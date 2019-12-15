Политика

РИА НовостиРИА НовостиВолодин оценил призыв объявить Курилы частью Японии

Спикер Госдумы Вячеслав Володин расценил призыв лидера Компартии Японии Кадзуо Сии о Курилах как угрозу суверенитету России. Ранее японский политик заявил, что страна может "заполучить" острова южной части Курильской гряды, если начнет претендовать в том числе и на северную часть архипелага.
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Володин ответил на призыв объявить Курилы японской территорией

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