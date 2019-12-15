Спикер Госдумы Вячеслав Володин расценил призыв лидера Компартии Японии Кадзуо Сии о Курилах как угрозу суверенитету России. Ранее японский политик заявил, что страна может "заполучить" острова южной части Курильской гряды, если начнет претендовать в том числе и на северную часть архипелага.

Общество Искусственный интеллект дописал Десятую симфонию Бетховена Британский композитор и музыковед Барри Купер, который сам написал гипотетическую первую часть для Десятой симфонии в 1988 году, говорит, что слышал короткий фрагмент, и «это даже отдаленно не походило на убедительную реконструкцию того, что задумал Бетховен».

Экономика ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 6,25% годовых На предыдущем заседании 25 октября Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку на 50 б.п. - до 6,5% годовых.

Шоу-бизнес Сергей Мазаев назвал концерт Николая Носкова жалким зрелищем Сергей Мазаев назвал концерт Николая Носкова жалким зрелищем Не до конца оправившийся после инсульта певец довел Александра Стриженова до истерики.

Экономика Компании предупредили Медведева о риске замедления цифровой экономики Создание государственного интегратора на базе «Сколково», которое поручил проработать председатель правительства Дмитрий Медведев, замедлит развитие цифровой экономики и лишит частные компании необходимого финансирования, уверены участники рынка.

Авто Renault-Nissan оптимизирует модельный ряд в России за счет Niva С покупкой «GM-АвтоВАЗ» концерт Renault-Nissan, в который входит «АвтоВАЗ», сможет оптимизировать модельный ряд в России благодаря Niva, так как она станет носить логотип Lada, а вот новое поколение может получит уже другой логотип, к примеру марки, Renault.

Политика Глава МВД Эстонии назвал нового премьера Финляндии продавщицей Глава МВД Эстонии, председатель Консервативной народной партии Март Хельме отреагировал на то, что министра транспорта и связи страны Санну Марин назначили нпа пост премьера Финляндии, заявив, что "продавщица поднялась до премьер-министра".

Общество Россияне тратят на продукты почти треть своего бюджета Россияне тратят на покупку продуктов 30,2% своего бюджета и занимают 31-е место по этому показателю среди 40 других европейских государств, следует из данных исследования «РИА Новости».

Политика Трамп попросил экс-директора ФБР извиниться Как писал NEWS.ru ранее, бывший директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Джеймс Коми считает себя виновным в том, что сотрудники ведомства вели слежку за избирательным штабом республиканца Дональда Трампа в 2016 году, так как допускал недочёты в работе.

Фигурное катание Плющенко отреагировал на обвинения Тутберидзе 14 декабря в Instagram командой Тутберидзе была размещена запись с критикой Татьяны Тарасовой и Евгения Плющеко, которые высказались о решение Загитовой приостановить спортивную карьеру.

Армия и оружие Пентагон ответил на слова Эрдогана о закрытии военных баз для США 15 декабря Эрдоган заявил, что в случае введения Вашингтоном санкций в отношении республики Анкара может закрыть для США авиабазу Инджирлик, где хранятся американские ядерные бомбы B61, и базу Кюреджик, которая является частью системы ПРО НАТО в Европе.

Общество Многоцелевую мину планируют создать в России до конца 2020 года Генеральный директор концерна «Техмаш» Владимир Лепин заявил, что до конца 2020 года будут разработаны многоцелевая мина ПТМ-5 и разовая минная кассета КПТМ-5, которые предназначены для борьбы с танками, транспортом и живой силой противника.

Общество Путин расширил территорию действия налога для самозанятых Президент России Владимир Путин расширил действие эксперимента по налогу для самозанятых еще на 19 регионов.

Здоровье Боль в спине может быть первым признаком рака поджелудочной железы Как сообщает ToDay News Ufa, выяснилось, что есть симптомы, при помощи которых организм говорит своему хозяину, что в организме началось опасное заболевание – опухоль поджелудочной железы.

Общество Минфин уберет возможность обналичивать замороженные пенсии Издание указывает, что в нынешней версии проекта существует схема обналичивая замороженных с 2014 года средств пенсионных накоплений, сформированных в рамках обязательной системы пенсионного страхования (ОПС).

Экономика В списке компаний на приватизацию появились новые названия В новый план приватизации на 2020–2022 годы могут войти такие компании, как Дом.РФ, «Почта России», Росгеология, Зарубежнефть, аэропорт Шереметьево и ряд других (список есть у «Известий»).

Политика Nord Stream 2 попросил разрешения строить трубопровод зимой Как сообщает издание Deutsche Welle, желание строить трубопровод зимой в Nord Stream 2 аргументировали тем, что работы затянулись из-за долгого ожидания разрешения от Дании.

Политика Париж просит Москву отдать останки соратника Наполеона Елисейский дворец официально обратился к России с просьбой передать Франции останки одного из ближайших соратников Наполеона — генерала Гюдена.