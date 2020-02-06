Политика

REGNUMREGNUMВолодин объяснил демографический провал России курсом СССР

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в связи с демографической ситуацией призвал взять ответственность за 70 лет, когда регионы кормили союзные республики, передает корреспондент ИА REGNUM 6 февраля.
Читать в источнике
Комментировать98

Подробнее о событии

Володин назвал причину упадка российской экономики в 1990-х

ТАСС09:26

Володин назвал причины упадка российской экономики в прошлом веке

Российская газета08:58

Володин заявил об ответственности СССР за нынешнее состояние регионов РФ

REGNUM04:45

Володин назвал причиной упадка регионов России «кормежку» республик СССР

РБК06:44

Володин перечислил причины упадка российской экономики в XX веке

Московский Комсомолец06:02

Володин назвал причины упадка российской экономики в XX веке

РИА Новости05:34

Володин объяснил упадок в российских регионах политикой СССР

URA.Ru07:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 15:01, Ашберн
Армия и оружие

МИД сообщил о гибели российских военных специалистов в Идлибе

МИД России сообщил о гибели в сирийском Идлибе российских и турецких военных специалистов.
RT на русском 03:58
Происшествия

Умер врач из Уханя, которому запрещали говорить про коронавирус

Врач из Уханя Ли Вэньлян, который одним из первых пытался предупредить людей о вспышке коронавируса, умер от этого заболевания.
Вести.Ru 10:40
Армия и оружие

Начальник Генштаба России и главком ВС НАТО встретились в Баку

В Баку начальник Генштаба России Валерий Герасимов встретился с главкомом вооруженных сил НАТО Тодом Уолтерсом.
Московский Комсомолец 09:25
Экономика

России предрекли рост цен на жилье

Lenta.ru вчера в 17:09
Политика

Путин выступил против возвращения системы распределения в вузы

Возвращение системы распределения в вузы не решит проблему дефицита кадров в субъектах России.
REGNUM 08:01
Армия и оружие

США отказались требовать смены Асада и сирийского правительства

В Вашингтоне отказались требовать смены правительства сирийского президента Башара Асада.
Lenta.ru 10:44
Киберспорт

Компания Blizzard извинилась за Warcraft III Reforged

Faktom 04 февраля в 01:43
Экономика

В Минфине рассказали о риске для России от снятия санкций

Директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Тимофеев допустил, что отмена российских санкций вызовет поток капиталов, которые могут нарушить платежный баланс России.
Газета.Ru 14:13
Армия и оружие

Российские военные провели патрулирование в Сирии без Турции

Российские военные провели патрулирование сирийской границы на нескольких маршрутах в провинциях Хасеке и Алеппо.
SM News 14:40
Политика

Сенат оправдал Трампа по делу об импичменте

По результатам промежуточных итогов голосования, 5 февраля (6 февраля — по московскому времени) верхняя палата конгресса США оправдала президента Дональда Трампа по двум статьям обвинений на процессе по импичменту.
Известия вчера в 16:25
Политика

Путин снял с должностей четырех генералов МВД и МЧС

Владимир Путин освободил от занимаемых должностей четырех генералов МВД и МЧС, а также одного полковника юстиции.
РИА Новости 09:34
Хоккей

Россия проиграла Финляндии на шведском этапе Еврохоккейтура

Сборная России по хоккею проиграла команде Финляндии в матче шведского этапа Евротура.
Коммерсантъ 14:03
Армия и оружие

Минобороны показало видео первого полета ракетоносца Ту-160М

Министерство обороны опубликовало на своем канале в YouTube видео первого полета модернизированного Ту-160М.
РИА Новости 06:52
Культура

Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

Rambler News Service вчера в 06:17
Футбол

Головин помог Монако обыграть Анже

Монако в рамках матча 23-го тура французской Лиги 1 минимально обыграл Анже 1:0. Единственный мяч во встрече провел форвард монегасков Стефан Йоветич.
Bethub.org 04 февраля в 16:15
Здоровье

В Китае нашли доступное лекарство от коронавируса

В четверг, 6 февраля, стало известно о том, что В Китае нашли доступное лекарство от коронавируса.
Piter.tv 12:49
Технологии

Samsung начала блокировать телевизоры россиян

Samsung отреагировала на проблему и заявила, что заблокированный телевизор мог быть изготовлен для другого региона, из-за чего компания не гарантирует работу всех его функций.
Lenta.ru 09:01
Кино

Вин Дизель планирует разбить «Форсаж 10» на две части

Как признался звезда и продюсер франшизы Вин Дизель, он решил разбить «Форсаж 10» на две отдельные части.
Киноафиша России 05:41
Происшествия

В Москве ребенок ушел из детского сада во время тихого часа

Полицейские Северо-западного округа вернули родителям шестилетнего сына, ушедшего из детского сада, сообщает начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.
РИА Новости вчера в 12:38
Общество

Путин подписал закон о праве детей на жильё при разводе родителей

RT на русском 10:30
Политика

Британия решила снять с России часть санкций

Правительство Великобритании решило снять с России часть санкций по завершении переходного периода после Brexit.
Lenta.ru 14:08
Экономика

ВЭБ выдаст кредит на строительство мусоросжигающих заводов в Подмосковье

Госкорпорация ВЭБ.РФ выдаст кредит на сумму до 110 млрд руб. до 2035 года для проекта «Энергия отходов», который предусматривает строительство четырех заводов по термической переработке отходов в Подмосковье.
РБК 14:47
Происшествия

В Ставрополье истощенную девочку забрали у матери-вегетарианки

Истощенную девочку забрали у матери в Ставропольском крае, ее передали органам опеки, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
РИА Новости 14:36
Единоборства

Боксер Кушиташвили намерен выучить английский с помощью сокамерников

Чемпион России по боксу Георгий Кушиташвили намерен выучить английский язык с помощью сокамерников, сообщает RT.
Газета.Ru 12:40
Музыка

Соседов жестко раскритиковал вернувшуюся на сцену Ветлицкую

ФАН 05:31
Футбол

Тина Канделаки опубликовала редкое фото с мужем в день его рождения

Популярная телеведущая Тина Канделаки решила поделиться с поклонниками своей радостью. Сегодня, 6 февраля, день рождения у ее мужа.
Летидор 07:00
Шоу-бизнес

Светлана Лобода показала подросшую дочку Тильду

Светлана уже скоро отправится домой, и в последние дни своих каникул Лобода порадовала фанатов и опубликовала нежное фото со своей младшей дочкой Тильдой, хотя она редко выкладывает снимки с девочкой.
Uznayvse.ru вчера в 16:13
Культура

Актер Кирк Дуглас умер в возрасте 103 лет

В США в возрасте 103 лет умер актер Кирк Дуглас. Он считался последним представителем "золотой эры" Голливуда.
РЕН ТВ вчера в 18:49
Политика

Путин обсудит с Лукашенко в Сочи российско-белорусское сотрудничество

В Кремле объявили место проведения переговоров президентов России и Беларуси. "РГ" уже сообщала, что встреча состоится 7 февраля в России.
Российская газета 09:09
Авто

Кроссовер Audi Q5 получил новую модификацию в России

Российские дилеры Audi стали принимать заказы на новую модификацию Audi Q5 45 TDI quattro с 3,0-литровым дизельным мотором V6 TDI.
Тарантас Ньюс вчера в 03:59
Как работают Яндекс.Новости?
Главное