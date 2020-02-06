Политика
REGNUMВолодин объяснил демографический провал России курсом СССР
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в связи с демографической ситуацией призвал взять ответственность за 70 лет, когда регионы кормили союзные республики, передает корреспондент ИА REGNUM 6 февраля.
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Армия и оружие
МИД сообщил о гибели российских военных специалистов в Идлибе
МИД России сообщил о гибели в сирийском Идлибе российских и турецких военных специалистов.
Происшествия
Умер врач из Уханя, которому запрещали говорить про коронавирус
Врач из Уханя Ли Вэньлян, который одним из первых пытался предупредить людей о вспышке коронавируса, умер от этого заболевания.
Армия и оружие
Начальник Генштаба России и главком ВС НАТО встретились в Баку
В Баку начальник Генштаба России Валерий Герасимов встретился с главкомом вооруженных сил НАТО Тодом Уолтерсом.
Экономика
России предрекли рост цен на жилье
Политика
Путин выступил против возвращения системы распределения в вузы
Возвращение системы распределения в вузы не решит проблему дефицита кадров в субъектах России.
Армия и оружие
США отказались требовать смены Асада и сирийского правительства
В Вашингтоне отказались требовать смены правительства сирийского президента Башара Асада.
Киберспорт
Компания Blizzard извинилась за Warcraft III Reforged
Экономика
В Минфине рассказали о риске для России от снятия санкций
Директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Тимофеев допустил, что отмена российских санкций вызовет поток капиталов, которые могут нарушить платежный баланс России.
Армия и оружие
Российские военные провели патрулирование в Сирии без Турции
Российские военные провели патрулирование сирийской границы на нескольких маршрутах в провинциях Хасеке и Алеппо.
Политика
Сенат оправдал Трампа по делу об импичменте
По результатам промежуточных итогов голосования, 5 февраля (6 февраля — по московскому времени) верхняя палата конгресса США оправдала президента Дональда Трампа по двум статьям обвинений на процессе по импичменту.
Политика
Путин снял с должностей четырех генералов МВД и МЧС
Владимир Путин освободил от занимаемых должностей четырех генералов МВД и МЧС, а также одного полковника юстиции.
Хоккей
Россия проиграла Финляндии на шведском этапе Еврохоккейтура
Сборная России по хоккею проиграла команде Финляндии в матче шведского этапа Евротура.
Армия и оружие
Минобороны показало видео первого полета ракетоносца Ту-160М
Министерство обороны опубликовало на своем канале в YouTube видео первого полета модернизированного Ту-160М.
Культура
Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
Футбол
Головин помог Монако обыграть Анже
Монако в рамках матча 23-го тура французской Лиги 1 минимально обыграл Анже 1:0. Единственный мяч во встрече провел форвард монегасков Стефан Йоветич.
Здоровье
В Китае нашли доступное лекарство от коронавируса
В четверг, 6 февраля, стало известно о том, что В Китае нашли доступное лекарство от коронавируса.
Технологии
Samsung начала блокировать телевизоры россиян
Samsung отреагировала на проблему и заявила, что заблокированный телевизор мог быть изготовлен для другого региона, из-за чего компания не гарантирует работу всех его функций.
Кино
Вин Дизель планирует разбить «Форсаж 10» на две части
Как признался звезда и продюсер франшизы Вин Дизель, он решил разбить «Форсаж 10» на две отдельные части.
Происшествия
В Москве ребенок ушел из детского сада во время тихого часа
Полицейские Северо-западного округа вернули родителям шестилетнего сына, ушедшего из детского сада, сообщает начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.
Общество
Путин подписал закон о праве детей на жильё при разводе родителей
Политика
Британия решила снять с России часть санкций
Правительство Великобритании решило снять с России часть санкций по завершении переходного периода после Brexit.
Экономика
ВЭБ выдаст кредит на строительство мусоросжигающих заводов в Подмосковье
Госкорпорация ВЭБ.РФ выдаст кредит на сумму до 110 млрд руб. до 2035 года для проекта «Энергия отходов», который предусматривает строительство четырех заводов по термической переработке отходов в Подмосковье.
Происшествия
В Ставрополье истощенную девочку забрали у матери-вегетарианки
Истощенную девочку забрали у матери в Ставропольском крае, ее передали органам опеки, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
Единоборства
Боксер Кушиташвили намерен выучить английский с помощью сокамерников
Чемпион России по боксу Георгий Кушиташвили намерен выучить английский язык с помощью сокамерников, сообщает RT.
Футбол
Тина Канделаки опубликовала редкое фото с мужем в день его рождения
Популярная телеведущая Тина Канделаки решила поделиться с поклонниками своей радостью. Сегодня, 6 февраля, день рождения у ее мужа.
Шоу-бизнес
Светлана Лобода показала подросшую дочку Тильду
Светлана уже скоро отправится домой, и в последние дни своих каникул Лобода порадовала фанатов и опубликовала нежное фото со своей младшей дочкой Тильдой, хотя она редко выкладывает снимки с девочкой.
Культура
Актер Кирк Дуглас умер в возрасте 103 лет
В США в возрасте 103 лет умер актер Кирк Дуглас. Он считался последним представителем "золотой эры" Голливуда.
Политика
Путин обсудит с Лукашенко в Сочи российско-белорусское сотрудничество
В Кремле объявили место проведения переговоров президентов России и Беларуси. "РГ" уже сообщала, что встреча состоится 7 февраля в России.
Авто
Кроссовер Audi Q5 получил новую модификацию в России
Российские дилеры Audi стали принимать заказы на новую модификацию Audi Q5 45 TDI quattro с 3,0-литровым дизельным мотором V6 TDI.