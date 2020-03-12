Политика

РБКРБКВолодин отправил на карантин депутата и всех контактировавших с ним

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил отправить на карантин по коронавирусу депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, вернувшегося из Франции. Также на карантин Володин поручил отправить помощников Катасонова и всех депутатов, которые с ними контактировали.
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с чего всё началось

Володин поручил аннулировать пропуск депутата, который не прошел карантин после Франции

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в четверг дал поручение аннулировать на 14 дней пропуск депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, который посетил Францию и не отправился потом на карантин для профилактики распространения коронавируса. Данную тему на заседании поднял лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
ТАСС07:10

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Володин отправил на карантин депутата Госдумы и контактировавших с ним коллег

RT на русском12:48

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Депутата Госдумы и контактировавших с ним отправили на карантин

РИА Новости08:24
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Российский политик
Российский политик и общественный деятель, депутат Государственной Думы ФС РФ 6-го и 7-го созывов от партии ЛДПР, первый заместитель председателя комитета по бюджету и налогам с 2011 года.
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