоу-бизнес

Бывший муж Лолиты готовится к нескольким операциям

RuNews24.ru вчера в 14:14
6
Авто

В Крыму планируют выпустить более 100 электромобилей в 2021 году

ТАСС 00:06
9
Политика

В Киеве националисты устроили акцию возле дома Зеленского

RT на русском 10:16
133
Экономика

Правительство выделило 100 млрд рублей на помощь регионам

Правительство выделило 100 млрд руб. на поддержку регионов, сообщается на сайте Белого дома.
Коммерсантъ 04:31
1,1K
Общество

В Ростовской области нашли запертый сейф времен ВОВ

Профиль 10:48
6
Армия и оружие

Учения ВМС НАТО в Баренцевом море закончились конфузом

«Недавний поход группировки НАТО в Баренцево море превратил американские корабли в эскимо», — подчеркнули эксперты.
Госновости 10:01
36
Наука

Скважина, которая перевернула представления о Земле

Ровно пятьдесят лет назад на Кольском полуострове начали бурить сверглубокую скважину.
РИА Новости 01:00
5
Общество

В Крыму зафиксировали вспышку коронавируса на стройплощадке

У десяти заболевших вирус протекает без симптомов, у одного есть клинические проявления. Строительный городок закрыт на карантин.
Говорит Москва 05:58
7
Политика

Китай поддержал международное расследование причин пандемии

Правительство Китая поддерживает международное разбирательство в отношении обстоятельств происхождения коронавируса и причин пандемии.
News.ru 04:19
9
Происшествия

Депутат Рады обнаружен мертвым в своем офисе

"Сегодня в Киеве, в собственном офисе, в туалете, было найдено тело народного депутата Валерия Давыденко со смертельным огнестрельным ранением", - написал он на своей странице в Facebook.
Газета.Ru вчера в 15:25
534
Происшествия

В Петербурге при пожаре погиб участник группы Bad Balance

RT на русском 10:57
15
Как работают Яндекс.Новости?
Главное